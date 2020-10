José “Pepe” Mujica: “Siempre le digo a Alberto que no se pelee con el campo”

José Mujica y Alberto Fernández

El ex presidente de Uruguay, José “Pepe” Mujica, reveló que muchas veces le recomendó a Alberto Fernández “no pelearse con el campo” porque es el sector que puede ayudar a “traer divisas” en medio de la crisis que atraviesa el país.

En una entrevista con el programa Toma y daca, por AM750, el ex senador calificó a Fernández como un “presidente bueno” que es "ideal para esta hora convulsiva de la Argentina, aunque reconoció que debe estar “tironeado por todos lados”.

“Si él no logra un margen de diálogo nacional de algunas cosas centrales que la Argentina precisa, es difícil que otro lo pueda lograr ”, aseguró Mujica.

Consultado sobre los efectos de la pandemia, el ex mandatario explicó que “nos va a dejar a todos más pobres” y planteó que el “gran dilema será ver cómo se reparte ese empobrecimiento, si el costo lo van a tener los más débiles o se va a repartir con los sectores más pudientes”.

En esa línea, reveló que muchas veces le ha recomendado a Alberto Fernández que no se pelee con los sectores del campo porque son los que ayudan a traer divisas al país.

“Yo sé que hay gente ahí que tiene un egoísmo tremendo pero a la larga la pampa es el recurso de la Argentina” , dijo. No obstante aclaró que si bien no hay que pelearse con los que pueden “cinchar del carro”, tampoco hay que “quedarse en eso, porque si no, no hay reparto” equitativo con el resto de la sociedad.

Por otro lado, afirmó que la oposición política en Argentina “tiene odio” y eso hace que “todo quede en blanco y negro”. Y agregó: “Hay un antagonismo demasiado duro que a esta altura es medio irracional. Se ha construido una cultura de choque y no una cultura del acercamiento. Una sociedad necesita una negociación permanente” .

También advirtió que si se toma la confrontación como estrategia política, a la larga “va a pasar lo mismo” del otro lado.

En otro tramo de la entrevista, Mujica dijo que Cristina Kirchner es una “formidable dirigente” que tiene al 35% del pueblo argentino “como soldado”. Según su visión, la vicepresidenta “demostró una clarividencia brutal con la jugada que hizo (elegir a Alberto Fernández para encabezar la fórmula presidencial) y demostró sobre todo que tiene cariño por la Argentina”.

Mujica explicó que su reciente renuncia a la banca de senador tuvo como objetivo dejar espacio a dirigentes más jóvenes con más energía. “La función de un senador es estar continuamente relacionándose con la gente, y por el coronavirus yo estaba ejerciendo ese papel demasiado nominalmente”, dijo, y señaló que su reemplazo es un militante de 38 con “toda la polenta”.

Sin embargo, aclaró que ama la política y seguirá vinculado a ellas hasta que las neuronas le funcionen luchando por “las causas eternas como la igualdad y la equidad”.

Finalmente, al analizar la situación de Latinoamérica, Mujica alertó sobre los efectos que la cultura consumista y la inconformidad constante están causando en la vida política de los países de la región.

“Veo que las masas tienden a votar en contra, nunca están a favor de algo . México no se transformó en izquierdista, votaron en contra de lo que había. Tampoco es que Brasil se hizo fascistoide. Es una cultura de nuestra época y es peligroso”, resumió.

