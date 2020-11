Una senadora de la oposición le pidió al kirchnerismo que trate urgente el pliego de Rafecas en el Senado

Lucila Crexell, senadora neuquina por el MPN (@LucilaCrexell)

La senadora Lucila Crexell, del Movimiento Popular Neuquino, busca exponer al kirchnerismo en el Senado por la demora en el tratamiento del pliego de Daniel Rafecas para el cargo de Procurador General. En una nota fechada en su ciudad, San Martín de los Andes, la neuquina le reclamó a Anabel Fernández Sagasti, presidenta de la comisión de Acuerdos, que “se activen los mecanismos correspondientes para la pronta convocatoria de la Comisión que preside para la consideración del pedido de acuerdo que tramita en el Expediente PE 8/20, y la adopción de una decisión a su respecto”.

La senadora opositora, que no integra el interbloque de Juntos por el Cambio pero suele votar en sintonía, recordó en su misiva que las actuaciones se iniciaron con el mensaje del presidente Alberto Fernández remitido a la Cámara alta el 9 de marzo. El día siguiente, 10 de marzo, el pliego a través del cual el Poder Ejecutivo Nacional solicita acuerdo para designar Procurador General de la Nación al juez Daniel Eduardo Rafecas ingresó formalmente al Senado.

“Conforme lo dispone el artículo 11 de la Ley N° 27.148, el titular del cargo referido es designado por el Poder Ejecutivo Nacional con acuerdo del Senado. Vinculado con ello los Decretos Nros. 222/2003 y 588/2003 establecen una reglamentación a esa facultad de designación, previendo parámetros para una mejor selección del candidato además de mecanismos para la participación ciudadana previos a su ejercicio”, apuntó la legisladora en cuyo entorno aseguran que no está tomando partido a favor de Rafecas sino que en cambio busca exponer las diferencias entre los senadores que responden a Cristina Fernández de Kirchner y los deseos presidenciales. En Juntos por el Cambio, donde celebraron la nota, coincidieron en reclamar al Frente de Todos que responsabilicen a la oposición por no poder votar el pliego.

El propio Luis Naidenoff, jefe del interbloque, viene diciendo al oficialismo en distintos discursos que primero deben activar la comisión de Acuerdos y someter a votación el pliego antes de definir el voto opositor. A principios de la cuarentena Juntos por el Cambio, en rechazo a la dinámica que el oficialismo impuso al cuerpo, evitó votar iniciativas que requerían los dos tercios de los votos, incluso aquellas con las que estaba de acuerdo.

El kirchnerista Oscar Parrilli convocó hace dos semanas a la Comisión de Justicia y Asuntos Penales (Comunicación Senado)

En el Frente de Todos insisten en que es una de las razones por las que no activaron los mecanismos para tratar el pliego de Rafecas y atribuyen a las dificultades que tanto Mauricio Macri como Alberto Fernández tienen para sumar los dos tercios de los votos a favor de sus candidatos. Sin embargo hay quienes recuerdan que el pliego de Inés Weinberg de Roca inició su tratamiento pero se frenó después de la audiencia en la que los senadores no quedaron conformes con su presentación. Martín Doñate, titular de la Bicameral de Seguimiento del Ministerio Público Fiscal, afirmó que es necesario cambiar la ley para no evitar situaciones como la actual en que desde la renuncia de Alejandra Gils Carbó está a cargo el procurador interino Eduardo Casal. En línea con su planteo, Oscar Parrilli convocó sorpresivamente hace un par de semanas a la comisión de Justicia y Asuntos Penales para debatir proyectos de ley que modifican la Procuración. La polémica surgió porque se apunta a modificar la mayoría calificada requerida tanto para la designación como para la remoción. Si se avanza, se bajaría de dos tercios a mayoría especial de 37 senadores.

En ese marco, Crexell decidió enviar la carta a Fernández Sagasti después de que Infobae contara que el senador rionegrino Alberto Weretilneck, de Juntos Somos Río Negro, presentó un proyecto de ley que contiene todos los cambios que pide el kirchnerismo y que se incorporará al debate en comisión el próximo lunes.

Alberto Fernández junto a Daniel Rafecas

La neuquina alertó sobre los plazos y destacó que está previsto “acotar en un tiempo prudencial los procedimientos para cumplimentar los pasos previos que se han considerado necesarios para el ejercicio por el Poder Ejecutivo de la atribución en cuestión” y reclamó “que no se dilate en el tiempo de manera indefinida la indudable responsabilidad institucional que conlleva cubrir las funciones a que refieren esas disposiciones, que atañen al debido y correcto funcionamiento de la República”.

Crexell solicitó entonces que se activen los mecanismos de impugnación, se convoque a audiencias (como se convocó a audiencias para dar marcha atrás con traslados de una docena de jueces entre ellos Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli que actuaron en causas contra la Vicepresidenta) y también para designación de jueces. Juntos por el Cambio, como la senadora, sospecha que la estrategia del kirchnerismo es cambiar las reglas mientras espera el retiro del pliego enviado por el Presidente.

“Con esta presentación estoy pidiendo que se regularicen los plazos del decreto 222 para impugnaciones y audiencia, para el candidato propuesto por el Presidente”, le dijo la senadora a Infobae. Y agregó que “serán los senadores integrantes de la comisión de Acuerdos los que deberán expedirse”. En esa comisión el Frente de Todos tiene mayoría para aprobar el pliego. No tiene en cambio los dos tercios para votarlo en el recinto.

“Hablar con la verdad y sin especulaciones, el pliego está frenado, el kirchnerismo no impulsa los mecanismos pertinentes”, concluyó minutos antes de conectarse a la sesión en la que se debatirá el Presupuesto 2021.

Anabel Fernández Sagasti convocó a Acuerdos para tratar pliegos de jueces pero no el del Procurador

“La designación definitiva de su titular hace a un efectivo mejoramiento del funcionamiento del servicio de justicia, al fortalecimiento del sistema republicano y al incremento de la calidad institucional, teniendo en cuenta la entidad e importancia de las funciones que se le atribuyen por el artículo 120 de la Constitución Nacional”, remarcó la senadora en los fundamentos de su nota.

En la misiva advirtió: “Surge a todas luces como evidente, que es política e institucionalmente pertinente y -más aun- necesario, que se avance en la discusión de este tema. Y que se tome una decisión. La “no-decisión” sobre un tema relevante no es neutra institucionalmente. Implica la “decisión de no decidir”, con consecuencias sobre las personas involucradas, sobre la seguridad jurídica, sobre la calidad institucional de la Nación y finalmente sobre la sociedad toda, en tanto se trata de decisiones sobre cargos públicos muy importantes para la vida y el desarrollo de las personas.”

En consecuencia, manifestó, “de la misma manera que el Poder Ejecutivo Nacional ha establecido reglas tendientes a acotar los tiempos para el cumplimiento de la atribución de la designación que le corresponde, la cual ya se ha hecho efectiva, se impone que este Senado active los procedimientos correspondientes para el cumplimiento del rol que le corresponde al respecto”.

En su solicitud insistió en varios párrafos con el remclamo por la activación de los procedimientos “para la pronta convocatoria de la audiencia pública para la consideración del pedido de acuerdo que se trata, en el entendimiento que con ello se contribuirá desde lo institucional a dilucidar y definir la situación del cargo y del organismo a que refiere la presente”.

