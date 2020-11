La Justicia investiga la actividad de bandas narco durante la toma de Guernica

Una de las tantas imágenes que dejó el desalojo en la localidad bonaerense de Guernica

“Detrás de la toma de tierras está el narcotráfico”, afirma Sergio Berni, el ministro de Seguridad bonaerense. Lo hace ante Infobae mientras presenta el operativo “Flores Verdes” a través del cual la policía que comanda realizó una “entrega controlada” de 2.200 kilos de marihuana en el partido de Almirante Brown. El camión era seguido desde Misiones y la carga provenía de Paraguay. Los detenidos, ocho: seis argentinos y dos paraguayos. La investigación, a cargo del juez federal de Campana, Adrián Charvay, comenzó antes del inicio de la cuarentena y culminó el pasado miércoles 11.

“Lo importante no es solamente poder retirar la droga del mercado ilegal. Lo más importante para nosotros en materia de seguridad es que sabemos que donde hay organizaciones narcocriminales se instalan tres acciones complementarias: la corrupción, la violencia y la ruptura del tejido social”, explica el funcionario de Axel Kicillof.

-¿Decir que detrás de las usurpaciones de lotes están los narcos no es estigmatizar a los más vulnerables, criminalizar las tomas?

-¿Y usted que se piensa? Yo no dije eso. Los narcotraficantes no son bebés de pechos. Son ellos los que se aprovechan de estas situaciones. Lo que yo digo es por conocimiento, no es ideológico, los narcos son la peor lacra. Por eso, si hay algo que podemos decir con satisfacción es que la policía controla el territorio y el de hoy es el mejor ejemplo.

Los trabajos de inteligencia criminal realizados sobre la toma de Guernica revelaron que en el lugar habían bandas narcos que intentaban establecerse y realizar desde allí sus negocio

“Flores Verdes” no nació en una usurpación del conurbano, y los mafiosos que forman la banda narcocriminal no estaban detrás de ninguna toma. Sin embargo, los dichos de Berni, no son ajenos a investigaciones judiciales iniciadas por el delito de “usurpación”, como por ejemplo la toma de Guernica, en el municipio de Presidente Perón por parte de unas 1.900 familias y que terminó en un violento desalojo el 29 de octubre pasado.

“La mayoría de las personas que toman tierras lo hacen por necesidad, porque no pueden pagar un alquiler, porque se quedaron sin trabajo, porque viven hacinados y quieren mejorar su situación habitacional”, le aseguran a Infobae desde el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, a cargo de Andrés “Cuervo” Larroque, y agregan: “Sin embargo hay otros que son delincuentes que hacen negocio. En Guernica algo de eso hubo también, por eso nosotros ayudamos a los necesitados, a los vulnerables, del resto se ocupa la justicia”.

-¿Por qué Berni sostiene que detrás de las tomas está el narcotráfico?, le preguntó Infobae a uno de los letrados que integra el equipo de la Asociación Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina, que defiende a los imputados por la usurpación del predio de más de 100 hectáreas que había sido tomado el 20 de julio pasado.

“Berni lo dice por lo de Guernica. Él hizo inteligencia sobre las familias, sobre las personas que integraban los cuatro barrios de la toma y sabía quién era quién. Quién era el dueño del terreno, quién no lo era, quién vendía droga, quién se drogaba a la noche. Sí, en la toma de Guernica había narcos que esperaban que el asentamiento se estableciera para comenzar a operar. No era una gran banda, pero se dedicaban a la venta de cocaína, pero sobre todo a la pasta base y marihuana”.

El fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta le confirmó a Infobae que investiga la actividad de bandas narco en la toma de Guernica, el predio desalojado el 29 de octubre pasado

-¿Y ustedes tuvieron acceso a esos informes de inteligencia?, quiso saber Infobae.

-No. Pero en las charlas informales que tuvimos con el ministro, él nos contó. Era terrible. Berni conocía todos los movimientos. Y le digo más: cuando el desalojo era un hecho, los primeros que abandonaron la toma no fueron las familias más vulnerables, los más necesitados que acordaron ser reubicados por la provincia de Buenos Aires, fueron los narcos. Ellos olfatearon, o supieron del operativo antes que los demás y se tomaron el palo.

La causa por la usurpación del predio está en manos del fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta. Él fue quien se negó a una tercera postergación del desalojo y quien supervisó, junto a Berni, el operativo del cual participaron más de 4.000 policías.

-¿Detrás de la toma de Guernica había narcotraficantes, vendedores de drogas, que pensaban hacer negocios desde la usurpación?, le preguntó Infobae a Condomí Alcorta, el fiscal de la causa y quien estuvo junto a Berni durante el desalojo.

-Se encuentra en pleno trámite de investigación tanto las cuestiones narco dentro de la toma de Guernica como la venta ilegal de terrenos.

-¿Puede comentar algún detalle de ese negocio narco que se proyectaba desde la toma?

-No puedo decir más porque puedo quemar lo que estoy haciendo. Pero se está trabajando el tema y estamos avanzando muy bien.

"Detrás de las tomas de tierra está el narcotráfico", asegura Sergio Berni, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. (Crédito: Ministerio de Seguridad provincia de Buenos Aires)

¿Por qué razón punteros de la droga, vendedores al menudeo y bandas que operan en otros barrios se instalarían en incipientes asentamientos que, además, están bajo la lupa de la Justicia?

La respuesta la brinda uno de los oficiales que colaboran codo a codo con Berni.

“ En Guernica los narcos apenas estaban comenzando a hacer pie porque el desalojo fue rápido . Hay tomas que están judicializadas desde hace años y no puede entrar la policía. En La Matanza hay algunas usurpaciones que tienen una medida cautelar de no innovar. Saben que la policía no va a entrar. Y si la policía quiere entrar, aunque sea para allanar porque esta escondido un asesino, los narcos le dicen a la gente ‘vienen a desalojar’, entonces todo el barrio, con chicos y todo, se ponen adelante de la policía y no los dejan pasar. Sin saberlo, están protegiendo a los narcos. Las tomas son lugares cerrados donde la policía no puede entrar. En Guernica sabíamos que había narcos , pero la orden del juzgado y de la fiscalía fue que ningún efectivo ingrese con armas de fuego. Esa es una ventaja para los delincuentes. Otra ventaja es que las calles no estén asfaltadas. Ahí sonaste, no podés ingresar con un auto para hacer inteligencia. En las tomas los delincuentes guardan drogas. Los narcos saben que hasta que el Estado llegue a las grandes tomas pasan dos años, y en ese tiempo los narcos hacen lo que quieren. En esos dos años tienen tranquilidad, si hasta los vecinos -sin saberlo- los cuidan solo con aventar el fantasma de que la policía viene a desalojarlos. En un asentamiento, en una villa consolidada, siempre hay alguno que avisa que vinieron unos tipos y pusieron una cocina de droga. En una toma reciente no. En las tomas los narcos son reyes porque la policía no puede entrar y se dificultan las tareas de inteligencia. Por suerte el fiscal ordenó un desalojo rápido, si no tendríamos varias cocinas de drogas en Guernica".

El comisario habla con la seguridad que le da la experiencia de varias décadas en la fuerza de seguridad más numerosa del país, y los reportes de inteligencia que nutren las operaciones como “Flor Verde”.

Hay 97 tomas distribuidas en 25 municipios de la provincia de Buenos Aires (Marcelo Regalado)

El tema de los narcos y las usurpaciones no es nuevo. Hace seis años atrás el entonces intendente de Florencio Varela, Julio Pereyra, ya había denunciado a una presunta organización dedicada a planificar “tomas sistemáticas de tierras”. Lo hizo ante la Unidad Funcional de Instrucción descentralizada de Florencio Varela, la UFI número 4.

En un extenso escrito, el ex alcalde solicitó que se investigue “un armado estratégico y sistemático para tomar tierras” en ese distrito y a “la organización que motoriza estas acciones. En las tomas que se vienen produciendo aparecen siempre los mismos actores. Hay gente vinculada al narcotráfico. Son personas que cometen delitos contra la propiedad y que comercializan lo que usurpan”, sostenía Pereyra quien también había relacionado a las usurpaciones con “bandas violentas que copan los barrios y captan a los pibes con la droga”.

Semanas después, el intendente junto al entonces presidente del PJ bonaerense, Fernando Espinoza -jefe comunal de La Matanza-, quien sostenía lo mismo, llevaron sus presunciones ante la procuradora de la Suprema Corte bonaerense, María del Carmen Falbo.

Pasaron los años y ni una ni otra acción prosperaron. Ahora el tema vuelve a estar en el tapete y el fiscal que investiga el presunto narcotráfico detrás de la toma, en este caso de Presidente Perón, es otro. ¿Habrá avances?

En la provincia de Buenos Aires, según la información oficial a la que accedió Infobae, hay 97 tomas judicializadas y activas distribuidas en 25 distritos ¿En cuantas de ellas hay narcotraficantes que se ocultan detrás de las necesidades de las familias que buscan refugio debajo de chapas, cartones y pallet de madera?