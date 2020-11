En Juntos por el Cambio discrepan sobre el fallo de la Corte: conformidad en el PRO y críticas en la UCR y la Coalición Cívica

La dirigencia de Juntos por el Cambio no se puso de acuerdo en el fallo de la Corte sobre los jueces desplazados

La dirigencia de Juntos por el Cambio tiene distintas opiniones del fallo de la Corte Suprema sobre los jueces desplazados Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, aunque el tema será analizado este miércoles durante una reunión virtual de la Mesa Nacional de la coalición opositora, que debatirá centralmente la designación del Procurador General.

El presidente de la UCR, Alfredo Cornejo, dijo que el fallo “no se entiende, es contradictorio dado que la misma Corte avaló el traslado y ahora dice otra cosa”.

Para la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, la sentencia “está bastante bien” porque “deja a los jueces hasta que haya nuevo concurso, que se aprueba con dos tercios, es decir con acuerdo de todos”. “Lo único que no me gusta es que puedan tener que salir en el medio del juicio”, agregó, aunque también consideró “preocupante el concepto de inamovilidad, es decir, que la Corte votó en sentido contrario al fallo anterior y eso genera mucha incertidumbre”.

El ala dura de PRO cree que el fallo de la Corte "pudo haber sido peor"

La opinión de Bullrich está en sintonía con otros referentes del ala dura del PRO con los que analizó la sentencia durante un Zoom, como Mauricio Macri, Humberto Schiavoni y Esteban Bullrich: allí se afirmó que el fallo no es lo ideal y que debería haber mantenido firmes a los camaristas, pero hubo coincidencias en que “el fallo podría haber sido peor” y que como los jueces desplazados “se mantienen en el cargo, de acá a que haya un nuevo concurso para ocupar esos lugares pueden pasar dos años”.

“Cada día que pasa el Gobierno tiene menos poder y, por lo tanto, menos capacidad para imponer decisiones con el sello de Cristina Kirchner”, fue una de las conclusiones de encuentro virtual.

Luis Naidenoff, jefe del Interbloque de Juntos por el Cambio en el Senado, destacó que la resolución de la Corte Suprema “es contradictoria porque en 2018 opinó que eran válidos los traslados de los jueces y ahora opina lo contrario” y se preguntó con ironía “si no será necesario crear una especie de tribunal de alzada para unificar la doctrina”. No obstante, dijo que “los fallos deben ser cumplidos independientemente de que puedan gustarnos o no porque así se consolida un Estado de Derecho”.

“Me parece bien establecer como criterio rector de aquí en adelante el mecanismo de dejar sin efecto los traslados y que el camino sea el andarivel constitucional, es decir los concursos, las propuestas y el Consejo de la Magistratura”, sostuvo el senador de la UCR.

Por su parte, el diputado de la Coalición Cívica Juan Manuel López advirtió que la decisión de la Corte “es un fallo político que intenta hacer equilibrio para quedar bien con todo el mundo” y señaló: “Ojalá alguna vez nuestro país tenga una justicia independiente y seria”.

El jefe del bloque de diputados del PRO, Cristian Ritondo, aseguró que “esperaba más fortaleza en la decisión de la Corte de respaldar a los jueces” y opinó que “la resolución fue más política que jurídica”.

“En definitiva, le terminan dando al Gobierno las vacantes, contradiciendo una propia resolución de la Corte, y Bruglia y Bertuzzi no se quedarán en las mejores condiciones: es una remoción a plazo”, dijo.

Para Ritondo, “los camaristas tienen pocas posibilidades (de seguir en su cargo) por cómo está compuesto el Consejo de la Magistratura y de ser elegidos si están en una terna: prácticamente los vetan para concursar en los cargos que desempeñan".

En la mirada de Luis Petri, diputado nacional de la UCR, se trató del "peor de los fallos” porque “la Corte vuelve sobre sus pasos, desconoce la acordada 7 del 2018 y les da el tratamiento de traslados irregulares”. Agregó que “la Corte le habilitó la elección y conformación de la Cámara a la ex presidenta para que le resuelva las causas”, por lo que pidió “que nadie se haga el distraído ya que no fue una decisión salomónica como se pretende hacer ver: la Corte, por mayoría, desconoció sus precedentes y dio un giro de 180 grados”.

“Hoy la Justicia es un poco menos independiente que ayer. No hay República posible sin justicia independiente”, destacó el legislador mendocino.

