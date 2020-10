Patricia Bullrich: “Nadie quería irse de la Argentina cuando nosotros gobernamos”

Una vez más, la titular del PRO y ex Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, marcó sus diferencias con el actual Gobierno y criticó con dureza algunas de sus políticas. En ese contexto y consultada por el periodista Facundo Pastor por los cuatro años de mandato de Mauricio Macri en los que “Argentina también estuvo patas para arriba económicamente”, la ex funcionaria no dudó: “Nadie se quería irse cuando nosotros gobernamos”.

“La verdad es que uno escucha que hay argentinos que se quieren ir. A mí sinceramente no me gusta. Yo me tuve que ir en un momento y lo más feo que hay es tener que irte de tu propio país. Ojalá que eso no suceda, que los argentinos tengan oportunidades en su propio país, que puedan seguir con sus empresas y negocios, que los jóvenes tengan perspectivas de trabajo y de remuneración adecuada con lo que estudian, que podamos subir nuestro nivel de educación” , deseó Bullrich, en diálogo con A24.

“Hoy el mundo está interrelacionado y es lógico que muchos jóvenes quieran viajar, pero es distinto a querer irse. Tenemos que frenar la idea de irse del país”, insistió.

Asimismo, la titular del PRO afirmó que Juntos por el Cambio cree que “hay que abrir un horizonte” y detalló algunas de las falencias que según su visión está mostrando el Gobierno de Alberto Fernández: “¿Cómo se abre un horizonte? Dando certezas, dando seguridad, que el dólar no aumente todos los días, que haya un programa económico, que el programa económico no sea que tres meses rebajo un poquito las retenciones, sino algo más consistente, más serio, que podamos tener una idea de cuándo piensan retomar las clases, cuándo piensan retomar toda la economía, cuándo van a abrir el país”.

En varias ocasiones, la ex Ministra de Seguridad reclamó por la vuelta de los chicos a las clases.

Enseguida, Bullrich profundizó en el concepto y se metió de lleno en la gestión de la pandemia de coronavirus: “Nosotros estamos dispuestos a discutir, no somos cerrados. Nosotros no somos talibanes, al revés, somos una fuerza abierta, democrática, dispuesta al diálogo. Pero para eso necesitamos que el Gobierno entienda que no puede seguir en esta locura de una cuarentena eterna que nos ha llevado a una pobreza que nunca nos imaginamos los argentinos que íbamos a tener”.

En ese momento, una vez más el conductor del programa le consultó por la responsabilidad de la gestión de Cambiemos con respecto a la crisis que atraviesa el país. “Tuvimos problemas, no lo dudamos. También tuvimos problemas de gobernabilidad. Argentina es un país con muchas mafias. Andá a gobernar con todas las mafias que tenés en la Argentina, que te traban todo, con los sindicatos de docentes que no te dejan empezar las clases, a los que te traban el país y no te dejan gobernar, que no tengo la menor duda de que sólo defienden sus intereses”, apuntó la ex Ministra.

“Si algo aprendí para el próximo gobierno es que desde el primer día a los que quieran trabar tenemos que lograr que la sociedad a través de mecanismos de consulta popular diga ‘no quiero más que me traben las clases’... No podemos vivir en un país trabado por intereses minoritarios de gente que termina millonaria y el país pobre. Eso lo tengo re claro. Hay sindicatos y organizaciones sociales que nos hicieron la vida imposible. Se instalaron el primer día en la 9 de julio y no se fueron hasta el último día. Eso yo no lo permito nunca más”, aseguró.

Por último, volvió a recalcar que las ideas del Frente de Todos le parecen “populistas, estatistas y autoritarias” y se distanció: "Nosotros somos republicanos, creemos en la libertad, en el mérito, en la iniciativa privada, en la propiedad privada. Lo tenemos claro, no como en el peronismo que no saben si están con Venezuela o en contra, si están en el zaffaronismo o si están en contra, ni si quieren o no las (pistolas) Taser”.

