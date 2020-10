Desde hoy, Tandil ingresa en el “estadío Rojo” del aislamiento para enfrentar a la pandemia

El municipio de Tandil anunció que desde hoy pasará a estar en “Estadío Rojo”, que implica restricciones de actividades y horarios (EFE/Juan Ignacio Roncoroni)

A partir de la determinación adoptada por el Comité de Seguimiento del COVID-19, el municipio bonaerense de Tandil anunció que desde hoy pasará a estar en “Estadío Rojo” del sistema integral para enfrentar la pandemia de coronavirus.

La medida regirá en principio hasta el próximo 28 de octubre y fue adoptada luego de que las autoridades evaluaran la situación sanitaria y los principales indicadores. Asimismo, renovaron el pedido a la comunidad para extremar las medidas de prevención individual y reducir al máximo la circulación y movilidad.

Frente a esta situación “extrema” en la que estará el distrito a partir de las 21 horas, los comercios y actividades esenciales y no esenciales podrán funcionar con los protocolos correspondientes en la franja horaria de 8 a 20, garantizando la distancia entre personas y el cumplimiento estricto de todas las medidas de prevención.

Por su parte, los locales del rubro gastronómico (bares, restaurantes, cervecerías, pubs, etc) solo podrán desarrollar sus actividades en la modalidad take away o delivery y exclusivamente con mesas ubicadas al aire libre, hasta las 24. En consecuencia, los espacios cerrados de este tipo de locales no podrán funcionar.

Según las recomendaciones efectuadas por el Comité de Seguimiento tandilense, podrán continuar las actividades de gimnasios y natatorios con número reducido de personas y cumplimiento de los protocolos aprobados, así como las actividades en clubes al aire libre.

En tanto, las reuniones y encuentros sociales de cualquier tipo continuarán prohibidas también en espacios públicos y las salidas recreativas se podrán realizar de lunes a sábado de 9 a 18, de manera individual o por parte del grupo conviviente exclusivamente.

Las autoridades explicaron que “la recomendación fundamental es que la ciudadanía permanezca en sus domicilios y salga solo para lo estrictamente necesario”.

“Como está sucediendo en toda la región y en el país, estamos pasando las semanas más críticas de la pandemia, lo que hace imprescindible redoblar la responsabilidad individual y el cuidado de cada uno de nosotros y de toda la comunidad”, detallaron.

El intendente de Tandil, Miguel Ángel Lunghi, decidió a principios de septiembre pasado que la ciudad deje de usar el sistema de fases que sigue el resto de la provincia y comenzó a aplicar criterios propios para determinar en qué etapa del aislamiento se encuentra la ciudad (Foto NA)

Cabe recordar que a principios de septiembre pasado la ciudad dejó de usar el sistema de fases que sigue el resto de la provincia y comenzó a aplicar criterios propios para determinar en qué etapa se encuentra del aislamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia del coronavirus, según lo decidió el intendente local, el radical Miguel Ángel Lunghi, en base a las recomendaciones del Comité de Seguimiento del COVID-19 que integran profesionales médicos de esta ciudad.

Con este criterio, el distrito estableció una serie de estados que son determinados por la situación epidemiológica del momento y definen qué restricciones o habilitaciones están vigentes.

Así, teniendo en cuenta diferentes factores, como la ocupación de camas de hospitales, la disponibilidad del personal de salud, la gravedad de los casos activos y la evolución de los infectados, entre otros, las autoridades determinan el nivel del aislamiento, diferenciado por colores.

En el “Estado verde” la situación está más controlada y podrán funcionar todos aquellos sectores autorizados o que hayan tenido un protocolo sanitario aprobado al 21 de agosto de 2020, según un comunicado que publicó Lunghi en su cuenta oficial de Facebook.

En el “Estado amarillo” las actividades permitidas son el 50% de las que estaban habilitadas hasta esa fecha, mientras que en el “Estado rojo”, que implica el peor de los escenarios siguiendo los indicadores sanitarios, solo trabajan los rubros considerados “esenciales” en horarios restringidos, con algunas excepciones como el expendio de combustible, el delivery y los consultorios médicos, que pueden mantener sus horarios habituales.

