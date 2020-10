Oficialistas y opositores buscan negociar con el Gobierno los números del Presupuesto 2021

El gobernador Gustavo Valdés (Corrientes) en el zoom de gobernadores opositores con Economía y diputados y senadores

La lista de los pedidos al gobierno nacional es más larga que las ajustadas posibilidades del Ministerio de Economía para acceder a tamaña demanda. Diputados y senadores le presentaron los planteos de propios y opositores al secretario de Hacienda Raúl Rigo; también Sergio Massa recibió las demandas de los gobernadores de Juntos por el Cambio con los que mantuvo una reunión por zoom este jueves y lo mismo hizo Máximo Kirchner, que actúa en tándem con Carlos Heller, después de charlar con algunos gobernadores como el riojano Ricardo Quintela que desde La Rioja viajó a Buenos Aires y se pasó toda la semana de despacho en despacho entre los distintos ministerios y el Congreso.

La semana pasada Carlos Heller, presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda propuso a los diputados avanzar rápido con la ley de leyes y firmar el próximo martes el dictamen del proyecto del Presupuesto 2021. Para cumplir ese plazo autoimpuesto el oficialismo intensificó las negociaciones en los últimos días. Hay quienes advierten que será difícil dictaminar el martes. Pero aún no se descarta.

Máximo Kirchner recibió al gobernador riojano Ricardo Quintela en el Congreso (@DaniloAFlores)

En paralelo a las frenéticas negociaciones el presidente de la Cámara baja, donde el oficialismo no tiene ni quórum ni mayoría propia, solicitó a los distintos bloques que envíen un listado de los diputados que querrían participar de la sesión en forma presencial. Juntos por el Cambio pidió que las sesiones en las que se trate el Presupuesto y el aporte solidario (impuesto a la riqueza) tengan más diputados físicamente presentes que conectados en forma remota. Un fallo judicial a favor de la virtualidad modificó el escenario y a pesar del acuerdo político entre oficialistas y opositores la sesión sería mixta. Juntos por el Cambio convocaría a unos 90 diputados lo que permitiría a Massa organizar una sesión dentro del Palacio Legislativo, con bancas en el recinto, en los palcos y si fuera necesario en algún otro salón. Ya se descartó la posibilidad de buscar una locación como un club, el Luna Park o el Centro Cultural Kirchner.

La discusión política hoy está centrada en los números finos. Ocho billones de pesos es el total del presupuesto previsto para el 2021 que no contempla ni ATP ni la IFE. El crecimiento calculado es del 5,5% del PBI, 65% del total de gastos serán sociales, el dólar calculado es de 102,4 pesos y la inflación pronosticada es del 29%. Ninguno de esos números convence a la principal oposición que advierte que deberá haber “retoques” durante el próximo año. De todos modos la UCR, el macrismo y la Coalición Cívica no definieron aún el sentido de su voto. En general las oposiciones votan a favor y otorgan a los Poderes Ejecutivos ese instrumento de gestión mientras discuten en particular este tipo de iniciativas. También podría haber abstención. Los bloques provinciales y Consenso Federal votarían a favor en general y discutirían el articulado. Todos piden algo para sus provincias y hay especial atención respecto a la posición que adopten los cuatro diputados de Córdoba que responden a Juan Schiaretti.

Gobernadores y diputados y senadores de Juntos por el Cambio presentaron sus pedidos para el Presupuesto a funcionarios de Economía y a Sergio Massa

El miércoles hubo zoom desde el Salón de Honor de Diputados. Estaban Massa, Rigo, Heller y Silvina Batakis por el ministerio del Interior. En forma remota se conectaron los jefes del bloque de senadores del Frente de Todos, José Mayans y Anabel Fernández Sagasti, y el presidente de la comisión de Presupuesto Carlos Caserio. No estuvo Máximo Kirchner, jefe del bloque de diputados del Frente de Todos que delega parte de estas negociaciones en el diputado Heller. Cada cual presentó su lista de pedidos que en algunos casos, como respecto del subsidio del Transporte, es compartida por diputados del oficialismo y de la oposición. Desde el peronismo también se pide “volver al nivel histórico” y que los subsidios se repartan de manera más equitativa, o al menos que se destine un 60% a la región del AMBA y el resto a las provincias. “Mauricio Macri cerró el 2019 con una proporción de 90 a 10” se quejó un cordobés. Heller pasó en limpio las demandas y Rigo las llevó anotadas para conversar en el Ministerio de Economía. Las negociaciones tienen lugar en simultáneo en ambas cámaras, Senado y Diputados, para facilitar un trámite en el que hay tanta preocupación en las provincias.

Juntos por el Cambio también tiene su punteo. En un borrador al que accedió Infobae figura la discusión del impuesto PAIS , el recargo del 30% en la compra de divisas para atesoramiento y las compras en moneda extranjera: se pide coparticiparlo y/o distribuir un porcentaje en forma automática tanto con las provincias como con la Ciudad de Buenos Aires. Además reclaman la vuelta del Fondo Sojero.

Parte de esos reclamos opositores se trataron en otro encuentro vía zoom, el jueves. Otra vez con Massa como anfitrión, se conectaron en forma remota los gobernadores Gustavo Valdés, de Corrientes; Rodolfo Suárez, de Mendoza, y Gerardo Morales, de Jujuy. No estuvo Horacio Rodríguez Larreta que mandó en su representación al ministro Martín Mura. A Massa, Rigo, Batakis y Heller se les sumaron los jefes de los bloques de la principal oposición, Mario Negri y Cristian Ritondo por Diputados; el radical Luis Pastori; el santafesino Luciano Laspina (PRO); y, entre otros, Humberto Schiavoni, jefe del bloque del PRO del Senado, y Esteban Bullrich, vicepresidente de la comisión de Presupuesto de la cámara alta.

En ese marco solicitaron avanzar en la autorización automática a las provincias para deuda local; la ampliación de un Fondo Compensador del Transporte (hoy los subsidios previstos son de $ 13.000 millones de un total de $ 90.000 millones para subsidios); discutir el Programa para la Emergencia Financiera Provincial; y establecer las características de un bono a mediano plazo para endeudamiento provincial con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) con una tasa BADLAR con tope en 15% y subsidio por la diferencia a cargo del Tesoro Nacional. Finalmente apuntaron la reposición del FOFESO además de un listado de obras, un requerimiento usual entre los gobernadores más allá del color político.

Un dato no menor: el FOFESO, con el que se financiaban obras, fue creado bajo la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner y se financió con un tercio de lo recaudado por las retenciones a la soja. En el marco del Pacto Fiscal lo desactivó Mauricio Macri que vía decreto dejó de transferir a gobernadores y municipios 4125 millones de pesos aunque tras la protesta de los gobernadores lo cambió por otras partidas para obras.

Si bien fue el propio Heller quien anunció la convocatoria para este martes 20 a los integrantes de la comisión de Presupuesto y Hacienda para firmar dictamen, la reunión no figura aún en la agenda formal del Congreso. Ayer Massa pasó gran parte de la tarde en Olivos con el Presidente y se anticipa un fin de semana de intercambios entre los distintos negociadores.

