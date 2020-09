Jaime Duran Barba: “Alberto Fernandez no está eligiendo a Horacio Rodriguez Larreta como su adversario”

Desde su casa en Ecuador, donde se encuentra cumpliendo cuarentena por la pandemia del coronavirus, el consultor político Jaime Durán Barba opinó sobre la actualidad de la Argentina y y consideró que el presidente “Alberto Fernandez no está eligiendo a (el jefe de Gobierno porteño) Horacio Rodriguez Larreta como su adversario”.

“Yo tengo el mejor concepto de Horacio. Es una persona muy preparada, entre otras cosas estudió en Harvard, que es mejor que algunas de las universidades latinas, es muy eficiente, es un tipo de primera y puede ser candidato presidencial”, sostuvo el ex asesor de Mauricio Macri.

Durante una entrevista en el programa Nada Persona, que conduce Viviana Canosa y se emite por canal 9, Durán Barba aclaró que todavía es muy pronto para definir liderazgos y remarcó que “no se puede predecir ni acá ni en el mundo qué es lo que va a pasar”.

“Yo no creo que Mauricio haya escogido a Cristina (Kirchner) como rival nunca. Si quería elegir a un rival fácil de derrotar lo hubiera elegido a (Daniel) Filmus, que es el profesional de la derrota, y salía bárbaro. Cristina es una mujer inteligente, con mucha visión del poder, es un personaje político de primera y fue quien encabezó la oposición (durante el mandato de Cambiemos) porque tenía calidad, no porque la hayan escogido. Ahora tampoco es que Alberto lo esté eligiendo a Rodríguez Larreta como su adversario”, comparó.

En este sentido, el ecuatoriano señaló que, “evidentemente, hace tres meses el Presidente tenía muy buena imagen” al igual que el jefe de Gobierno porteño, pero rechazó la idea de “quienes dicen que la pandemia fue copando los temas y le bajó puntos” al primero de ellos.

Jaime Durán Barba opinó sobre la actualidad argentina.

“Seguramente el encierro también habrá afectado a Horacio. ¿Por qué pierde uno y no el otro? Las encuestas muestran que los días en que Fernández cayó (en las encuestas) fueron cuando empezó a ceder espacios y a hacer cosas que a la gente no le gusta, como (el anuncio de la expropiación de) Vicentin o que parezca que se quiere manipular a la Justicia. No le hace bien, pero no es la pandemia”, explicó.

Durante la entrevista, el analista político cuestionó las medidas del oficialismo y subrayó que “hay cosas que son objetivas”, como que “la Argentina cayó en el ránking de países que atraen inversiones, que hay una fuga de las empresas y que se le quita plata a la Ciudad de Buenos Aires para que esté peor porque está demasiado bien.

"Eso parece mal y tiene que ver con falta de información, con que no viajan y no se dan cuenta de que la Capital Federal no está empapelada en oro, está funcionando bien, se está desarrollando, pero no es una sociedad opulenta. La gente intuye las cosas con sabidurías, sabe que solamente podemos ir al abismo si los políticos se pelean entre sí. Por qué no se dejan de tonterías”, protestó.

El analista político defendió la iniciativa de Horacio Rodríguez Larreta de recurrir a la Justicia para evitar que a la Ciudad de Buenos Aires le quiten un punto de coparticipación. (Prensa GCBA)

Respecto de este asunto, el analista se mostró a favor de la decisión de Rodríguez Larreta de recurrir a la Corte Suprema de Justicia con el objetivo de conseguir una cautelar que frene la quita de un punto de la coparticipación a su distrito para financiar, entre otras cuestiones, un aumento para la Policía de la provincia de Buenos Aires.

“No tiene por qué meterse en todo (lo que pasa a nivel nacional), pero si a la Ciudad le están haciendo daño y algún dirigente peronista dice que los porteños son un asco o no sé qué, es obvio que va a salir a defenderlos, o acaso ¿no puede hacerlo?”, agregó.

Por último, Durán Barba opinó que Mauricio Macri “fue muy generoso e hizo algo bien raro" porque “normalmente los líderes políticos no permiten que crezca gente que les pueda hacer sombra y los matan cuando empiezan a surgir”, pero ese no fue su caso.

“Rodríguez Larreta y (la ex gobernadora bonaerense, María Eugenia) Vidal crecieron a su sombra y él les dio empuje”, destacó.

Seguí leyendo:

Horacio Rodríguez Larreta va a la Corte con un objetivo inmediato: frenar la sangría de la coparticipación que calcula en $1.000 millones por semana

Alberto Fernández: “Los que quieren una Argentina para pocos tienen su dinero afuera, invertido en paraísos fiscales”