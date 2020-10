El oficialismo defiende el primer Presupuesto de Alberto Fernández y posterga el impuesto a la riqueza

(Maximiliano Luna)

El oficialismo espera darle un triunfo a Alberto Fernández y a su ministro de Economía, Martín Guzmán, esta semana en Diputados en medio de una estrategia que apunta a fortalecer al titular del palacio de Hacienda que negocia con el Fondo Monetario Internacional y concentra la batería de medidas del Gobierno para reactivar la economía.

El Frente de Todos y aliados sumarían para la votación en general entre 137 y 138 votos a favor del Presupuesto 2021, el primero de la gestión presidencial, que por la renegociación de la deuda y la pandemia prorrogó el del año 2019. El dictamen firmado el viernes contó con aval de fuerzas provinciales y peronistas disidentes y un apoyo con disidencias de los diputados cordobeses que responden a Juan Schiaretti y que exigían una suba mayor para los subsidios al transporte público. La postura de los mediterráneos generó dudas entre algunos de los once integrantes del interbloque Federal que analizaban este fin de semana cómo votar. De todos modos no harían peligrar la media sanción.

La sesión fue convocada para el miércoles a las 12 y se espera un álgido debate. Juntos por el Cambio definirá su postura este lunes en un encuentro vía zoom aunque en los intercambios previos y por pedido de los gobernadores que presentaron un listado de obras y otros planteos (algunos de los cuales fueron aceptados) se anticipaba la opción de la abstención en lugar del rechazo in límine. Sería un gesto además a favor del Gobierno al que no acompañarían pero le darían vía libre para que pueda mostrar un logro en el marco de la renegociación con el FMI.

Este lunes al mediodía además todos los bloques presentarán a Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados, el listado de los legisladores que participarán del debate en forma presencial. La sesión será mixta pero se estima que unos 90 radicales, macristas e integrantes de la Coalición Cívica asistirán al recinto mientras que serían menos los oficialistas. Para mantener las medidas preventivas en el marco de la pandemia se modificó la disposición de las pantallas y habrá bancas dentro del recinto y en los palcos.

No se cumplirá la especulación de algunos pocos que creían que ya con dictamen sería tratado esta misma semana el proyecto de ley de Máximo Kirchner y Carlos Heller para establecer un impuesto a pagar por única vez entre quienes declararon bienes por más de $200 millones. Es habitual, dijeron tanto en el oficialismo como en la oposición, que el Presupuesto no se trate junto con ninguna otra ley que requiera un debate extenso , razón por la que no fue incorporado al orden del día. Desde el kirchnerismo dijeron a Infobae que el Aporte Solidario y Extraordinario será llevado al recinto en la siguientes sesión que sería la primera o segunda semana de noviembre. La paz para el Presupuesto estaría así garantizada, más allá de que se expongan profundas diferencias en los discursos.

Sin embargo donde sí habrá una fuerte discusión será en la comisión de Recursos Naturales que preside Leonardo Grosso. El legislador del Movimiento Evita había convocado a reunión la semana pasada pero tuvo que prorrogarla porque quedó varado en Bolivia adonde viajó junto con otros diputados del Frente de Todos como veedor de las elecciones presidenciales. Finalmente este lunes a las 15 tendrá lugar el debate de varios proyectos. El único polémico es de autoría de Máximo Kirchner y busca modificar la ley del Manejo del Fuego – Ley 26.815 – respecto al lapso mínimo de años que garanticen la recuperación y restauración de las superficies incendiadas. Kirchner propuso 30 años antes de que puedan liberarse esos campos para el cultivo o la construcción de proyectos inmobiliarios.

Desde la Coalición Cívica cuestionaron la iniciativa por considerar que coarta la seguridad jurídica y revictimiza a los dueños de los campos incendiados.

En paralelo el kirchnerismo vuelve a poner en marcha la Bicameral de seguimiento y control del Ministerio Público de la Nación que preside el rionegrino Martín Doñate. Fuerte cuestionador de la gestión del procurador interino Eduardo Casal, el diputado citó a los miembros de la comisión para el lunes a las 18. Si bien no parece avanzar sobre la posibilidad del juicio político contra el jefe de los fiscales, el primer tema del orden del día es una presentación de la fiscal Gabriela Boquin con la que busca desmentir a su jefe que la sumarió por presuntos malos tratos después de que ella denunciara presiones y dictaminara en contra de Mauricio Macri en la causa del Correo Argentino.

Otro diputado kirchnerista, Rodolfo Tailhade, hizo una presentación que se estudiará también este lunes. Se trata de un pedido de informes sobre la aplicación de la Ley del Arrepentido que contribuyó a lograr testimonios acusatorios en la llamada causa de los cuadernos y otras causas de corrupción que vinculan a ex funcionarios.

El cuarto punto del día será un pedido de documentación al Juzgado Federal N° 1 de San Isidro a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado. También lo hizo una senadora de confianza de la vicepresidenta Cristina Kirchner, la santafesina María de los Angeles Sacnun que preside la comisión de Asuntos Constitucionales y que tuvo a su cargo el proyecto de reforma judicial en su primer capítulo, el tratamiento en el Senado. El pedido de documentación está vinculado con un expediente por compra de artículos nazis en una causa de los tribunales de San Martín y que tiene como protagonista de un chat a alguien agendado como Carlos Estornelli. El oficialismo quiere saber si esa persona se corresponde con Stornelli, el fiscal que investigó a Cristina Kirchner.

Sacnun también presentó un pedido de informes al procurador Casal sobre una serie de concursos.

Varios de los reclamos de la Bicameral fueron contestados por el Ministerio Público Fiscal a través de un informe al que se le dará lectura.

Oscar Parrilli, presidente de la comisión de Justicia y Legislación Penal

En ese marco en cambio, se aflojaría un poco la tensión en el Senado. A pesar del anuncio del senador Oscar Parrilli esta semana la comisión de Justicia y Legislación Penal no avanzará con el análisis de dos proyectos de ley de la oposición sobre la duración del mandato y la remoción del jefe de los fiscales que generó un fuerte rechaso desde Juntos por el Cambio y la acusación de que se busca a un mismo tiempo bajar la exigencia para la designación de un Procurador de dos tercios a una mayoría especial y presionar la salida de Casal.

La cita prevista para el próximo viernes se postergará para el lunes 2 a las 15 cuando arrancará la ronda de expertos. “Escucharemos a todos”, prometió ante la comisión el propio Parrilli el viernes último cuando intentó morigerar la desconfianza opositora. Durante más de dos horas y media se discutió sobre los proyectos de Martín Lousteau y Lucila Crexell que pidieron retirar advertidos de que facilitarían la estrategia K.

