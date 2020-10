El Senado aprobó por unanimidad una ley para que los medios estatales tengan paridad de género y otra que promueve la formación integral en temas ambientales

Sesión Especial remota del Honorable Senado de la Nación en la que se trató la Equidad de género en los servicios de radiodifusión sonora y televisiva del Estado Nacional; el 8 de Octubre de 2020, en Buenos Aires, Argentina. (foto: Sofía Areco/ Comunicación Senado)

Otra vez en el Senado, después de un acuerdo entre Cristina Fernández de Kirchner y la bancada de Juntos por el Cambio liderada por Luis Naidenoff, volvieron a votarse por unanimidad algunas leyes, además de que la oposición legitimó la modalidad de sesiones remotas. La Ley Yolanda que promueve la formación integral en ambiente, con perspectiva de desarrollo sostenible y con énfasis en el cambio climático para el personal público y un proyecto de Ley para promover la paridad de género en los servicios de radiodifusión sonora y televisada del Estado Nacional y de operadores privados lograron la media sanción con la totalidad de los votos de los presentes y fueron giradas a Diputados. También se aprobaron tres proyectos vinculados con acuerdos internacionales, uno de ellos para modificar el Convenio Constitutivo del Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (FONPLATA).

Los enojos en el principal interbloque opositor quedaron reflejados en toda la jornada: hubo seis ausentes desde el inicio (Martín Lousteau, Oscar Castillo, Juan Carlos Marino, Lucila Crexell, Guadalupe Tagliaferri y Gladys González) a los que se sumaron varios más, incluido Naidenoff que como prevía que la única sesión de la semana sería la del miércoles (con la presentación del informe del jefe de gabinete) tenía un turno médico que no canceló. Tras una larga discusión, el interbloque decidió avalar los cambios introducidos al protocolo de sesiones remotas que permiten la presencia, además de las autoridades, de dos senadores por cada bloque mayoritario y uno por los bloques de las minorías.

Sin embargo, no sólo hubo menos tensión que en otras sesiones, a pesar del tratamiento de los pliegos de jueces, sino que además hubo sentidos homenajes por el fallecimiento del ex diputado nacional y director de ENACOM, el radical Miguel Giubergia. “La tristeza nos invade a gran parte del pueblo jujeño”, dijo conmovida la radical Silvia Giacoppo sobre el ex legislador que murió por COVID-19. “A mi querido Flaco, a mi querido gran amigo, vaya este reconocimiento por las huellas que dejó en la Cámara de Diputados con cuantiosas leyes. El Flaco siempre estaba presente trabajando por las leyes, luchando por la verdad y la igualdad”, siguió la senadora de la UCR a quien se sumó también Mario Fiad con palabras parecidas.

Esteban Bullrich y Laura Rodríguez Machado

Entre las iniciativas aprobadas se encuentra el proyecto de Ley que promueve la equidad en la representación de los géneros desde una perspectiva de diversidad sexual en los servicios de comunicación, cualquiera sea la plataforma utilizada, estatales. Alcanza a los servicios bajo la esfera de Radio y Televisión Argentina SE, Contenidos Públicos SE, Télam SE, y todo otro servicio de comunicación del Estado Nacional que se cree luego de la sanción de esta ley.

Incluso se establece que en los casos de gestión privada que obtengan certificación de equidad en la representación de los géneros, tendrán preferencia en la asignación de publicidad oficial efectuada por el Sector Público Nacional.

Julio Martínez (UCR) y María Clara Vega (Parlamentario Federal), presentes en el recinto

El texto de la ley propone aplicarse la paridad al la totalidad del personal de planta permanente, temporaria, transitoria y/o contratado, cualquiera sea la modalidad de contratación, incluyendo los cargos de conducción y/o de toma de decisiones además de garantizar una representación de personas travestis, transexuales, transgénero e intersex en una proporción no inferior al 1% de la totalidad del personal. En el caso de las empresas estatales, habrá sanciones por incumplimiento.

Por otra parte también el Senado dio media sanción al proyecto de “ley Yolanda” que fija como obligatoria la capacitación en materia ambiental para todos los integrantes de los tres poderes del Estado. Su aplicación será similar a la “ley Micaela” sobre violencia de género. El nombre de la ley se lo debe a Yolanda Ortiz, la primera Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Humano de Argentina, creada por Juan Domingo Perón en 1973 y la primera mujer en ejercer un cargo de esas características en América Latina.

Un tema que no tuvo votación unánime fue la adhesión voluntaria de senadores y diputados a las restricciones para compra de dólares. Sólo un senador se opuso: Juan Carlos Romero.

Jorge Taiana, senador del Frente de Todos

El último tema de debate fue un acuerdo para que la sede del Comité Intergubernamental de la Hidrovía Paraguay-Paraná no pueda ser objeto de requisas, embargos, registros o medidas de ejecución.

El Acuerdo fue firmado en Asunción del Paraguay en marzo de 2018 y consta de 14 artículos, entre los que se destaca que la sede del Comité será inviolable, y sus locales, mobiliario y demás bienes situados en ellos no podrán ser objeto de ningún registro, requisa, embargo o medida de ejecución.

Jorge Taiana, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara alta habló a favor de la creación de una “administración federal del Estado” sobre la hidrovía. “Cumplirá el rol regulador imprescindible de contralor que se hace en el río y que hoy no existe desde hace años”.

“El grueso de nuestra cosecha, de nuestra industria automotriz, de nuestros contenedores salen por los puertos de la hidrovía del Paraná y el río de la Plata”, indicó.

El Comité que se crea gozará de inmunidad de jurisdicción contra todo procedimiento administrativo o judicial y no podrá ser objeto de ninguna medida de ejecución, excepto cuando renunciara expresamente a estos derecho.

