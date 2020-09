Una protesta policial que se inició sin una representación visible y que aún espera respuestas concretas

En el tumulto de policías, se distingue a Juan Pablo Biondi, vocero del Presidente; quien intentó dialogar con los manifestantes





¿Quién manda aquí? es la pregunta que inicia el capítulo “El poder como lugar vacío” de Daniel Innerarity en un libro inquietante del que mucho se habla por estos días, Una teoría de la democracia compleja. Gobernar en el siglo XXI. Sucede que, tal como el filósofo español dice “el poder se ha desplazado de los estados nacionales a los conglomerados anónimos que tienen una localización incierta y escapan a las obligaciones de control político".

Con un alto rating de canales de noticias para esa hora, 7.4, y un encendido de 54.5, a las 16.45 se pudo ver que en medio de un tumulto de policías aparecieron el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello, y el secretario de Comunicación y Prensa, Juan Pablo Biondi, pidiendo a los manifestantes que organicen una delegación para entrar a la Residencia de Olivos para hablar con Alberto Fernández y plantearles sus demandas. La negativa de los uniformados a ingresar paralizó a los televidentes. ¿Cuándo se vio un desplante semejante a un Presidente?

Adentro, en Olivos, sabían que algo así podría suceder y quizás es lo que buscaban. De hecho, ya había pasado a la mañana, cuando no había medios que lo registraran. A esa hora, Fernández ya había decidido quitarle a la Ciudad la coparticipación que Mauricio Macri le había transferido cuando le traspasó el manejo de la Policía Federal que se ocupaba de la seguridad porteña. ¿Hubo un montaje desde la Residencia de Olivos?

Porque se trató de un momento dramático, pero el Gobierno consiguió que el arco político se alineara repudiando la protesta sobre la avenida Maipú, en la Quinta de Olivos, y reafirmando su absoluta vocación democrática, que unos pocos conspirativos habían puesto en duda.

Desde que Axel Kicillof fue desafiado por policías bonaerenses asentados en La Plata en el domicilio del gobernador empezó a discutirse qué hacer y qué decir frente a una protesta que no esperaban, mucho menos en semejantes dimensiones. Desde el comienzo se decidió que el jefe de Gabinete del Gobernador y el ministro de Seguridad saldrían a primera hora de la mañana del martes a dar garantías de que habría aumentos salariales para la fuerza, un “aumento importante". Pero lejos de calmarse, las aguas se agitaron todavía más.

Alberto Fernández haciendo el anuncio contra la Ciudad, junto a Kicillof y Magario.

Al otro día se movilizaron al Centro de Coordinación Estratégica de La Matanza, donde funciona el Ministerio de Seguridad, y allí se quedaron, a la espera de ser recibidos por Sergio Berni. Empoderados por la reconocida legitimidad del reclamo, policías “sin tiras” y carentes de toda organización, parte de una red de 90 mil personas que padecen pésimas condiciones de trabajo y se sienten atrapados entre situaciones de corrupción, sectores que los repudian ideológicamente y una inseguridad galopante a la que no pueden dar respuesta, anónimos efectivos fueron apareciendo como hongos después de la lluvia en “el Obelisco de la policía”, como por estas horas le dicen en La Plata al CCE que está en el Puente 12.

Luego de que fuera ratificado, Berni se dedicó a diseñar la presentación del Plan Integral de Seguridad y avisó que no tenía previsto mantener ninguna reunión con los policías que están involucrados en la protesta. “No hay una representación con quien dialogar”, dijeron cerca del funcionario.

Berni y el jefe de Gabinete del gobernador, Carlos Bianco, son los que trabajaron a destajo para “bajar” a la gestión provincial el anuncio que Alberto Fernández realizó la semana pasada en la Residencia de Olivos que, al conocerse, provocó el disgusto de las fuerzas policiales por los montos que serían girados para las fuerzas federales. Nadie había conversado lo suficiente con las provinciales.

Como en las marchas opositoras, los policías exponen carteles caseros para expresar su opinión. (Gustavo Gavotti)

Desde el comienzo en el Gobierno le echaron la culpa a la oposición por el conflicto. Es lo que Innerarity explica como “los malos usos de la crítica”, un “conspiracionismo o pensar desde el supuesto de que todo poder debe ser desenmascarado, denunciado en tanto que tal, sea cual sea su naturaleza y el modo como se ejerce". “La desconfianza y la crítica erigidas en posturas de principio se han convertido en obstáculos más que en ayudas al pensamiento y a la emancipación”, agrega para marcar que es habitual que se señale críticas a quienes no se la merecen.

El reflejo entre los que no saben que hacer es, habitualmente, el mismo. Gobernar en el siglo XXI es un desafío complejo. Hasta los policías de la bonaerense se organizaron sin líderes y a través de las redes sociales, engarzados en una trama donde los referentes no están en ningún lugar ni son localizables, porque se trata de una red de demandas viejas que un día estallan y ya no pueden contenerse con recetas antiguas.

El filósofo Innerarity dice algo más: “Nunca se han solucionado los problemas cuando no se han identificado correctamente”. El Presidente quedó muy contento cuando encontró la forma de echarle la culpa de las desgracias bonaerenses a la Ciudad de Buenos Aires. Logró equilibrar la interna política y tiró la pelota afuera, ganó tiempo. Ahora en lugar de mirar las desventuras de Axel, la lupa quedó sobre Horacio Rodríguez Larreta. ¿Eso solucionará el problema estructural de la provincia de Buenos Aires, castigada desde hace décadas por un federalismo mal entendido, del que los Kirchner no fueron ajenos? La verdad que no. Ni siquiera podemos saber si la Policía Bonaerense en manos de Berni podrá transformarse en una fuerza de seguridad eficiente y democrática.

Seguí leyendo:

Un grupo de policías que protestaba frente a la Quinta de Olivos rechazó una oferta de diálogo con Alberto Fernández

La oposición también repudió la manifestación de la Policía frente a la residencia presidencial

Kicillof adelantará para mañana los anuncios en seguridad que buscan contener los reclamos de la Policía