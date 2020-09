El mensaje de Mauricio Macri en las redes sociales por los incendios forestales en Córdoba

El ex mandatario se refirio a los incendios forestales que azotan a la provincia de Córdoba

“Quiero compartir mi preocupación y tristeza por los incendios en Córdoba” , comenzó el tuit que publicó Mauricio Macri, minutos antes de las 17, en sus redes sociales.

El ex presidente se refirió a los incendios forestales que vienen azotando a la provincia desde hace días, en donde dos hombres murieron a causa de quemaduras y asfixia tras colaborar de manera voluntaria en el combate de las llamas.

“ Sé de la consternación que golpea a los cordobeses , como de las historias de solidaridad y compromiso que han mostrado todos en esta situación, especialmente los bomberos. Mi corazón está con Córdoba”, completó el ex mandatario.

Ayer, un clima de fuertes vientos y sequía obligó a que más de 400 bomberos continuaran trabajando en los distintos focos activos en las sierras cordobesas. La alta temperatura, que ayer alcanzó los 33 grados, se convirtió en una gran complicación que se suma a la sequía que se registra en toda la provincia, donde no hay lluvias de consideración desde mediados de abril .

El director de Defensa Civil provincial, Diego Concha, dijo a la agencia Télam que el fuego está focalizado en tres puntos: Río Pinto, Characato y Pampa Olaen , que abarcan unos 50 kilómetros de la cadena montañosa entre La Cumbre y La Falda, al noroeste provincial.

Esos tres focos son los únicos activos, ya que se mantienen en guardia de cenizas los incendios que, durante la semana, se habían registrado en zonas de Villa Carlos Paz, San Antonio de Arredondo, Las Jarillas, Bosque Alegre, San Clemente, Potrerillo de Larreta y Alta Gracia.

“Más de 250 bomberos están trabajando sobre los tres focos” , detalló el funcionario y añadió que “hasta el momento los aviones hidrantes no pudieron despegar por la niebla”, y que recién durante este mediodía un avión vigía pudo comenzar a sobrevolar la zona para relevar la situación y ver si mejoran las condiciones para que las naves puedan operar.

El martes, Macri debió ser intervenido quirúrgicamente por un pólipo en el intestino grueso

El mensaje de Macri significó su reaparición luego de que le extirparan un tumor benigno del intestino grueso. El martes pasado debió pasar la noche internado en el Sanatario Otamendi luego de que le extirparan el tumor benigno de la zona.

“Gracias al sanatorio y al equipo médico que me acompañó hoy durante mi intervención. Gracias también a todos por sus buenos deseos y cariño. Estoy muy bien, recuperándome”, redactó el ex jefe de Estado en su cuenta de Twitter. Y agregó: “ Quiero aprovechar el día de hoy para alentar a todos a que vuelvan a hacerse chequeos de prevención y retomen los tratamientos necesarios. Que cada uno cuide su salud, su propia vida y la de sus familias. A pesar de esta cuarentena eterna no nos dejemos llevar por el miedo”.

“Fue en el intestino grueso, exactamente en el ciego, lo que se denomina adenoma médicamente, que ya había sido biopsiada previamente y era benigna, pero por su conformación y su ubicación hacían muy difícil sacarla por via endoscópica. Estábamos preparados para la eventualidad de una cirugía laparoscópica”, indicó Pedro Ferraina (MN 35.125), médico que encabezó la intervención del ex mandatario.

“Ese pólipo fue diagnosticado en un estudio de rutina. En una endoscopía se había diagnosticado esa lesión, la conformación en este caso era plana, estaba en un lugar muy difícil para su extracción. Puede ser maligno, pero sería un tratamiento totalmente distinto. En ese caso se lo somete a una cirugía. Este fue un hallazgo por un estudio endoscópico de rutina”, completó el médico.

