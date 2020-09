La tensión entre el oficialismo y la oposición se trasladará hoy al Senado

(Maximiliano Luna)

De la batería de temas con los que convocó la vicepresidenta a sesión del Senado para esta tarde a partir de las 15, dos garantizan una nueva confrontación entre los senadores del Frente de Todos y los de la oposición. El primero se incluyó en el temario del decreto que Cristina Kirchner firmó el miércoles: avalar el DNU 690 que declara como servicios públicos a las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) y el acceso a las redes de telecomunicaciones y que congela las tarifas hasta el 31 de diciembre. El segundo lo anunció ayer por la tarde en otro decreto con el que amplió la convocatoria: en un nuevo desafío a la Justicia se votará el proyecto del chubutense Mario Pais que rechaza una cautelar de la jueza María Biotti que ordenó al Senado frenar el tratamiento de los pliegos de dos jueces cuyo traslado cuestiona el kirchnerismo.

La sesión se dará en un clima de alta tensión. La semana pasada volvieron a enfrentarse oficialistas y opositores cuando en el cierre de la sesión se anunciaron decenas de cambios a la reforma judicial cuyo borrador había circulado entre los senadores sin que se los conociera oficialmente. Luis Naidenoff, jefe del interbloque de Juntos por el Cambio, y Martín Lousteau, vicepresidente del cuerpo, reclamaron a Cristina Kirchner que respondió: “¡Pero si van a votar en contra!”. “Así no se puede”, reiteró su malestar el senador porteño que exigió acuerdos institucionales y que unos días atrás había conversado personalmente con el presidente Alberto Fernández entre otras cuestiones sobre cómo abrir un diálogo y avanzar en acuerdos durante y luego de la pandemia.

A ese conflictivo final se agregó el malestar generado en Diputados por la convocatoria a una sesión virtual sin el voto a favor de la mayor bancada opositora que reúne a 116 legisladores. Juntos por el Cambio por ahora no hizo una presentación judicial pero amenaza con hacerla si no se avanza en una vía de resolución del conflicto. La condición es que la agenda parlamentaria no incluya al menos ni la reforma judicial ni la movilidad jubilatoria para sesiones remotas.

De todo eso se discutió en el Senado en la reunión de interbloque de ayer por la tarde. Los senadores de Juntos por el Cambio analizaron la larga lista de desencuentros. Aún así, varios senadores de peso indicaron a Infobae que decidieron participar de la sesión porque “hay voluntad de trabajar en los temas importantes que necesita la gente”. Hoy expondrán cada una de las diferencias con el oficialismo. Hay dos particularidades a tener en cuenta: la primera es que el Frente de Todos tiene quórum y mayoría propia para avanzar con todos los proyectos, excepto los que requieran una mayoría calificada de dos tercios de los votos, por lo cual la ausencia de los senadores no mostrarían más que su enojo. El segundo dato es que Juntos por el Cambio aprovecha la vidriera del recinto del Senado, con Cristina Kirchner en la presidencia, para sacar rédito político y exponer debilidades y falencias del Frente de Todos.

En ese marco recalentó el malestar un yerro presidencial. Por un lado los diputados opositores lo usaron a favor de sus argumentos (Alberto Fernández dijo que “no se pudo sesionar” y luego lo ‘corrigieron’ con varias gacetillas). Por el otro los senadores sintieron que castigó a la oposición. “Volvió a profundizar la grieta al decir que los legisladores no quieren trabajar” se quejaron los mismos que siete días atrás se indignaron cuando la mendocina cristinista Anabel Fernández Sagasti calificó de “vagos” a algunos senadores de la oposición por no haber aportado propuestas a la reforma judicial.

Marcelo Fuentes, secretario Parlamentario, junto a Martín Lousteau

En el interbloque opositor señalaron además que la larga lista de temas incluidos en el temario no incluye “ninguno relevante”. El decreto de la vicepresidenta de este miércoles 2 fijó 66 nuevos temas, muchos de ellos con autoría opositora. Sin embargo se eligieron sólo proyectos de declaración y no proyectos de ley, varios de los cuales fueron presentados el año pasado. Por ejemplo uno de Carlos Reutemann expresando el beneplácito por la designación de científicas argentinas en la Academia Mundial de Ciencias. Otro del mismo autor para homenajear los 50 años de la llegada del hombre a la Luna y uno de Esteban Bullrich (PRO) para expresar el beneplácito del Senado por la participación de estudiantes de Misiones en la competencia Mundial de Robótica realizada el año pasado en Dubai. La oposición viene pidiendo en cambio el tratamiento de la ley de Economía del Conocimiento que se frenó en comisión pero la iniciativa, que ya tiene media sanción, no figura en la agenda ni de las comisiones.

Por otra parte se avanzará sobre una decena de jueces. El oficialismo sigue tras el tratamiento de los pliegos de Zunilda Niremberger, Germán Castelli, Juan Manuel Iglesias, Eduardo Farah, Esteban Hansen, Federico Villena, Enrique Velázquez, María Verónica Skanata y también de Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi que habían acudido a la Justicia. Biotti finalmente falló en contra del reclamo de Bruglia y Bertuzzi que acudieron a la Corte Suprema para que defina pero esta tarde el Senado fijará postura en contra como una señal a la Justicia.

El kirchnerismo buscará rechazar todos traslados de estos magistrados que digitó el ex presidente Mauricio Macri y marcar el límite a la Justicia, un límite que la oposición considera no sólo una arremetida contra el Poder Judicial sino también un intento de “impunidad”, repiten, para la Vicepresidenta en las causas que la investigan.

El bloque K tiene su estrategia: votar el proyecto de resolución de Pais contra el amparo judicial y avanzar el próximo viernes con una audiencia pública sobre los pliegos. Será de forma remota, como las sesiones.

Juntos por el Cambio rechazó en su momento en el recinto el desplante a Biotti. Luego reclamó la invalidez de la audiencia por considerar que una teleconferencia no garantiza participación de ciudadanos además de certificar que la casilla de correo habilitada para recibir observaciones estaba colapsada. El oficialismo respondió con una nota del secretario parlamentario Marcelo Fuentes quien ratificó la audiencia y argumentó que se cumplen las disposiciones en el contexto de pandemia y aislamiento. E informó que se habilitó otra dirección de mail para cumplir con los trámites.

En la larga lista de temas, el oficialismo incluyó, para su aprobación, nada menos que el DNU 636 con el cual el Presidente anuló el DNU 522/2020 que establecía la intervención de la empresa Vicentin y el proyecto de ley sobre Capitales Alternas que obligará a los presidentes a viajar cada 30 días por las provincias.

Como ocurrió en otras sesiones, se incluyeron también algunos temas de consenso como la creación del Programa Nacional de Prevención y Concientización del Grooming o Ciberacoso contra Niñas, Niños y Adolescentes y un proyecto de ley que establece como contenidos curriculares los conceptos de ciberdelitos, ciberacoso o acoso virtual y la necesidad de protección de los datos personales en redes sociales y canales informáticos de las niñas, niños y adolescentes.

También se pedirá el aval del Senado al acuerdo constitutivo del Banco Asiático de Inversión e Infraestructura y la incorporación de Argentina como miembro no regional. Y en otro acto simbólico, se sumó un proyecto de resolución del senador y ex canciller Jorge Taiana para adherir a una iniciativa que promueve la designación como presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a un representante de latinoamérica.

Habrá mucho debate y álgida discusión.