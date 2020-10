La Oficina Anticorrupción podrá seguir en el juicio oral a Cristina Kirchner por la obra pública

El juicio de la obra pública en su modalidad de audiencias virtuales

La Oficina Anticorrupción (OA) podrá continuar como querellante en el juicio oral a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, y otros ex funcionarios por las presuntas irregularidades en la obra pública. El tribunal oral rechazó hoy un pedido de las defensas para que la OA se retire del proceso luego que el organismo desistió la semana pasada de intervenir en otras causas penales.

Los jueces del Tribunal Oral Federal 2, Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso, resolvieron que en este caso la OA no se retiró y que por lo tanto puede continuar.

El titular de la OA, Félix Crous, dispuso la semana pasada que el organismo dejaría de ser querellante en las causas penales en las que interviene por la falta de personal para afrontar todas sus funciones. El rol de querellante es el de acusador como el de fiscal, en este caso en representación del estado en las causas de corrupción. La resolución establece como excepción los casos que están en juicio oral. En esos, la OA se retirará cuando se finalice el análisis de la prueba que solicitó, principalmente la declaración de testigos. Eso significa que no estará en la etapa de alegatos que es cuando las condenas a las absoluciones.

Al inicio de la audiencia de esta mañana, que se hace por videoconferencia, las defensas pidieron que la OA deja el juicio ya mismo. El primero en hablar fue Enrique Arce, abogado defensor de Carlos Kirchner, ex funcionario de Planificación Federal y primo del fallecido ex presidente Néstor Kirchner, de cuya muerte hoy se cumplen 10 años. Arce explicó que la OA había desistido de continuar como querellante en otro tramo de la causa de la obra pública. Es una parte del expediente cuyo juicio oral todavía no comenzó.

“Eso alcanza a este debate”, dijo Arce. El abogado sostuvo que la OA se presentó una sola vez como querellante en el expediente y que eso le permitió intervenir en todos los tramos, por lo que si se retira ahora de uno de ellos también debe dejar las demás. La mayoría de las defensas de los otros acusados -son 13 en total- adhirieron al pedido de que la OA deje el juicio. Lo hicieron las del empresario Lázaro Báez y del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido. La defensa de Cristina Kirchner, a cargo de Alberto Beraldi, no opinó.

Félix Crous

Los abogados plantearon otros argumentos. Sostuvieron que la continuidad de la OA podría derivar en nulidades, que su postura de continuar en el juicio para la prueba y luego retirarse es una actitud de deslealtad, entre otros argumentos.

Luego opinó Juan Carlos Duré, uno de los abogados de la OA en el juicio, que le pidió al tribunal oral que rechace el pedido de las defensas. “No tiene nada que ver que hayamos desistido en otros tramos de la causa sobre este. Uno puede ser querellante de unos imputados y no de otros. Y esto no afecta el debido proceso, ni es inconstitucional. No hay obligación de querellas a unos y no a otros”, sostuvo Duré.

El abogado hizo una critica a la postura de Crous sobre las querellas. “El titular de la OA decidió de una forma muy particular el desistimiento de las querellas en las que la OA es parte” , analizó pero aclaró que al resolución del funcionario fija que en el caso de los juicios orales el retiro es a futuro. “No tenemos ninguna instrucción para desistir en esta causa”, aclaró el abogado. Pero también fue ambiguo: “ni nos ha sido instruido que continuemos en esta causa ni en otras dos que están en etapa de juicio”. El fiscal del juicio, Diego Luciani, también pidió que el pedido de las defensas sea rechazado.

Cristina Kirchner en una de las audiencias del juicio oral (Télam)

Los jueces hicieron un cuarto intermedio y al regresar rechazaron el pedido. Señalaron que la OA no solicitó retirarse del juicio y que por lo tanto podía continuar. Las defensas adelantaron que apelaran la decisión a la Cámara Federal de Casación Penal donde insistirán para que la OA sea apartada del juicio. Inclusive, el abogado Mariano Fragueiro Frías adelantó que se opone a cada una de las intervenciones que los abogados de la OA tengan en las audiencias.

Así, el organismo podrá seguir en el juicio y se esperará a que se retire una vez que finalice la prueba que pidió, tal como sostiene la resolución del organismo.

En el caso se juzgan las presuntas irregularidades en la concesión de 52 obras públicas que recibieron las empresas de Báez para Santa Cruz durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Según la acusación, esas irregularidades fueron el pago de sobreprecios para obras que no se terminaron y la falta de antecedentes técnicos para acceder a los trabajos. Están siendo juzgadas 13 personas, entre ellas ex funcionarios de Vialidad nacional y de Santa Cruz.

El juicio comenzó en mayo del año pasado. En marzo se postergó por la pandemia del coronavirus y se reinició de manera virtual en agosto.

Seguí leyendo:

Comenzará mañana el juicio oral a Cristina Kirchner por la obra pública: cómo será la primera audiencia y el proceso en medio de la campaña

La declaración de Cristina Kirchner: involucró a Alberto Fernández y dijo que la historia la absolverá