La fiscal del juicio por enriquecimiento ilícito se opuso a la excarcelación de Ricardo Jaime

(Prensa Policia Federal)

La fiscal Gabriela Baigún, quien acusa a Ricardo Jaime en el juicio en el que el ex funcionario está acusado por el delito de enriquecimiento ilícito, se opuso a la excarcelación del ex secretario de Transporte de Néstor y Cristina Kirchner.

El sábado por la noche el Tribunal Oral Federal 2, que condenó en 2015 a Jaime por su responsabilidad en la Tragedia de Once, le otorgó la libertad en ese expediente. Hasta el sábado Jaime estaba detenido por varias razones. Cumplía su condena a ocho años de prisión establecida por la Sala III de la Cámara de Casación por la Tragedia de Once. Pero también estaba con prisión preventiva por dictada por dos tribunales orales en los que está acusado por otros dos casos de corrupción.

El jueves pasado la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó los recursos de casi todos los imputados en la Tragedia de Once por lo que para ellos el caso quedó cerrado. Se comprobó judicialmente que hubo una defraudación a la administración pública que derivó en el choque del tren del 22 de febrero de 2012. La Sala III de la Casación había confirmado - en mayo de 2018- las condenas fijadas por el TOF 2. A algunos les aumentaron las penas y a otros se las redujeron. La Casación bajó las penas de Juan Pablo Schiavi (secretario de Transporte en 2012) y a Marcos Córdoba, el motorman que condujo el tren que chocó contra el andén de la estación de Once.

En aquella resolución de mayo de 2018 la Sala III de Casación le había aumentado la pena a Jaime a quien el Tribunal Oral Federal 2 había condenado solo por el delito de administración fraudulenta. A Schiavi –que sucedió a Jaime- lo habían condenado por administración fraudulenta y también por su responsabilidad en el estrago que causó 51 muertes y más de 700 heridos. Es por eso que la Corte Suprema ordenó que se sometiera el aumento de la pena a la revisión de otra sala de Casación. La revisión ordenada por la Corte retrotrae la situación de Jaime a antes de la confirmación de la condena y el rechazo del recurso extraordinario por parte de Casación. Aquel día los condenados por la Tragedia de Once comenzaron a cumplir la pena. Por eso el TOF le otorgó la libertad a Jaime, quien no sale de la cárcel por la vigencia de las dos prisiones preventivas.

Una de las prisiones preventivas que mantienen detenido a Jaime fue dictada por el Tribunal Oral Federal 6 donde está Jaime está en juicio no solo por el delito de enriquecimiento ilícito, sino también por la compra de trenes chatarra a España y Portugal, por una defraudación en el ferrocarril Belgrano Cargas y por la utilización de dos autos estatales para uso personal. Ante ese TOF los defensores de Jaime pidieron la excarcelación a partir de lo decidido por el TOF 2 luego del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La fiscal Baigún se opuso a la excarcelación y ahora deben decidir los jueces.

En los argumentos esgrimidos por Baigún se destaca que la Sala III de la Cámara Casación avaló en junio pasado la prórroga de la prisión preventiva de Jaime hasta abril de 2021. Esa extensión de la prisión preventiva fue decidida por el TOF 6 . Jaime además de la excarcelación volvió a insistir con el pedido de detención domiciliaria por cuestiones de salud y por la pandemia de coronavirus. La Casación había rechazado ese pedido luego de que el TOF 6 le denegara la domiciliaria a Jaime. La fiscal Baigún se manifestó en contra de la prisión domiciliaria. Consideró que tanto por la excarcelación como por la prisión domiciliaria la situación no se modificó después de la decisión de Casación que confirmara ambas resoluciones del TOF 6.

Baigún señaló que “todas las cuestiones vinculadas a los riesgos procesales verificados en autos, así como al estado de salud de Jaime y su alojamiento en el contexto de la pandemia, ya han sido adecuadamente ventiladas y, por cierto, han sustentado la conclusión de que la prisión preventiva en un establecimiento penitenciario es el único medio capaz de asegurar exitosamente los fines del proceso, en tanto el Servicio Penitenciario Federal continúe asegurando las condiciones de detención del nombrado en lo que a salubridad e higiene incumbe”. Además la fiscal hizo saber que en varias ocasiones pidió que se acelerara el juicio para que se definiera la situación de Jaime quien se encuentra detenido.

La fiscal Baigún, en segundo plano, detrás de Jaime, cuando comenzó el juicio por enriquecimiento ilícito.

Jaime –que fue el primer ex funcionario kirchnerista en admitir el cobro de coimas- está detenido también por orden del Tribunal Oral Federal 7 donde alguna vez se realizará el juicio por la investigación judicial conocida como Caso Cuadernos. Jaime llegó a juicio acusado de cobrar coimas de parte de los empresarios –varios de ellos lo confesaron como arrepentidos- que tenían el negocio de la explotación del subte y de alguna de las líneas urbanas de ferrocarriles, que estaban bajo la jurisdicción de la secretaría de Transporte. Allí también los defensores de Jaime pidieron la excarcelación y la prisión domiciliaria. La fiscal de ese juicio, Fabiana León, aún no dictaminó sobre la solicitud de la defensa del ex secretario de Transporte.

Jaime confesó haber cobrado coimas en octubre de 2015 y la condena por ese delito está firme. Lo detuvieron con prisión preventiva en abril de 2016 en la causa en que se investiga la millonaria compra de trenes chatarra a España y Portugal. Fue también el ex funcionario kirchnerista en ser detenido por un caso de corrupción. Le dictaron la libertad por la Tragedia de Once pero por ahora sigue alojado en la cárcel de Ezeiza.