El INADI pidió la renuncia de la legisladora cordobesa que tuvo que disculparse por un tuit contra Juan Grabois

Patricia De Ferrari es una diputada cordobesa de Juntos por el Cambio (IG: @patriciadeferrari)

La diputada cordobesa Patricia De Ferrari, de Juntos por el Cambio, se convirtió en el foco de críticas en las redes sociales este jueves luego de publicar un repudiable tuit a raíz de la ocupación de tierras a la familia Etchevehere en Entre Ríos.

“Falta mucho para que aparezcan los Falcon verdes para ‘impartir’ la justicia a la medida ideológica de Grabois y compañía”, escribió De Ferrari y muchos entendieron que estaba reinvindicando el terrorismo de Estado como mecanismo para “impartir justicia” sobre el dirigente social Juan Grabois y su gente que están metido en el medio del conflicto.

La publicación generó tanta polémica entre los usuarios de Twitter que la legisladora decidió eliminar el posteo y terminó pidiendo disculpas al asegurar que se trataba de una mala interpretación de sus dichos.

“Con motivo de un último tweet de una serie que publiqué, y borré al ver que era mal interpretado, quiero dejar en claro que el sentido no fue el que le atribuyen. Siempre he repudiado la dictadura, y las violaciones a los DDHH. No fue clara la redacción y pido disculpas x ello” , se justificó De Ferrari.

El conflicto por la toma de tierras en Entre Ríos se produjo luego que Dolores Etchevehere, hermana del ex ministro de Agricultura, Luis Etchevehere, denunciara que la despojaron de la parte de la herencia que le correspondía tras la muerte de su padre.

La semana pasada, ingresó al predio junto a un grupo liderado por el dirigente social Juan Grabois, que inició el denominado “Proyecto Artigas”, pero el ex funcionario de Mauricio Macri denunció una usurpación en el campo, propiedad de Las Margaritas SA.

El ex ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, sus hermanos varones y su madre vienen de un largo conflicto con su hermana Dolores por la sucesión de Luis Félix Etchevehere, director de El Diario de Paraná, presidente durante siete períodos de la Asociación de Entidades Periodísticas (ADEPA), que murió en setiembre de 2009.

Después de una larga batalla, hace dos años se llegó a un acuerdo privado de adjudicación y partición de bienes que incluso fue publicada en medios locales. Pero algo que todavía se desconoce sucedió, que llevó a militantes del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) a ingresar a ese campo.

Si fuera solo un conflicto familiar, allí quedaría la discusión. Pero desde el comienzo se vio a funcionarios del Gobierno nacional involucrados en la toma, una abogada del Ministerio de Justicia de la Nación está llevando el caso, y Juan Grabois reconoció que está involucrado en la toma y declaró: “Espero que en breve Luis Etchevehere esté preso”.

Incluso, la titular del INADI, Victoria Donda, también fijó su posición en este conflicto familiar y hasta pidió la renuncia de la diputada De Ferrari. “ Leí el tuit de Patricia de Ferrari, justo en el día de la Identidad. Espero que le pidan la renuncia, una diputada provincial no puede despreciar la democracia de esa forma” , exigió.

Productores rurales protestan por la supuesta toma de tierras en el campo de los Etchevehere

Con respecto a su intervención en la causa, Donda explicó que “el INADI está acompañando a Dolores Etchevehere, no es el gobierno nacional”. Y agregó: “La sucesión está recién iniciando. Dolores va a la casa de su papá con quien quiere invitar”.

“Dolores me llama por una denuncia sobre violencia económica, por eso el INADI interviene en el caso. Estos personajes entran al grito de negros de mierda, los vamos a matar. Negros de mierda es discriminación, los vamos a matar ya es violencia. Las mujeres tenemos derecho a la propiedad y a la administración de nuestros bienes, parece que el ex Ministro no se enteró”, cuestionó la funcionaria nacional al ser entrevistada en la radio Futurock.

“La segunda causa de discriminación en nuestro país es la discriminación de género. La violencia económica es de las más habituales y de las que menos podemos probar en la Justicia”, aseguró

“Dolores Etchevehere me hace acordar al personaje de Norma Aleandro en La Historia Oficial, sometida a violencia psicológica y económica de manera permanente. Hasta que se da cuenta”, comparó.

“El Inadi tiene un observatorio que trabaja junto con el NODIO y también emite recomendaciones desde hace 15 años. No cualquier noticia falsa es una fake news, la fake news tiene la intención de distorsionar un actor político. Tienen que existir observatorios de estas características, y tienen que generar contenido y recomendaciones para los periodistas”, concluyó Donda.

