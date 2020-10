La Corte le dio la razón al Estado Nacional en una demanda de los transportistas de carga por un aumento extraordinario de peaje en 2014

Corte Suprema de Justicia de la Nación

La Corte Suprema de Justicia de la Nación le dio la razón al Estado Nacional en una demanda iniciada en el año 2014 por la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas contra una decisión del ministerio del Interior y Transporte de entonces por la cual se aumentó el precio del peaje para los camiones en horario pico.

En febrero de 2014, el ministro del Interior y Transporte era Florencio Randazzo. Gobernaba Cristina Kirchner y desde 2012-luego de la Tragedia de Once- el sistema de transporte había pasado del ministerio de Planificación a cargo de Julio De Vido al de Randazzo.

En los primeros días de febrero de 2014 comenzó a regir una medida que obligaba a los conductores de camiones a pagar un plus de $185 en las autopistas Panamericana, Acceso Oeste y Ricchieri, entre otras. El objetivo de la medida era descomprimir el caos de tránsito en horario pico. La norma afectaba a los camiones de mayor porte (categorías 5,6 y 7 del peaje, de más de 3 ejes) que ingresaban a la Ciudad de Buenos Aires entre las 7 y las 10, y a los que circulaban hacia la provincia de Buenos Aires entre las 17 y las 20.

El anuncio de aquel aumento en los peajes había sido celebrado por el ministerio de Transporte porque se había detectado un fuerte descenso del ingreso de camiones al área metropolitana -casi del 70 por ciento-. Sin embargo, los empresarios del sector transportistas se manifestaron en contra primero con un recurso administrativo y luego ante la Justicia.

Ante el pedido de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas el juez en lo Contencioso y Administrativo Pablo Cayssials había dictado una medida cautelar que suspendía el pago del peaje extra. Aquel fallo del juez fue apelado por el ministerio de Transporte que cuestionó la legitimidad de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas para presentar el pedido de suspensión de la resolución.

La Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal hizo lugar a la apelación del Estado Nacional revocó la sentencia del juez Cayssials y rechazó la demanda. La Cámara había considerado que correspondía el peaje extra porque era “una contribución para mejoras en obras públicas de mantenimiento y ampliación de la red vial existente”

Contra esa decisión de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas presentó un recurso extraordinario que fue resuelto la semana pasada-cuatro años y dos gobiernos después de iniciado el reclamo- por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Los jueces Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda, Helena Highton y Ricardo Lorenzetti le dieron la razón al Estado Nacional al desestimar el recurso extraordinario y por ende rechazar la demanda.

Los jueces consideraron que la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas no estaba legitimada para presentar una acción colectiva y por eso rechazaron la demanda. En el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación se explica el por qué del rechazo: “Que la incertidumbre que genera ese defecto de la demanda impide corroborar en forma adecuada si el interés individual considerado aisladamente no justifica la promoción de una acción. Máxime cuando en el propio escrito de inicio se señala –con poca precisión- que las afectadas por las resoluciones serían empresas de transporte automotor de carga (fs. 3 vta.) respecto de las cuales, en principio, no es posible suponer que verían afectado su derecho de acceso a la justicia si la cuestión aquí examinada no es llevada ante un tribunal de justicia por la federación actora en el marco de una acción colectiva”.

