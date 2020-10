Coronavirus: Formosa les cortará la luz a quienes organicen fiestas clandestinas

Formosa aplicará cortes de luz en los domicilios donde se organicen fiestas clandestinas. En Buena Vista, el intendente participó de un festejo y fue repudiado

La provincia de Formosa endurecerá dispuso una nueva sanción contra quienes propaguen el coronavirus sin respetar los protocolos y las medidas sanitarias. La empresa distribuidora de energía eléctrica informó que les cortará la luz a los clientes en cuyos domicilios organicen fiestas clandestinas.

La prestadora, que está bajo la órbita del gobierno provincial de Gildo Insfrán, informó a través de un comunicado oficial que interrumpirá el suministro en aquellos usuarios que organicen reuniones o fiestas privadas en domicilios particulares, según estableció en una resolución oficial Benjamín Villalba, el gerente de Recursos y Energía de Formosa Sociedad Anónima (REFSA).

La compañía fundamentó esa decisión en sintonía con la política sanitaria dictada por “Consejo de Atención Integral de Emergencia COVID19 con el fin de evitar la propagación del coronavirus Sars-Cov-2″.

De acuerdo a la resolución, ante cada infracción tomará intervención la policía de Formosa y registrará los datos personales de todas las personas que asistan a los festejos no autorizados. Luego, será notificado a REFSA a que lleve adelante el corte de luz, sobre el que no se especifica la duración de la suspensión del servicio.

Durante el fin de semana, la policía formoseña desarticuló 24 fiestas clandestinas . En uno de los festejos se corroboró la presencia de 250 personas y en otra había más de 100 , según informaron autoridades locales.

Sobre ese balance, el ministro de Gobierno Jorge González señaló junto con el Consejo de Atención a la Emergencia COVID-19 de que ese tipo de comportamientos representan “un gravísimo riesgo sanitario que pone el peligro a toda la población”. El funcionario había adelantado un endurecimiento de los controles sobre las fiestas.

“Los organismos intervinientes en estos procedimientos adoptarán todas las medidas necesarias conducentes a hacer cesar estos eventos, además de la aplicación de las sanciones que correspondan”, apuntó González.

“Para mantener el estatus hay que asumir responsabilidades, no todo es ´mi derecho, mi derecho, mi derecho´ . Hay que empezar a pensar sobre nuestra responsabilidad”, apuntó el ministro de Gobierno.

En los últimos meses, uno de los escándalos en Formosa involucró a un dirigente local. Rubén Pereira, el presidente de Comisión de Fomento Buena Vista, fue duramente cuestionado porque se viralizó un video en el que se lo ve bailando, con el barbijo mal puesto y sin respetar ninguna medida de distanciamiento.

Mientras crece el endurecimiento de los controles, cerca de 4.000 personas permanecen varadas por la pandemia en Formosa y sin poder ingresar a la provincia. Uno de los casos terminó en tragedia el pasado 11 de octubre. El joven Mauro Ledesma, de 23 años, perdió la vida cuando quiso cruzar a nado el río Bermejo para evadir los controles sanitarios.

El gobierno de Formosa dio como explicación oficial que no le había aprobado el ingreso a Ledesma porque no estaba entre las prioridades, ya que no contaba con domicilio en la provincia.

“Uno de los elementos para establecer un ingreso ordenado y administrado a la provincia es el domicilio real de la persona. Y a nosotros en el Registro Nacional de las Personas (RENAPER). Mauro nos figuraba con domicilio de Córdoba. Desconozco si es cordobés, pero formoseño no es. Tampoco acompañó ninguna documentación que acreditara que vivía en Formosa. Además, toda su familia vive en Chaco”, señaló el ministro González.

