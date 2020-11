Avanza en Juntos por el Cambio la idea de apoyar a Rafecas si Alberto Fernández da señales claras de que sigue siendo su candidato a procurador

La Mesa Nacional de Juntos por el Cambio definirá el miércoles su postura sobre Rafecas

En medio de tironeos, la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio debatirá este miércoles, a las 9.30, la postura sobre la designación del Procurador General, aunque predomina la idea de apoyar la candidatura de Daniel Rafecas. No es casual que esa posición coincida con la ratificación de Alberto Fernández de que su candidato sigue siendo el magistrado: hay sondeos reservados desde el Gabinete con representantes de la coalición opositora para alcanzar un acuerdo sobre el tema.

Si prosperan las negociaciones informales, quedarán desairados tanto Mauricio Macri, que no quiere respaldar a Rafecas, como Cristina Kirchner, que dio señales de que tampoco lo apoya y de que preferiría un procurador que le inspire más confianza. Pero sería el primer indicio de que el acuerdo político propuesto por la vicepresidenta en su carta pública sería posible, aunque motorizado y hegemonizado por el Presidente. ¿Buscará luego consenso para que el Congreso apruebe un eventual acuerdo con el FMI?

La duda de algunos integrantes de Juntos por el Cambio es precisamente la ausencia de un gesto explícito por parte de Alberto Fernández de que mantiene su apoyo a Rafecas. El pliego entró en el Senado el 12 de marzo elevado por el Poder Ejecutivo, pero desde entonces está dormido en la Comisión de Acuerdos por falta de voluntad del oficialismo en acelerar su tratamiento.

Por eso la oposición reclama que primero el Gobierno se defina antes de tomar una decisión orgánica. Los contactos informales de miembros del Gabinete apuntan justamente a garantizar que el candidato presidencial es Rafecas. Y a que si hay consenso político para designarlo Cristina Kirchner no lo obstaculizará, según aseguran los voceros oficiales. Es más, se está hablando de acordar también las condiciones para elegir al Procurador e incluso limitar su mandato, que actualmente es vitalicio.

Alberto Fernández con Daniel Rafecas

Existen proyectos opositores (uno del senador radical Martín Lousteau y otro de su colega Lucila Crexell, del Movimiento Popular Neuquino) para reducir el mandato del Procurador a 5 o 6 años. Sería otra llave para destrabar los puentes de diálogo: esos plazos permitirán que el sucesor de Rafecas se defina en un próximo gobierno, que Juntos por el Cambio imagina que será propio.

La coalición opositora había resuelto que la postura sobre el candidato a la Procuración iba a ser definido por la conducción nacional. Por eso el encuentro virtual de este miércoles cobra tanta importancia: más allá de las diferencias internas, se supone que para entonces ya habrán avanzado los contactos entre funcionarios y dirigentes de Juntos por el Cambio y podrá tomarse una decisión que, mayoritariamente, apunta a respaldar el pliego de Rafecas y los cambios en la Ley del Ministerio Público Fiscal.

En las filas de la oposición, sólo Macri y Patricia Bullrich mantendrían su negativa a apoyar a Rafecas, pero no tensarán la cuerda hacia una fractura en caso de que comprueben que la mayoría avanza hacia el respaldo al juez que quiere el Presidente.

La UCR comenzó a debatir este lunes por la noche qué postura llevará al Zoom de JxC, aunque hay consenso para avalar a Rafecas: “El acuerdo se puede explorar siempre y cuando el Gobierno no avance sobre Casal”, afirmó a Infobae un dirigente radical en alusión al Procurador interino, a quien el kirchnerismo busca acorralar con un sumario por denuncias de maltrato y acoso laboral.

Cumbre en Exaltación de la Cruz: Maximiliano Ferraro, María Eugenia Vidal, Maricel Etechecoin, Elisa Carrió y Horacio Rodríguez Larreta

Aun así, los radicales desconfían de los vaivenes de la interna en el máximo nivel del oficialismo y aseguran que “la decisión sobre el tema va a ser colectiva y lo prioritario es no hacer una locura que ponga en jaque a la coalición”.

Por eso quieren que quede muy claro en qué contexto se dará un eventual acuerdo sobre la Procuración. No es la primera vez, se quejan, que el kirchnerismo termina avanzando en un sentido contrario al que se esbozó en las negociaciones. “Queremos ayudar a la gobernabilidad, pero, por ejemplo, también debería hacerlo la vicepresidenta”, disparan.

Cristina Kirchner puso en marcha este lunes el tratamiento de los proyectos que proponen cambios en la Ley del Ministerio Público Fiscal: la Comisión de Justicia y Asuntos Penales de la Cámara alta, encabezada por el ultrakirchnerista Oscar Parrilli, escuchó a juristas como Alberto Binder y Maximiliano Rusconi y el juez de la Corte Suprema de Santa Fe Daniel Erbetta.

La estrategia que alienta el kirchnerismo es discutir primero los cambios en la ley luego el nombre del jefe de los fiscales. El eje de las reformas proyectadas es modificar la mayoría especial de dos tercios por una mayoría absoluta para designar al Procurador, lo cual significaría que así se pueda elegir con el voto de la mitad más uno de los senadores del pleno.

En la práctica, eso aleja definitivamente del cargo a Rafecas, quien advirtió que no aceptará asumir si el oficialismo modificaba la exigencia de aprobar esa designación con los dos tercios de los votos en el Senado. El eventual acuerdo político de Alberto Fernández con la oposición podría hacer que el magistrado revise su negativa a ser elegido en esas condiciones.

Macri y Carrió están divididos por mucho más que el pliego de Rafecas

Elisa Carrió, que hace una semana causó conmoción en las filas opositoras al anunciar su apoyo a Rafecas, volvió a referirse al tema este lunes desde las redes sociales con un mensaje dedicado al fundador del PRO y a los senadores radicales: “Comparto con Mauricio Macri que la decisión y responsabilidad histórica en relación a la designación del Procurador General y del tratamiento de la ley de Lousteau, corresponde a los senadores de Juntos por el Cambio. Así se lo trasmití a Naidenoff hace 60 días”.

La ex diputada de la Coalición Cívica (CC) agregó: “La libertad de expresión me ampara como ciudadana de la Nación y jamás hice secretismo; lo que digo en privado lo digo en público y no lo escondo a la ciudadanía”.

En las filas de la CC sostienen que “hay que hacer un gesto de descompresión en favor de Rafecas para dejar aislada a Cristina Kirchner, que si sigue avanzando para designar a un talibán en la Procuración va a dejar desautorizado al Presidente”.

En esa misma postura se encolumna el ala moderada de Juntos por el Cambio, liderada por Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal, con quienes Carrió se reunió el viernes pasado en su chacra de Exaltación de la Cruz. Hablaron de apoyar a Rafecas, pero esa foto que se preocuparon por distribuir tenía como destinatario directo a Macri. En el Zoom del miércoles, y en lo que finalmente se resuelva, también se pondrán en juego los realineamientos de los liderazgos en la oposición.

