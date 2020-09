Reforma judicial: el kirchnerismo negocia con los diputados de Roberto Lavagna para conseguir los votos que le faltan para convertirla en ley

El miércoles a la madrugada el Gobierno recibió una fuerte señal: cinco diputados nacionales que habían firmado la convocatoria a una sesión para tratar el auxilio al turismo y la suba de penas a la pesca ilegal decidieron no participar ni en forma presencial ni vía VPN. Son los tres del bloque Consenso Federal, Alejandro ’Topo’ Rodríguez, Graciela Camaño y Jorge Sarghini, y Luis Contigiani (Frente Progresista Cívico y Social) y Enrique Estévez (Partido Socialista). Hoy son cinco votos menos para la Reforma Judicial que en medio del escándalo de la semana todavía no tiene fecha de tratamiento en comisión.

Consenso Federal es el bloque alineado con Roberto Lavagna. Sus tres integrantes sólo excepcionalmente votan entre sí en sentidos contrarios. Ya se expresaron en contra de la oportunidad de la reforma judicial, postura que profundizaron esta semana después de la falta de acuerdo en Labor Parlamentaria. Sus integrantes sostienen que no se puede sancionar una reforma de estas características sin un acuerdo político amplio más allá de las mayorías. “Es una picardía gastar tanto esfuerzo para una reforma que si sale con un Congreso partido al medio después dependerá de la alternancia política”, señaló una importante fuente ante Infobae sobre el futuro de una ley a la que podría darse marcha atrás en un eventual recambio presidencial futuro. La historia reciente ya lo demostró en el pase entre 2015 y 2016 y ahora entre diciembre y enero: macristas y kirchneristas se anularon mutuamente algunas leyes.

El lavagnismo no pone condiciones a futuro pero si en el presente. No aceptan discutir Reforma Judicial en este contexto. Sólo la ven viable si el Gobierno convoca a Juntos por el Cambio y al resto de las fuerzas políticas para acordar no sólo el funcionamiento parlamentario sino una base de acuerdos “mínimos”.

Ayer a la mañana, el jefe de la bancada lavanista, “Topo” Rodríguez, lanzó una advertencia vía redes sociales. El mendocino José Luis Ramón dijo en en Twitter que “el proyecto de reorganización de la Justicia Federal tiene puntos que deben modificarse. Creemos que es un proyecto que debe tratarse, para poder favorecer al ciudadano común.” El titular de Consenso Federal encendió las alarmas en medio de las charlas que retoman Sergio Massa, presidente de la Cámara, y Cristian Ritondo, jefe del PRO, para reencauzar las sesiones en un marco de paz por fuera de una incierta vía judicial. “Pasaron 24 hs y ya trabajan para intentar aprobar la Reforma Judicial en Diputados”, alertó.

Ramón asegura que aún no definió su voto. Pero está “escuchando” con predisposición. Su bloque incluye al bonaerense Pablo Ansaloni y al santacruceño Antonio José Carambia, un ex Cambiemos que junto con Beatriz Avila del Partido de la Justicia Social se resisten a la reforma. De esta manera el interbloque Unidad Federal Para el Desarrollo podría (aún en potencial) aportar no más de 6 de sus 8 votos si los misioneros del Frente de la Concordia (Ricardo Wellbach, Flavia Morales y Diego Sartoria) y el rionegrino Luis Di Giacomo (Juntos Somos Río Negro) votan en la misma línea que los senadores de sus respectivas fuerzas políticas. El oficialismo siempre contabiliza a Alma Sapag del Movimiento Popular Neuquino.

Hasta aquí, la cuenta del Frente de Todos da, con fórceps, 123 cuando necesita 129. Serían 125 con dos de los “ramones”. Y 126 si José Ignacio de Mendiguren renunciara a la presidencia del BICE y volviera a su banca. El industrial del Frente Renovador es el único diputado que tomó licencia para asumir otro cargo. Si renunciara su banca sería para quien le siguió en la lista tres años atrás por el GEN, el partido de Margarita Stolbizer.

En el caso de los dos santafesinos Estévez y Contigiani ambos mantienen fluido diálogo con el lavagnismo. Como otros integrantes del Interbloque Federal que preside Eduardo ’Bali’ Bucca, sufren tironeos desde los dos lados de la grieta.

La “presencialidad” no es un tema que moleste a la mayoría de los sueltos. Si la oportunidad y el contexto de tensión y falta de amplio consenso. “No tengo problema de votar lo que tenga que votar ni temor al escrache de ninguna fuerza política”, señaló uno de los legisladores en disputa consultado por Infobae.

Bucca por su parte, quien sí estuvo el martes en Labor Parlamentaria y que preside el interbloque Federal, se negó a un trámite exprés para la reforma. En un intento por mediar entre Juntos por el Cambio y el Frente de Todos apoyó la posibilidad de que la Cámara de Diputados se “mude” a un espacio más amplio para discutir las leyes más conflictivas como ésta y la movilidad jubilatoria y que se garantice la presencialidad para quienes eligieran esa modalidad. Massa aceptó el sistema “mixto” y los diputados del Frente de Todos ya piden públicamente esa forma de sesionar. La última oferta de Juntos por el Cambio fue en cambio que todo el cuerpo sea convocado para estar físicamente presente excepto los considerados grupos de riesgo (mayores de 60 años, enfermedades preexistentes y embarazadas) en suyo caso sí aceptarían que se conecten de manera telemática.

El acta para posibilitar el sistema “mixto” ampliado (hoy sólo unos 45 diputados están autorizados a sentarse en sus bancas y con esta salida podrían estar hasta la mitad de los integrantes del cuerpo) estuvo a punto de firmarse. La empezaron a redactar Bucca junto con Mario Negri, Cristian Ritonco y Silvia Lospennato. Máximo Kirchner, aseguran fuentes de distintos partidos, estuvo de acuerdo. Hay quienes le atribuyen a él la ruptura final mientras que otros aseguran que la presión en el chat de Juntos por el Cambio, de los diputados opositores sentados en sus bancas que en algunos casos viajaron más de mil kilómetros en auto, fue más fuerte y evitó un entendimiento.

El interbloque que preside Bucca incluye a Consenso Federal (3), Frente Progresista Cívico y Social (1), Socialista (1) y los cuatro de Córdoba Federal que lidera Carlos Gutiérrez y responden al gobernador José Schiaretti. Bucca y Miguel Zottos, comparten el bloque Justicialista. En total son once. Si la votación de la reforma judicial fuera este mes, le suman 0. Entre ellos además no hay unanimidad respecto a la forma de funcionamiento (de hecho Bucca sí participó de toda la sesión del martes al miércoles) por lo que hay conversaciones internas al respecto.

Hasta acá, y hasta hoy, y forzando los números, la ecuación final para la Reforma Judicial no supera los 125 votos.

Más allá de las ’matemáticas’ tanto el propio presidente Alberto Fernández en sus últimas declaraciones como Massa, le bajaron el tono a la urgencia de la reforma. En la mesa de negociación el martes hasta se dijo que no hay chances de que antes de un mes se avance en comisión. De todos modos más allá de los que están a favor o en contra, la modalidad del tratamiento de las leyes conflictivas es la diferencia más urgente por resolver.

