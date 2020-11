Diego Santilli: “La vacuna, tenga la nacionalidad que tenga, si es aprobada en la Fase 3, nosotros la pondremos a disposición”

Diego Santilli en A24 habla de la vacuna

En medio de los cuestionamientos de un sector político por la seguridad y eficacia de las posibles vacunas que pueda llegar a comprar la Argentina, el vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, aseguró que a su administración no le “importa la nacionalidad” de la dosis que llegue al país y adelantó que la Ciudad de Buenos Aires pondrá a disposición de la ciudadanía cualquiera que sea “aprobada en la Fase 3” de los ensayos clínicos.

Al participar del programa RM, que conduce la periodista Romina Manguel por la pantalla de A24, el funcionario sostuvo que “las discusiones ideológicas no han solucionado los problemas”, por lo que él está dispuesto a aplicarse la inyección que cumpla con esos parámetros, sin importar dónde fue desarrollada.

“La vacuna, tenga la nacionalidad que tenga, si es aprobada en la Fase 3, nosotros la pondremos a disposición de los ciudadanos y empezaremos un calendario de vacunación” , remarcó Santilli.

Al recordar cómo fue la gestión de la pandemia, el dirigente resaltó que el COVID-19 “golpeó fuertemente” y “fue muy duro con la pérdida de vidas y en términos de la economía”. Además, reconoció que actualmente los miembros del Gabinete están “agotados”, pero destacó la figura de Fernán Quirós al remarcar que la Ciudad tiene "un ministro de Salud que es un lujo”.

Diego Santilli destacó el trabajo del ministro de Salud porteño, Fernán Quirós

En este sentido, el funcionario agradeció “la responsabilidad de los ciudadanos” en este contexto y explicó que actualmente el distrito tiene “90 días consecutivos de caída de casos”, lo que les permitió ir autorizando más actividades a nivel local.

“La cuarentena nos permitió fortalecer el sistema público de salud. Creo que hicimos un buen trabajo y que las aperturas llegaron en el momento que tenían que llegar”, opinó respecto de lo que hizo su administración.

Por otra parte, Santilli se refirió a los cruces con el Gobierno nacional por la coparticipación y, sobre este punto, señaló que fue una medida que “dolió”, pero subrayó que, de todas formas, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, ha “ido a todas las reuniones con Alberto Fernández” y "ha puesto el cuerpo en todas, en los momentos más difíciles, cuando los casos estaban en punta”.

“Nosotros tenemos diferencias, claramente, somos la oposición. Somos lo suficientemente firmes para ir a sentarnos con el Presidente y el gobernador bonaerense y acompañar la puesta en marcha de un país, pero también para ir a la Corte Suprema a proteger los derechos de los que viven en la Ciudad” , agregó.

El vicejefe de Gobierno también se refirió a los cruces con la administración nacional por la coparticipación

Al respecto, el funcionario señaló que “por delante siempre tiene que estar la gente, que lo que quiere es que le resolvamos los problemas, que no haya delincuencia, que haya trabajo, por lo que, más allá de las diferencias, es necesario sentarse a dialogar”.

Consultado sobre el debate del impuesto a la riqueza, respondió: “Me parece que no está bien de la manera en la que se está planteando. Vos le podés pedir al que más tiene que más ponga, pero se lo tenés que pedir de otra manera, porque le estás poniendo un impuesto a sus activos, no a su patrimonio. Este tributo es una doble imposición”.

También defendió la figura del ex presidente Mauricio Macri al analizar que es necesario “armar una masa crítica” amplia para presentar una “alternativa” electoral porque “no se puede gobernar un país sólo por tener la mayoría", sino que "hay que hacerlo integrando a la gente, sumando a todos los sectores”.

“La Ciudad tiene 12 años de ir para un mismo lado, eso es lo que nos falta como país. Él fue el que inició un proceso de cambio. Horacio no debe cometer un parricidio político con Macri porque él es alguien muy importante que llevó al PRO de ser un partido municipal a gobernar la Argentina. Es un hombre muy importante para nuestro espacio y muy valiosa para lo que viene” , agregó.

El ex presidente Mauricio Macri es cuestionado por algunos miembros de la oposición

Por último, Santilli ratificó que le “hubiese gustado estar al frente de la Ciudad”, pero aseguró que va a cumplir con las normas electorales vigentes y no se va a presentar en las próximas elecciones porque ya lleva dos mandatos en su cargo, por lo que aseguró que “en 2023″ va a estar donde su espacio "lo necesite”.

“Cuando Horacio me pidió que reeligiéramos juntos yo le dije que sí, me costó porque al ser relecto no iba a poder ser jefe de gobierno porteño, que era mi ilusión, mi aspiración. Aquello para lo que trabajé tantos años no iba a poder ser. Fue difícil, pero tampoco lo dudé”, recordó.

El dirigente consideró que durante su gestión se han llevado adelante “transformaciones impresionantes en la Ciudad de Buenos Aires” que “se empieza a notar”, aunque aclaró que “por supuesto que faltan cosas” por hacer.

Seguí leyendo:

Miguel Pichetto: “Algunos que están cerca de Rodríguez Larreta están ansiosos por eliminar a Macri como potencial adversario”

Martín Guzmán y Sergio Massa, aislados luego del caso positivo de COVID-19 de un integrante de la misión del FMI, dieron negativo al hisopado