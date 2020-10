El Gobierno volverá a subastar uno de los departamentos ligados a la causa de los cuadernos

El Gobierno pondrá a la venta un departamento en el edificio Chateau de Puerto Madero, que pertenecía a uno de los acusados de ser testaferro de Daniel Muñoz, el ex secretario de los Kirchner. Partirá de una base de 68,7 millones de pesos.

Se activa de esta manea el primer remate durante el gobierno de Alberto Fernández del programa oficial de recupero de bienes de la corrupción que implementó el presidente Mauricio Macri. El detalle es que la incautación de esas propiedades fue dispuesta por el juez Claudio Bonadio, en el marco de la causas ligadas a las revelaciones del caso cuadernos, que hoy tienen procesada a la vicepresidenta Cristina Kirchner.

Así surge de una decisión firmada en las últimas horas por Martín Cosentino, encargado de conducir la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) y su segundo Juan Debandi. La resolución será publicada este jueves en el Boletín Oficial, según adelantaron a Infobae las fuentes consultadas.

Subasta departamento Puerto Madero - Causa Cuadernos

Se trata de un tercer piso, a la calle, ubicado sobre la calle Julieta Lanteri 1331. Living con kitchenette (cocina integrada), habitación en suite, toilette y dos balcones. Todo eso en casi 100 m2, además de baulera y cochera.

El departamento pertenecía a Sergio Todisco, uno de los testaferros de Muñoz, y su ex mujer Elizabeth Ortiz Municoy, los dos procesados y arrepentidos en el marco de la causa por lavado de dinero contra Daniel Muñoz y anexada al megacaso de corrupción por los cuadernos.

Para el fiscal Carlos Stornelli, Sergio Todisco sería parte de la estructura jurídica, societaria y bancaria en la Argentina y en el extranjero con el fin de canalizar, convertir, transferir, administrar, vender, disimular y o poner en circulación en el mercado fondos de procedencia ilícita, desde al menos el año 2010 y con vigencia en la actualidad. La maniobra se habría realizado a través sociedades offshore para comprar en nombre de Muñoz propiedades por más de 70 millones de dólares.

Acusado de formar parte de una asociación ilícita de más de 50 personas que encabezó Cristina Kirchner y que funcionó para hacer dinero con las obras y licitaciones del Ministerio de Planificación, Todisco aseguró como arrepentido que a la única persona que conocía de la banda era a Daniel Muñoz, con la que tuvo relación hasta el 2016 cuando falleció. Y confirmó que a través del secretario privado de los Kirchner pasaron millones de dólares que, según acreditan otras pruebas, se movieron detrás de una estructura jurídica y societaria para comprar una quincena de departamentos en Miami y Nueva York, que poco después fueron vendidos.

La investigación por los bienes de Daniel Muñoz -fallecido en 2016, luego de que saltara su vínculo con el escándalo los Panamá Papers- ya existía, pero quedó anexada al caso de los cuadernos que tramitó en manos del juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli.

“ Esto es parte de una fortuna que no es mía”, confesó el secretario de Néstor Kirchner antes de morir, según relató Juan Manuel Campillo, el ex ministro de Hacienda de Santa Cruz, también al declarar como arrepentido en la causa de los cuadernos. “Si bien no lo dijimos puntualmente, se dio por sobreentendido y estaba ‘en el aire’ que eran de Néstor y Cristina”, apuntó el ex funcionario.

Según indicaron a Infobae, la subasta tendrá una base de 68.700.000 millones de pesos. Al cambio oficial del Banco Nación venta, el monto en dólares del bien, en el día de la fecha, es de 829.268 dólares. El remate se concretará el 24 de noviembre próximo. El inmueble había sido puesta en venta el año pasado, pero quedó vacante de oferentes.

Sergio Todisco





La subasta, al igual que en otras ocasiones, se realizará mediante el portal Compras Públicas de la República Argentina (COMPR.AR) y desde AABE se procederá a publicar en su página web todos los procesos en curso (https://www.argentina.gob.ar/expedientes) cumpliendo de esta manera con el Artículo 32 de la Ley, donde se exige contar con un apartado de transparencia activa el cual se podrá consultar por medio del link https://www.argentina.gob.ar/bienesdelestado.

Según se detallo, luego de ser subastado el inmueble, la norma prevé en el art. 27 de la Ley N° 25.246 que “el producto de la venta o administración de los bienes o instrumentos provenientes de los delitos previstos en esta ley y de los decomisos ordenados en su consecuencia, así como también las ganancias obtenidas ilícitamente y el producido de las multas que en su consecuencia se impongan, serán destinados -con excepción de lo establecido en el último párrafo de este artículo- a una cuenta especial del Tesoro nacional. Dichos fondos serán afectados a financiar el funcionamiento de la Unidad de Información Financiera (UIF), los programas previstos en el artículo 39 de la ley 23.737 y sus modificatorias, los de salud y capacitación laboral, conforme lo establezca la reglamentación pertinente”.