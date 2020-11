Ginés González García: “No se va a poder elegir la vacuna, todas las que estén disponibles van a estar aprobadas”

Gines explica que "no se va a poder elegir la vacuna"

En la carrera mundial por la vacuna contra el coronavirus, Argentina está negociando para la adquisición de cinco de ellas que se encuentran en fase 3, entre las que se encuentran la de Pfizer, la de AstraZeneca y la rusa, Sputnik V. A la espera de que reciban la aprobación de los organismos pertinentes, el ministro de Salud Ginés González García adelantó que la gente no podrá elegir cuál vacuna recibir. “Todas las que estén disponibles van a estar aprobadas”, expresó el funcionario.

“Venimos viendo un descenso importante de casos en todo el país, aunque la película todavía no terminó”, manifestó el titular de la cartera sanitaria quien destacó que este miércoles hubo récord de testeos: 56.800. En la semana que se oficializó la etapa de Distanciamiento Social (DISPO) en el AMBA, González García resaltó que fue “fuerte y oportuna” la cuarentena para reforzar el sistema de salud y evitar la mayor cantidad de muertes, aunque a ocho meses de haberse decretado reconoció que el Gobierno argentino apostó al descubrimiento de una cura contra el COVID-19 que hasta el momento no llegó. “Hicimos todo esto porque dijimos que iba a aparecer un medicamento, inclusive creíamos que iba a aparecer antes que una vacuna; tengo la esperanza que aparezca pero lamentablemente transcurrimos todo esto en un período largo donde dilatamos las consecuencias pero siguieron estando”, explicó el ministro.

En diálogo con A Dos Voces (TN), se refirió a la carrera global por el descubrimiento de una vacuna efectiva contra el virus y aseguró a partir de la negociación del Gobierno argentino con los distintos laboratorios que “tenemos una seguridad de provisión de vacunas en oportunidad y cantidad como para que se quede tranquilo el pueblo argentino”.

Con prioridad en personal de salud y los grupos de riesgo, Ginés informó que el Estado apunta a vacunar a 28 millones de personas con dos dosis: “Una vacunación completa, es un número brutal”. Especificó que la prioridad estará puesta no solo en “bajar la mortalidad” sino también “para eliminar gente que pueda transmitir el virus”. Frente a la incertidumbre que genera que los laboratorios trabajen a contrarreloj apresurando las evaluaciones, aclaró que el hecho de que las vacunas hayan superado la fase 1 y dos significa “que no hace daño”: “La fase 3 es que sea efectiva, ya probaron que no hace daño”.

“Tenemos una seguridad de provisión de vacunas en oportunidad y cantidad como para que se quede tranquilo el pueblo argentino”, dijo el ministro de Salud, Ginés González García (Franco Fafasuli)

“No vamos a dar ninguna vacuna que no tenga todos los atributos que tenga que tener un procedimiento tan masivo como es una vacunación" , declaró intentando generar tranquilidad. No obstante insistió en que no será obligatoria: “Va a ser voluntaria, como es la primera vez y no hay experiencia decidimos dejarla fuera del calendario, con lo cual no es obligatoria”. “Pero mientras más personas se vacunen significa cortar la cadena de transmisión”, agregó. Más allá de la confianza que genera la vacuna de uno u otro laboratorio, González García dijo que “no se va a poder elegir la vacuna, todas las que estén disponibles van a estar aprobadas , recontra vista y autorizada por el Gobierno argentino".

“Será una vacuna que haya pasado todas las pruebas", insistió e informó que se hará un seguimiento durante todo un año a un porcentaje de los vacunados para medir datos referidos a la duración de la inmunidad y los niveles de anticuerpos.

El ministro de Salud aclaró que entre las razones para decidir que no sea obligatoria se encuentra también el política: “Que no lo usen como grieta”.

Por otra parte, al ser consultado sobre las declaraciones de la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, quien sugirió que famosos se postulen para recibir la vacuna como forma de generar confianza, Ginés se manifestó en contra: “No estoy a favor”. “La categoría para ser vacunados es que tengan una prioridad dentro del esquema”, justificó haciendo referencia a que se vacunará a grupos de riesgo.

Por último, el titular de la cartera sanitaria teme que la temporada de verano sea el inicio de una segunda ola de COVID-19 en la Argentina. “Mucha gente cree que pasó, pero no; el peligro de que las cosas empeoren, sigue”. “Le tengo mucho miedo al verano, mucha gente piensa el verano como si fuera un verano normal, no quiero atemorizar a nadie pero cuidado, el riesgo existe. Hasta que no tengamos vacuna y un numero importante de gente vacunadas, el riesgo seguirá”, concluyó el ministro.

