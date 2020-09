Tras la polémica en Diputados, Cristina Kirchner apuntó contra Alfredo Cornejo: “En Mendoza están reformando la Constitución por vía remota”

La vicepresidenta Cristina Kircher (Foto: Reuters)

La vicepresidenta Cristina Kirchner volvió a cuestionar a Juntos por el Cambio por la decisión de no participar en las sesiones remotas en el Congreso. Ayer había apuntado contra el Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta al difundir un mensaje en las redes sociales para comparar la actitud del macrismo en el Congreso Nacional con la que tiene en la Legislatura porteña. Este miércoles cargó contra el ex gobernador de Mendoza y actual legislador nacional Alfredo Cornejo.

“Parece que no solamente Rodríguez Larreta dice una cosa pero hace otra. Lo acompaña otro entusiasta militante del ’haz lo que yo digo pero no lo que yo hago’: Alfredo Cornejo, Diputado Nacional, Presidente de la UCR y ex gobernador de la Provincia de Mendoza” , escribió en sus redes sociales.

La compañera de fórmula de Alberto Fernández aseguró que en Mendoza “el Poder Legislativo está reformando la Constitución por vía remota”, para marcar que Juntos por el Cambio está dispuesto a tratar un tema de mayor importancia institucional en forma remota, pero a nivel nacional no quiere hacerlo con otro tipo de leyes.

“No quieren debatir en el Congreso Nacional pero en su provincia reforman la Constitución por Zoom” sostuvo. Para avalar su posición compartió un hilo de Natalia Vicencio, senadora provincial mendocina, en el que muestras algunas notas donde el vicegobernador de la provincia, Mario Abed, defiende las sesiones remotas en la Legislatura.

Vicencio destacó que “el vicegobernador estableció que iba a funcionar de manera remota. Sucedió cuando transcurrían las primeras etapas del aislamiento provocado por el #COVID19″ y que “tuvo el apoyo de la oposición”. Además, contó que “al día de hoy no podemos ir los y las senadoras y se han votado todo tipo de leyes: Emergencias económicas y pliegos de jueces (incluso el de la cuestionada Teresa Day, la miembro más reciente de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza)”

“En Mendoza, el sistema de sesiones remotas es tan defendido por Roldofo Suárez, que incluso se está debatiendo la reforma de la Constitución. Sí. La Carta Magna provincial, que tiene más de 100 años, se está analizando con este sistema”, explicó la legisladora.

Ayer luego de ocho horas de reunión, fracasó el intento de acuerdo entre oficialismo y oposición para acordar la manera de sesionar y la prórroga del protocolo de funcionamiento remoto. Mario Negri anunció que Juntos por el Cambio acudirá a la Justicia para invalidar la sesión convocada por considerar que el reglamento de funcionamiento remoto no puede prorrogarse a través de una votación virtual porque ya está vencido.

Esta madrugada, la Cámara de Diputados aprobó en sesión especial el proyecto de asistencia al turismo y el que plantea multas para la pesca ilegal, tras un caótico arranque por la puja entre oficialistas y opositores por el protocolo de sesiones. Con 127 votos a favor y dos abstenciones, la Cámara baja logró aprobar el proyecto que ya tenía media sanción del Senado, y lo convirtió en ley. En tanto, cerca de las 5:00, se aprobó con 129 afirmativos -sin negativos ni abstenciones- y giró a la Cámara alta el texto que aumenta las multas sobre la pesca ilegal.

El debate tuvo la particularidad de que no participó el interbloque Juntos por el Cambio, que pese a estar de acuerdo con los proyectos y colaborado con su elaboración no formó parte de la sesión, ya que no quiso avalar la virtualidad que propuso el oficialismo con el apoyo de bloques minoritarios de la oposición.

