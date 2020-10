La oposición criticó la amenaza de juicio político a los integrantes de la Corte por parte del kirchnerismo: “Es un plan, Cristina Kirchner está detrás”

Alfredo Cornejo, presidente de la UCR (Gustavo Gavotti)

La diputada del Frente de Todos Vanesa Siley dio el primer paso y presentó un proyecto de resolución para promover el juicio político contra el presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, que se hizo público el pasado sábado. Hoy, Leopoldo Moreau, fue más allá y amenazó con ampliar esta iniciativa a todos los integrantes del máximo órgano judicial.

Ante este panorama, dirigentes de la oposición manifestaron sus críticas a lo que consideran un intento de “amenazar” y “amedrentar” a los jueces, que comprende “un plan, donde Cristina Kirchner está detrás" y el presidente Alberto Fernández “ejecuta”.

“Un anuncio de esta naturaleza, carece de la mínima vergüenza republicana y transmite una velada amenaza al Alto Tribunal”, expresó el diputado radical José Cano, y agregó: "La modalidad de perseguir e intentar desplazar magistrados pareciera haberse tornado en una obsesión kirchnerista. Una conducta anti republicana de este calibre, sencillamente sume en la vergüenza a sus verdaderos ideólogos que encuentran gestores dispuestos a hacer el trabajo sucio”.

La iniciativa del oficialismo se enmarca en medio de la polémica por los jueces que investigaron a la ex presidenta y actual vicepresidenta y fueron desplazados por el gobierno nacional, cuya situación es analizada por el principal órgano del Poder Judicial a través de un per saltum que fue admitido la semana pasada.

“ Condeno enérgicamente estas persecuciones de claro tinte político, poco responsable y sepan Moreau y sus mandantes que a pesar de sus deseos, no podrán llevarse por delante las instituciones para implantar tribunales con perfiles como el de Oyarbide al que seguramente extrañan ”, remarcó el diputado tucumano a través de un comunicado.

La ex titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso (NA)

La ex titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, por su lado, afirmó: “La Corte es la última barrera institucional contra el alud bolivariano” y convocó a una movilización para el próximo 12 de octubre.

El diputado nacional y presidente de la UCR, Alfredo Cornejo, aseguró que el Gobierno debe llevar adelante una serie de reformas para combatir los problemas económicos pero los mismos no serán posibles porque “Cristina Kirchner no cree ni en el diálogo ni en los acuerdos”.

“No hay diálogo del Gobierno con la oposición. Hay cuestiones, como una reforma fiscal para fortalecer la moneda, que requieren un acuerdo con la oposición. Sin ese acuerdo no vamos a salir adelante. Pero Cristina no cree en el diálogo, ni en los consensos, ni en los acuerdos. Ella cree en la confrontación”, explicó el dirigente radical en diálogo con Radio Rivadavia.

Cornejo remarcó que “ a Rosenkrantz, como habilitó el per saltum de los jueces, le presentan un juicio político para amenazarlo a amedrentarlo ", y señaló: "Hay un plan, está Cristina detrás y Alberto lo ejecuta”.

Los integrante de la Corte Suprema de Justicia (csjn)

Por su lado, la diputada de la Coalición Cívica Paula Oliveto, se expresó a través de las redes sociales: “Para los que se preguntan para qué sirve una coalición opositora como Juntos por el Cambio, o para los que piensan que somos todos iguales, les respondemos que somos la fuerza política que va a evitar que los K se carguen a la Corte. Algunos solo gritan, otros hacemos”.

También se manifestaron los radicales Luis Petri y Luis Naidenoff: “Primero fueron por el Presidente de la Corte y ahora, con Moreau a la cabeza, van por todos sus integrantes. El lema de Gobierno pareciera ser Corte adicta o nada! Ante ello, más República que nunca!”, planteó el primero, mientras que el diputado de Formosa amplió: “Cuando no me gusta la decisión, comienza el relato: juicio político, “agotamiento de la Corte” y más. Kirchnerismo de manual”.

En la línea de Moreau y Siley, la responsable de Asuntos Jurídicos del Senado, Graciana Peñafort, aseguró que “la Corte Suprema se equivocó” al aceptar el per saltum de los jueces trasladados durante el gobierno de Mauricio Macri y remarcó que el Gobierno no previó el fallo porque no tiene “operadores judiciales ni una mesa judicial”.

“La Corte se equivocó. Nos hemos acostumbrado a los cuatro años de Macri donde había operadores judiciales y una mesa judicial. Se dejó que la Corte decida libremente”, sostuvo Peñafort en diálogo con el programa “Ruleta Rusa”, que conduce Nancy Pazos por Rock and Pop.

La abogada explicó que es “el primer per saltum que se hace por particulares, no por colectivos o por empresas”. “Los traslados de Cristina y Néstor Kirchner siempre fueron en la misma jurisdicción, en la misma competencia y en el mismo grado”, subrayó, en tanto que indicó que “a estos tres jueces los cambiaron de competencia a cámaras completamente distintas en sus funciones”.

