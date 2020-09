Senado: la sesión empezó con un fastidio y chicanas de Cristina Kirchner a Martín Lousteau y Luis Naidenoff

Senado: la sesión empezó con un fastidio y chicanas de Cristina Kirchner a Martín Lousteau





Esta tarde, la vicepresidenta Cristina Kirchner mantuvo un cruce con un grupo de senadores de Juntos por el Cambio durante el inicio de la sesión en la que el oficialismo busca rechazar los traslados de los jueces Leopoldo Bruglia, Germán Castelli y Pablo Bertuzzi.

En el comienzo, la presidenta del Senado discutió con el senador Martín Lousteau por desacuerdos con el tiempo que tendría cada orador opositor durante la sesión. “Me dicen por Secretaría que van a dar la discusión ahora y después se retiran. Entonces, lo que pueden hacer, todo el tiempo que tienen para la sesión hablen todo el tiempo que quieran. Eso sí, si van a utilizar todo el tiempo que tienen para la sesión solamente pueden hablar durante este tema. Cuénteme qué quieren hacer, a ver”, indicó Cristina Kirchner a Lousteau, quien se quitó el barbijo para responderle: "No es contarle qué queremos hacer, es contarle cómo es el DP8...”.

Mientras intentaba explicar lo dispuesto, el ex ministro de Economía de la Nación fue interrumpido por la vicepresidenta, quien reiteró: “No, no, perdón, perdón, ¿le pregunto sabe por qué, senador? Porque como hubo muchas vueltas, pidieron sesión especial, después dijeron que no la querían, por eso le pregunto que me y nos explique qué quieren hacer. Es por eso, no es peyorativo, obedece a lo que pasó en el día de la fecha, gracias”.

El senador nacional Martín Lousteau

“Lo entiendo perfecto, con respecto a las sesiones especiales pedidas. Lo que pasa es que la convocatoria, en nuestro entender, estaba mal hecha, tenía un error o tenía una trampa , por eso pedimos que se anulara y ya pediremos otra en el momento oportuno. Con respecto al uso de la palabra, la DP8 y la DP12, que ratificaba la DP8, dice que el tiempo se asignará proporcionalmente y cada uno de los bloques distribuirá internamente cómo se utiliza. Nosotros vamos a utilizar, como siempre, el tiempo proporcional. Hay otras cuestiones donde el reglamento no se está cumpliendo, que es el tiempo de la palabra en general. Pero en esto el tiempo se asignará internamente. Lo que no vamos a excedernos es en la parte proporcional que tenemos", sostuvo Lousteau.

La referencia se dio luego de que Juntos por el Cambio desistiera de participar de la sesión especial convocada para las 12. Cristina Kirchner convocó a la sesión citando un decreto de sesiones remotas, el 14/20, que aún no fue votado: eso recién ocurriría en la sesión convocada por el Frente de Todos a las 14, es decir, dos horas más tarde. Está vigente todavía el Decreto 12/20 que fijó sesiones en la modalidad de teleconferencia por 60 días y aún no venció.

Ante la respuesta de Lousteau, Cristina Kirchner le respondió: “Es exactamente lo que acabo de decir. Hay algunos problemas cuando uno está pensando en lo que va a decir y no escuchando al que está hablando. Me decía el señor secretario parlamentario que, como se van a retirar después de esto, van a pedir autorización para ampliar, porque nosotros distribuimos los tiempos por bloque y por nota”.

Y continuó: “El Frente de Todos tiene 200 minutos, Juntos por el Cambio 130, el parlamentario Federal 30, Misiones tiene 10, Juntos Somos Río Negro tiene 100. En total 380. Ustedes distribuyen sus 130 como mejor les parezca. Lo único que le pido es que informen por secretaría y hablan todo el tiempo que quieran dentro de los 130″.

“Perfecto, presidenta, gracias”, dijo Lousteau. “No, no tiene que darme las gracias, es lo que corresponde. Esto es un delivery, usted lo pide, usted lo tiene ", expresó irónicamente, Cristina Kirchner.

Luego irrumpió en la conversación el senador Luis Naidenoff, jefe del interbloque: “No es una cuestión de lo que se quiera sino de lo que corresponde. Si somos cuatro o cinco oradores los que vamos a hablar por Juntos por el Cambio, fuimos claros de prorratear el tiempo en función del uso de la palabra que vamos a utilizar en este primer tiempo. Si hay un exceso de 5 ó 10 minutos no hay inconvenientes”.

La vicepresidenta volvió a responder con chicanas: “ Debe ser culpa mía que no sé hablar bien y no se entiende cuando hablo, porque no tengo las facultades tan explicativas que tienen otros. Es lo que estoy diciendo desde que me senté acá. Lo único que quiero es que me digan... Tengo una lista de oradores: Lousteau, (Laura) Rodríguez Machado, (Humberto) Schiavoni y Naidenoff. Lo único que quiero es que me digan cuánto quiere hablar cada uno, nada más”.

El senador nacional Luis Naidenoff

Cristina Kirchner agregó: “El senador Lousteau ya indicó que quiere hablar 20; la senadora Machado, 15. ¿Cuánto quiere hablar Schiavonni es lo que estoy preguntando? Diez minutos para Schiavonni. ¿Cuánto quiere hablar Naidenoff?”. “Lo que corresponda en función de los tiempos que tengamos como bloque”, sostuvo el senador.

“Mire, le hago la suma. Puede hablar 85 minutos, senador Naidenoff. Le digo para que tengamos en cuenta cuánto puede hablar. Puede hablar 85 minutos. Yo le pongo acá 85 minutos; si habla menos, bienvenido”, respondió Cristina Kirchner. Naidenoff, con una sonrisa, contestó: “No, va a ser un aporte, voy a hablar menos. Quédese tranquila”. “No, si a mí me encanta escucharlos hablar” , culminó la vicepresidenta.

