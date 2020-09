El Frente de Todos buscará que el diputado Juan Ameri renuncie a su banca

Máximo Kirchner, jefe de la bancada del Frente de Todos en Diputados (Adrián Escandar)

El Frente de Todos en Diputados ya tomó la decisión: quiere que Juan Ameri, el salteño que protagonizó un escándalo sin precedentes durante una sesión virtual, sea removido de la Cámara. La intención del oficialismo es que Ameri renuncie y, este modo, tener que evitar pasar por la comisión que analice su caso y luego la discusión pase al recinto.

La encargada de transmitirle esto al diputado fue Cecilia Moreau, compañera de bancada y ladera de Máximo Kirchner, quien impulsó la maniobra. Sergio Massa y Alberto Fernández también creen que es la manera correcta de proceder.

Sin embargo, esto no significa que vaya a suceder. Fue solamente un llamado para que Ameri esté al tanto de la posición del bloque, porque los referentes más importantes del espacio creen que lo sucedido afecta la imagen de todos. El salteño puede responder que no va a renunciar y pedir que se proceda la comisión para poder dar su descargo.





De hecho, en la entrevista con Radio con Vos que brindó minutos después de que se lo viera tocando y besando el seno de su pareja, dijo que estaba de acuerdo con la suspensión pero que excluirlo “sería algo más grave" porque, según su visión, lo sucedido no amerita una expulsión.

“Estoy de acuerdo con que me hayan suspendido y la comisión decidirá cómo seguimos. Acataré la decisión si me impulsan. Creo que expulsarme sería por algo más grave, yo no sé si esto amerita una expulsión”, afirmó.

La comisión que deberá tratar su caso estará compuesto por cinco diputados. Si bien aún no fue conformada, ya están confirmados los dos representantes de Juntos por el Cambio: Silvia Lospennato y Miguel Bazze. Otros dos serán del Frente de Todos -aún no lo determinaron- y el restante del bloque que lidera Eduardo “Bali” Bucca.

El reglamento indica que la comisión debe reunirse dentro de los próximo siete a sesenta días pero desde el oficialismo buscarán que, a más tardar, la situación se resuelva en la próximo sesión y que Ameri sea expulsado del cuerpo.

Juntos por el Cambio repudió lo ocurrido con el diputado Ameri (Franco Fafasuli)

Desde Juntos por el Cambio también sostienen que el conflicto debe resolverse de manera expeditiva y, en lo posible, definirse en la próxima sesión.

“Desde el Interbloque hemos expresado la necesidad de que la comisión que analizará la inconducta del diputado Ameri resuelva antes de la próxima sesión la sanción que se aplicará. Es evidente lo sucedido, hay un hecho indecoroso y el reglamento establece hasta la expulsión”, expresó Mario Negri, jefe de la bancada opositora.

Ameri ya está suspendido como diputado. Eso se definió rápidamente cuando Sergio Massa, presidente de la Cámara, lo anunció cuando las imágenes aparecieron en la pantalla gigante del recinto: “Quiero pedir de manera inmediata la aplicación del artículo 188 del reglamento y disponer la suspensión inmediata del diputado Juan Ameri”, sentenció.

Massa pide la suspensión del diputado Juan Emilio Ameri





“Fue una situación absolutamente desagradable. Una falta de respeto a todos los diputados y a todo el pueblo argentino”, expresó el ex intendente de Tigre. Y agregó: “Estoy enojado con esta situación, con mucha bronca. Estamos en un momento donde todos tenemos que poner el hombro para sacar el país adelante”.

“Me duele. La sociedad argentina la pasa mal. Situaciones como estas lo único que hacen es divorciar a la política del conjunto de la sociedad argentina”, completó.

Así las cosas, solo resta definir qué decisión tomará el diputado Ameri, quien ya conoce la postura de todo el arco político respecto a su comportamiento. En el Frente de Todos aclararon a Infobae que “mañana habrá novedades” aunque insistieron en que su postura es inamovible y buscarán que el oriundo de Salta deje su lugar en la Cámara baja.