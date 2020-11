Germán Castelli: “Yo no voy a concursar bajo ningún punto de vista, sería indigno”

La Corte Suprema de Justicia ordenó restituir en su cargo a Germán Castelli, uno de los jueces que habían sido desplazados por el gobierno nacional en medio de la polémica por los traslados dispuestos durante la gestión de Mauricio Macri.

Además, envió el caso a primera instancia para que se discuta una solución de fondo. No obstante, planteó que el expediente tiene aspectos análogos a los resueltos recientemente en los casos de los camaristas federales Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, cuyo cargos deben ser concursados.

Este viernes, Castelli aseguró que está pidiendo un tratamiento excepcional. “Después de décadas de tanta confusión, se generan situaciones de las que no es tan fácil salir y por eso yo estoy pidiendo esta solución extraordinaria, que puede convertirse en un caso testigo para otros jueces”, precisó en diálogo con Luis Novaresio en radio La Red.

A diferencia de lo decidido para Bruglia y Bertuzzi, el trámite resuelto por la Corte en el caso de Castelli implica el inicio de una discusión desde cero. Eso es lo que lo alienta a obtener un fallo favorable que lo confirme definitivamente en el Tribunal Oral Federal 7.

De no ser así, el juez adelantó que no está dispuesto a concursar para ganar el cargo que actualmente ostenta. “ Yo no me puedo presentar a un concurso en el que interviene un Senado al que yo le mandé una carta diciendo que estaban pisoteando la Constitución... Si yo fuera elegido por el Consejo de la Magistratura, ¿qué chances tengo de pasar por el Senado? ”, se preguntó.

Y reiteró: “ Bajo ningún punto de vista voy a concursar, es indigno concursar bajo estas condiciones ”.

Mientras la Justicia sustancia el proceso sobre su futuro, Bertuzzi volverá a trabajar en el tribunal y sus decisiones serán válidas. El TOF 7 entiende, entre otros muchos casos, en el de los cuadernos de la corrupción, que tendrá en el banquillo de los acusados a la vicepresidenta Cristina Kirchner, ex funcionarios y empresarios.

“En mi caso, no se puede abrir ningún concurso hasta que la Justicia dicte sentencia definitiva. El lunes me voy a reintegrar a hacer mi trabajo cotidiano, que es darle a cada persona un juicio justo, sea rica o pobre, débil o poderosa”, concluyó.