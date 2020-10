El Gobierno atribuyó las nuevas críticas de Bolsonaro a la campaña interna por las elecciones municipales en Brasil

El presidente de Brasil publicó un mensaje en Facebook que tuvo amplia repercusión en su país

El Gobierno argentino no emitirá, al menos por ahora, protesta alguna contra el presidente Jair Bolsonaro por las nuevas críticas que lanzó contra la administración de Alberto Fernández y evaluó que el mensaje “forma parte de la campaña electoral interna de Brasil” para definir a los nuevos alcaldes municipales en noviembre.

Bolsonaro comparó hoy a la Argentina con Venezuela y Cuba. A través de una publicación en su cuenta de Facebook, el mandatario compartió una fotografía de una mujer sosteniendo una pancarta que decía: “Hay un modelo económico que consiguió lo imposible: Argentina sin carne, Venezuela sin petróleo, Cuba sin azúcar”.

Desde la Cancillería no quisieron emitir opinión alguna al respecto y fuentes calificadas de la embajada argentina en Brasil, que conduce Daniel Scioli, dijeron a Infobae que “hay que entender esas expresiones en un contexto electoral que se vive aquí y donde el gobierno busca diferenciarse de la oposición” que responde sustancialmente al Partido de los Trabajadores (PT) de Lula Da Silva. Al entender de la embajada argentina se realizan estas comparaciones con la izquierda en la Argentina para tomar distancia del PT en Brasil y relacionar a Lula con Alberto Fernández y Cristina Kirchner.

“No vamos a responder a los agravios y seguiremos en el rumbo de reconstruir las relaciones comerciales y los vínculos positivos con Brasil, que son muchos”, expresaron allegados al embajador Scioli.

En Buenos Aires advirtieron desde el Gobierno que con las actitudes de Bolsonaro el presidente Alberto Fernández no estaría en condiciones de mantener un encuentro con su par de Brasil como promovió Scioli para el 30 de noviembre. Esto no será posible en medio de este clima beligerante por parte de Brasil.

Por otra parte, se supo que hasta el momento el canciller Felipe Solá no dio instrucción alguna al embajador argentino en Brasil para emitir una queja ante el gobierno de Bolsonaro c omo lo hizo hace 10 días cuando el jefe de Estado brasilero lanzó nuevos cuestionamientos al gobierno de Alberto Fernández. En ese momento, Scioli transmitió una queja formal al canciller Ernesto Araujo y a un funcionario de confianza de Bolsonaro. Esta vez no habrá protesta alguna al momento de parte de la Argentina.

La embajada argentina en Brasilia considera que los nuevos cuestionamientos forman parte de la campaña de las elecciones municipales que se darán el 15 de noviembre en todo el país, donde Bolsonaro busca ganar con un discurso confrontativo con la izquierda latinoamericana.

Se agudiza la tensión entre ambos mandatarios

A la vez, allegados a Scioli dijeron que este tipo de “campañas de desprestigio” con una lectura interna de partidos de derecha contra la izquierda también se puede ver en la contienda electoral norteamericana donde Donald Trump está cuestionando duramente a su rival demócrata Joseph Biden.

Bolsonaro lanzó hoy un tuit en el que mostró una foto de una mujer que comparaba a Argentina con Cuba y Venezuela. El mensaje del presidente de Brasil tuvo casi 200 mil reacciones, superó los 63 mil comentarios y fue compartido 42 mil veces hasta el momento.

Esta no es la primera vez que hace referencia al gobierno de Alberto Fernández. La semana pasada dijo que Argentina “tiene lo que se merece” tras el apoyo del presidente argentino a la legalización del aborto.

Antes de esto, había planteado en una comparación con el régimen de Maduro que en la Argentina “se está yendo rápidamente hacia un régimen similar a Venezuela”.

A lo largo de una intervención en el espacio de Facebook Live, el mandatario brasileño dijo temer que en la Argentina ocurra una situación “similar a la de Roraima”, en referencia al estado limítrofe de Venezuela en la frontera con Brasil. “Incluso con el enojo de muchos, la izquierda responsable del fracaso de ese país volvió al poder. Y se están yendo rápidamente hacia un régimen similar a Venezuela”, afirmó.

Esas palabras fueron suficientes para generar nuevo malestar en Buenos Aires. La respuesta de la Argentina no se hizo esperar en ese momento. Scioli envió pocas horas después un mensaje a Planalto, la sede del gobierno de Brasil, en el que manifestó el malestar de la administración de Alberto Fernández por las expresiones de Bolsonaro. Ahora no habrá respuesta alguna a la administración de Brasil.

Por el contrario, el embajador tuiteó hoy un mensaje donde celebró el anuncio del presidente Alberto Fernández que hizo ayer sobre las inversiones que realizará la Refinería Raízen, empresa líder brasileña licenciataria de la marca Shell, en nuestro país.

“Recuerdo con gran entusiasmo cuando junto con el Sr. Rubens Ometto nos entrevistamos con nuestro presidente quien con sus palabras transmitió la confianza y la seguridad para invertir en el país. Nuestro desafío es promover más exportaciones hacia Brasil y generar empleos e inversiones para Argentina”, dijo Scioli en su Twitter. Pero no hubo ni una palabra en respuesta a las nuevas críticas de Bolsonaro.

