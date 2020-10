Sergio Massa lanzó la escuela de gobierno del Frente Renovador: “Queremos construir el gran acuerdo que Argentina necesita”

Sergio Massa presentó ProyectAR

El presidente de la Cámara de Diputados Sergio Massa lanzó su escuela de gobierno bajo el ala del Frente Renovador, con la intención de formar a los próximos cuadros políticos. En un nuevo aniversario de la recuperación de la democracia, el acto contó con la presencia de Ricardo Alfonsín.

“Tenemos el desafío de diseñar una democracia social y gobernar con derechos para todos”, aseguró Massa en la presentación de ProyectAR. “Este es un aporte del Frente Renovador que queremos que funcione como una herramienta para toda nuestra dirigencia, porque el Frente de Todos es la unidad en la diversidad. Porque Argentina es la industria y el campo, los empresarios y los trabajadores, la educación pública y privada. Argentina es un todo. Queremos construir ese gran acuerdo que Argentina necesita”, agregó.

En la misma línea, señaló: “La capacitación en experiencia de gobierno es una obligación que tenemos todos. Nuestra intención es saltar las fronteras de lo político, empaparnos de otros sectores que nos puedan enseñar: rectores de universidades, científicos, funcionarios. El desafío es cruzar la frontera de lo propio. Incorporar hombres y mujeres sin importar lo partidario”.

Mónica Litza, vicepresidenta del Correo Argentino, será la directora de la escuela

Después de su discurso inicial, Massa presentó a Mónica Litza, vicepresidenta del Correo Argentino, quien liderará la nueva escuela de gobierno. “Esta escuela nace con la voluntad de ser colaborativa, para pensar políticas públicas a largo plazo y gobernar para todos y todas. Queremos una escuela de buen gobierno diversa, paritaria y federal, con el objetivo de ampliar, dialogar y construir para darle lugar a nuevos talentos. Hay que proyectar hoy el futuro de la Argentina”, planteó Litza.

ProyectAr funcionará bajo la órbita del espacio político liderado por Massa. Dentro de la Escuela de Gobierno del Frente Renovador se implementará un “Laboratorio de ideas innovadoras”, donde confluirán académicos y dirigentes del FR que tienen responsabilidad de gestión .

Además, según sostuvieron desde el massismo, se impartirán cátedras abiertas, transmitidas por Youtube, con la participación de académicos nacionales e internacionales, bajo la idea de formar dirigentes, compartir conocimiento y experiencias de gestión. Abordarán seis ejes temáticos: Sociedad del Conocimiento; Desarrollo económico y equidad territorial; Capital social, ambiente y salud; Democracia, Géneros y Diversidad; Liderazgo, Modernización y Gobierno abierto; Futuro Urbano.

Del lanzamiento participó desde España el embajador Ricardo Alfonsín, quien recordó a su padre en el aniversario 37 de la recuperación de la democracia. “En el 83 recuperamos el derecho a elegir, que representaba un progreso en términos de dignidad personal. Mi padre decía que cuando no hay democracia formal se pone en riesgo la vida. Hemos avanzado desde entonces, pero mucho menos de lo que creíamos si nos preguntaban cómo estaríamos en 30 o 40 años”, dijo.

El embajador Ricardo Alfonsín participó desde España

“El desafío hoy es pasar de la democracia política a una democracia social. La calidad de vida de la gente responde en gran medida de la calidad de los gobiernos. Y esta escuela de gobierno va en ese sentido, de dotar de calidad a la política, que debe participar en la construcción de una sociedad que se encamine al desarrollo”, resaltó el dirigente radical.

Antes del cierre, la presidenta de AYSA Malena Galmarini indicó: “Es importante que ampliemos la mirada y la participación, porque gestionar la cosa publica es una responsabilidad de todos. La democracia nos llevó a reconocer derechos pero también a ejercerlos en plenitud. Si no entendemos que el Estado debe ser quien rija los ejes y no logramos que esta ciudadanía se sienta representada, no llegaremos al objetivo que buscamos con la democracia”.

En ese sentido, continuó: “Este siglo nos impone el objetivo de una democracia social, paritaria, con igualdad de derechos y justicia social. Debemos repensar y dialogar poniéndonos en el lugar del otro. Argentina es un gran país, con dirigentes con enorme valor, convicciones y la decisión política de llevar adelante esos objetivos”.

El evento contó con la participación de distintos funcionarios y académicos. Entre otros estuvieron presentes, El ministro de Transporte de la Nación, Mario Meoni; el presidente del ENACOM, Claudio Ambrosini; la directora del Fondo Nacional de las Artes, Diana Saiegh; el viceministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Nación, Sergio Federovisky; el Auditor General de la Nación, Gabriel Miura Estrada; los diputados nacionales (MC) Diego Bossio, Carla Pitiot y Julián Domínguez.

