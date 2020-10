Juntos por el Cambio advirtió que los anuncios económicos servirán transitoriamente pero que no resuelven los problemas de fondo

Para Juntos por el Cambio, las medidas económicas son sólo transitorias y no resuelven los problemas de fondo

La dirigencia de Juntos por el Cambio coincidió en criticar los anuncios económicos del Gobierno: consideró que servirán sólo transitoriamente y que no tendrán un impacto positivo sobre los problemas macroeconómicos del país, agravados como consecuencia de la cuarentena.

El presidente de la UCR, Alfredo Cornejo, sostuvo a Infobae que “se nota una improvisación total en un contexto complicado” y estimó que “las medidas resultan inconsistentes, son circunstanciales y no generan la confianza necesaria para recuperar la economía del país”.

“Necesitamos señales claras para el sector productivo, pero por el momento Guzmán no las da”, dijo.

La titular del PRO, Patricia Bullrich, consideró que “la baja de retenciones por un período tan corto no es un buen estímulo” y que “ya hay soja ya en posesión de exportadores, por lo que esa baja no se traslada a la cadena”. “Concentrar ventas baja los precios, por lo que puede terminar siendo algo que no sirva ni al fisco ni estimule la producción”, señaló a Infobae.

Alfredo Cornejo, el presidente de la UCR y ex gobernador de Mendoza

Destacó que, por otro lado, “la caída del 19,1% del PBI fue generada mayormente porque cayó la inversión un 38% y no hay previsibilidad como para impulsarla”. También apuntó como algo negativo que “no se anunció ninguna baja a las economías regionales, que lo necesitan desesperadamente”.

La Coalición Cívica, a través del jefe del bloque de diputados, Maximiliano Ferraro, y del especialista en temas económicos Matías Surt, aseguró que “los anuncios son un cúmulo de medidas con poca integralidad y no están a la altura del problema macroeconómico que enfrenta el país y que el Gobierno ha empeorado con el manejo de la cuarentena y un ataque caprichoso y persistente a la actividad privada”.

Luego de señalar que “las medidas podrían llegar a tener algún impacto mínimo en determinados sectores, pero no es relevante para la economía en su conjunto”, el partido que fundó Elisa Carrió puntualizó que “no es sano ni confiable que el Gobierno continúe culpando de todo a la pandemia" porque "los datos que hemos conocido en las últimas semanas dan cuenta de que, por ejemplo, la caída del empleo en el país fue la tercera más fuerte de todo el mundo”.

“El equipo económico perdió la mayor oportunidad que tenía para intentar encauzar la estabilidad macroeconómica con la presentación del presupuesto nacional, que tiene proyecciones poco realistas, sumadas a la confirmación de que a todo el excedente de pesos actual se le sumará el año próximo al menos 1,2 billones de pesos más no contribuyen a la tranquilidad del sector privado que es el único que podrá poner en marcha nuevamente la economía argentina, sostener y generar empleo”, completó.

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich

Para Ferraro y Surt, “ninguno de los anuncios de hoy apuntan a corregir el núcleo del desorden económico actual que es un desequilibrio fiscal muy fuerte, que se financia con un desequilibrio monetario y repercute en una presión cambiaria que el BCRA parece no poder soportar”.

Añadieron, además, que “a esta difícil coyuntura de corto plazo, se le suman señales de largo plazo muy negativas para la inversión y la previsibilidad”.

Con respecto a los anuncios al sector agroindustrial, la CC juzgó que “la reducción por tres meses de las retenciones es un reflejo del poco entendimiento que tiene el gobierno sobre el funcionamiento del sector agroindustrial que necesita previsibilidad y horizontes de largo plazo”.

Maximiliano Ferraro, jefe del bloque de diputados de la Coalición Cívica

“La liquidación de soja pasaría de hacerse a $51 pesos a $53 en octubre: la brecha con los otros tipos de cambio continúa siendo muy grande como para incentivar la liquidación -aseguraron Ferraro y Surt-. El único objetivo es conseguir algún dólar por parte de las cerealeras, pero no tendrá impacto sobre los productores ni la próxima siembra. Los reintegros a los pequeños productores son una promesa repetida que ya se había hecho a principios de año y todavía no ocurrió. Por último, las retenciones diferenciales en el complejo sojero ya nos han traído problemas en el pasado por acusaciones de dumping internacional. No es aconsejable volver a cometer el mismo error”.

El senador nacional del PRO y dirigente ruralista Alfredo De Angeli, publicó en su cuenta de Twitter “las medidas para el campo están ajustadas sólo a las necesidades del Gobierno por el agujero negro que les generó la falta de dólares y son transitorias”.

“La devolución de las retenciones es una ínfima parte de todo lo que se llevan en enorme presión fiscal que soporta el sector”, advirtió.

Por su parte, el diputado nacional de Juntos por el Cambio Ricardo Buryaile, ex ministro de Agroindustria del gobierno de Mauricio Macri, fue sintético y contundente: “Si esperaban avalancha de liquidación de soja, mejor que cierren los grifos del todo”, dijo. Y agregó: “Anuncios con gusto a poco y nada”.

Para Luciano Laspina, diputado nacional de JxC y presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja, afirmó a Infobae: “Ojalá funcionen (las medidas). Pueden ayudar a comprar tiempo pero ese tiempo debe utilizarse para recuperar la confianza y plantear un plan económico. Sin eso sólo será un parche temporario”.

Maricel Etchecoin, diputada bonaerense y referente de la Coalición Cívica (CC) en la provincia de Buenos Aires, manifestó que “el Gobierno debe abordar el problema de fondo, es fundamental promover la producción, el empleo y las inversiones, y lograr un trabajo coordinado con el sector".

"Estas medidas son transitorias -añadió-. El país requiere otro tipo de decisiones y reformas para un problema estructural”.

En la visión de Federico Angelini, diputado nacional y vicepresidente del PRO, “la economía argentina está atravesando un momento muy complejo por la falta de confianza, la caída de activida y del consumo y el goteo permanente de reservas, y por eso el Gobierno anunció un paquete de medidas con el objetivo de que diversos sectores exportadores puedan generar divisas”.

Opinó que “los productores agropecuarios son uno de los sectores más perjudicados por la presión tributaria y la brecha entre el dólar “campo” y el dólar financiero, por lo que en los próximos días veremos si esta baja temporal de las retenciones genera el resultado que esperaban”.

“Si bien es positivo bajar la presión tributaria, el Gobierno sigue dando señales contradictorias en este sentido y no presenta un programa económico integral, sigue insistiendo con parches en una economía que necesita un cambio de rumbo urgente para recuperar la credibilidad, las inversiones y el crecimiento”, dijo Angelini.

En la misma sintonía, el diputado porteño por la CC Hernán Reyes indicó que “es inexplicable estar afilando el lápiz para poder contener la mayor crisis económica de nuestra historia y, al mismo tiempo, proponer una reforma judicial que le agrega un gasto al presupuesto que está por encima de los 10.000 millones de pesos por año”.

Según el legislador, “los dogmas kirchneristas están en crisis, hoy se dan cuenta de lo estratégico que es el agro para sostener el nivel de divisas, pero aún así se quedan a mitad de camino: ni chicha ni limonada”.

