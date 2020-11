Cafiero pidió no "criminalizar” a Alberto Fernández por la polémica foto sin barbijo junto a Evo Morales

El jefe de Gabinete aseguró que no hay que criminalizar a los que estuvieron en la foto en Jujuy entre Evo y Alberto Fernández

El Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, intervino en la polémica respecto a la imagen que da el Gobierno ante las medidas de prevención de contagio de coronavirus. Así, pidió que no se criminalice al presidente Alberto Fernández ni a ninguno de los demás presentes en la polémica foto de la cena junto a Evo Morales viralizada en los últimos días en las redes sociales.

Cafiero estuvo presente en el programa de Telefé Podemos Hablar y trazó un panorama actual de la situación del Gobierno ante los diferentes frentes por atender.

En uno de los tantos momentos en los que el Covid-19 fue el eje de la conversación, la periodista Mónica Gutiérrez cuestionó la actitud de Alberto Fernández y otros integrantes de su gabinete durante la noche del domingo 8, cuando participaron de una cena junto a Evo Morales en la Quiaca, Jujuy, con motivo del entonces inminente regreso del ex presidente boliviano a su país.

En la imagen se puede ver a Alberto Fernández, Wado de Pedro, Elizabeth Gómez Alcorta, Gustavo Béliz, Evo Morales y otros comensales alrededor de una mesa, sin distanciamiento social entre unos y otros y casi ninguno con el rostro protegido. Una excepción es el ex canciller Jorge Taiana, sentado cerca de una de las cabeceras de la mesa, con barbijo puesto.

“ La verdad que hay muchos cuidados, pero a veces suceden estas cosas. Esa es la realidad ”, replicó en un principio Cafiero, durante el programa.

Gutiérrez repreguntó sobre qué le pasaba al Gobierno con la imagen y las responsabilidades de las medidas de prevención y recordó otra foto de Alberto Fernández, la del asado en Olivos con Hugo Moyano, con una falta de protocolo similar.

La foto de la polémica. Entre los presentes se encuentra Gustavo Béliz, a la derecha de Eduardo "Wado" de Pedro, quien dos días después dio positivo en un hisopado de coronavirus

“Esta es una pandemia en la que estamos desde marzo. El mundo está en esta situación. Obviamente que hay detalles, matices y obviamente que no deberían pasar, pero también tengamos en cuenta que hay muchos cuidados atrás. Hay un cuerpo de profesionales médicos que lo cuidan al presidente permanentemente, que permanentemente lo están cuidando con alcohol en gel, que están con barbijos, todo”, aseguró Cafiero.

Y desafió: “Si vos me decís, ‘Santiago, ¿A vos te gusta esa foto?’ No, sinceramente. Ahora, también me parece que hacer un tema de criminalizar a todos los que estuvieron en esa mesa… cuando aparte, vuelvo a insistir, no hay un contagiado en esa mesa, eh ”.

Y, a modo de atenuante, dijo que ninguno de los presentes en esa mesa se había contagiado de coronavirus, a pesar del positivo de Gustavo Béliz, que se conoció dos días después de publicada la imagen.

El Secretario de Asuntos Estratégicos de la Jefatura de Gabinete fue diagnosticado con coronavirus entre el 10 y 11 de noviembre, apenas 48 hs después de la polémica foto.

Ese contagio provocó que desde esa fecha el propio Presidente tuviera que cumplir con el período de dos semanas de aislamiento en la residencia de Olivos.

En agosto, el presidente ya había protagonizado una foto polémica al posar sin distanciamiento ni barbijo en una foto junto al sindicalista Hugo Moyano

También debieron aislarse el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Felipe Solá; el ministro del Interior, Eduardo De Pedro; la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta; el ministro de Cultura, Tristán Bauer; el secretario general de la presidencia, Julio Vitobello; el secretario de Comunicación y Prensa, Juan Pablo Biondi; y el diputado nacional Eduardo Valdés.

Después del pedido de Cafiero de no criminalizar a los protagonistas de la polémica foto, Sofía Pachano tomó la palabra en PH y explicó con una anécdota personal la importancia de que los funcionarios del Gobierno cumplan con sus responsabilidades de cara a la opinión pública. La actriz contó que el lunes pasado había sido su cumpleaños y que lo celebró en familia. Decidió ir a cenar a la terraza de un bar junto a su madre y su padre, Aníbal Pachano, quien es paciente de riesgo por condiciones preexistentes.

“ Se acercó a saludarme y yo le respondí ‘¡No, salí de acá’, y mi papá me respondió: ‘Pero qué querés, si hasta el presidente se sienta en una misma mesa’ ” (...) al final, con mis papás tuvimos una discusión de 5 ó 7 minutos porque sintieron que estaban habilitados a saludarme con eso", detalló Pachano.

Seguí Leyendo:

Alberto Fernández y funcionarios del Gobierno cenaron en Jujuy con Evo Morales, que hoy regresará a Bolivia

Hisoparon a Alberto Fernández porque Gustavo Beliz tiene coronavirus: el test dio negativo