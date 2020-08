Edward Prado, embajador de los Estados Unidos: “Atacar a un juez es atacar a todo el sistema judicial”

La conferencia convocada por el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires

El ex presidente de Uruguay Julio Maria Sanguinetti, el embajador de Estados Unidos en Argentina, Edward Prado, la titular de Transparencia Internacional, Delia Ferreira Rubio, analistas políticos, abogados y empresarios participaron hoy de un debate sobre el impacto de la pandemia del coronavirus y cómo podría influir en el futuro de las sociedades.

“Construyendo Futuro – Hacia la Nueva Normalidad” fue el título de la cuarta edición de “Diálogos para la Argentina”, organizada por el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires que se realizó de manera virtual y que fue presentada por Máximo Fonrouge y Fernando Frávega, presidente y director ejecutivo del Colegio, respectivamente.

Los expositores hablaron de la justicia, de la institucional, la economía y el empleo, entre otros temas en esta época de pandemia.

El primero fue Prado, embajador de Estado Unido en Argentina desde mayo de 2018. Como ex juez y fiscal en su país, Padro habló de la Justicia. “ Es indispensable que el sistema de justicia sea transparente, independiente y justo. En Estados Unidos el pueblo tiene más confianza en el poder judicial que en los otros poderes del gobierno. Hay varias razones. Los tribunales son abiertos al público, cualquier persona puede escuchar a los testigos y las pruebas y el pueblo participa de los jurados. Los jueces toman decisiones sin tener represalias y en menos de un año. Todo se hace todo electrónicamente. Estamos viendo la necesidad de un sistema de tecnología en la justicia en esta etapa de pandemia. Las personas que no respetan el sistema hacen que todo el sistema se vea mal. Los abogados tienen la responsabilidad de defender a ese juez, aunque no estén de acuerdo con el fallo. Atacar a un juez es atacar a todo el sistema judicial ”, sostuvo.

Edward Prado

Luego fue el turno de Carlos Pagni, periodista y columnista político del diario La Nación. Pagni habló sobre el impacto de la pandemia en el gobierno de Alberto Fernández, la crisis económica y cómo puede influir en las elecciones legislativas del año que viene. “Vamos a una situación política donde una franja de la sociedad, la clase media y media baja, va a ser el centro de la situación del año que viene por cómo impacta esa crisis. Quien dote a ese sector de visibilidad, quien mejor interprete a esos sectores va a determinar cuál sea el resultado de las elecciones, sobre todo en la provincia de Buenos Aires que va ser la principal disputa entre el oficialismo y la oposición” , analizó.

El primer panel de la conferencia fue “Sociedad y Derechos: Desafíos de una Nueva Era”. Moderado por la abogada Cecilia Mairal participaron la periodista Inés Capdevilla, el analista Marcos Novaro, el CEO de la empresa Accenture, Sergio Kaufman, y el brasilero Horacio Bernandes Neto, presidente de la Asociación Internacional de Abogados.

Kaufman habló sobre la situación de las empresas en pandemia. “Cuando uno tiene una crisis va a buscar el mapa. Pero acá no teníamos mapa y lo que hicimos fue definir prioridades y principios”, contextualizó. Explicó que primero se decidió cuidar la salud de la gente y se dispuso el teletrabajo. Sobre ese punto señaló que “la infraestructura tecnológica de la Argentina funcionó muy bien porque hay que tener en cuenta que estamos todos conectados”. “Ahora estamos viendo que si bien la gente sigue trabajando pero en una etapa de hastío. Lo que vemos es que va acumulando presión hasta que la gente dice que está bien lo de la salud pero tengo que vivir”, completó y agregó que “el mundo digital tomó una brutal exponencialidad que no vuelve para atrás” y que la Argentina tiene un gran futuro en la materia.

“El tema de la justicia no es casual que este gravitando tanto”, dijo Novaro que analizó que “este gobierno tomó todas sus decisiones por decreto y no por leyes”. “Es llamativo que en el momento que la gente está aterrada por la pandemia y la economía la corrupción está tercera en algunas encuestas como tema de preocupación. Es importante que los gobiernos atiendan a esta cuestión. Es cierto que la gente al final termina votando por la situación económica pero la cuestión judicial no es irrelevante”, agregó.

Sergio Kaufman

La periodista Capdevilla habló sobre las tensiones entre libertades y salud que está en discusión en todos los países: “Al mundo le quedan por delante muchos desafíos que nos van a modelar la vida diaria, como el cambio climático y la crisis económica. Nos quedan unos tres meses muy duros en la Argentina. No nos podemos dar el lujo de evitar discusiones, si las seguimos encauzando en términos binarios son discusiones vacías. Profundizan la grieta y la grieta es cada vez más profunda y esta dejando cada vez menos gente en lo costados porque ya está cansada”.

El último panel fue “Justicia, Transparencia y República” moderado por la periodista Paz Rodríguez Niell. Participaron Ferreira Rubio y los abogados Alejandro Carrió y Juan Carlos Cassagne.

Consultados sobre la reforma a la justicia federal que impulsa el gobierno nacional, los tres coincidieron que el momento de pandemia no es adecuado para hacerlo y que requiere consensos más amplios para su aprobación. “De ninguna manera discutiría una reforma judicial en la mitad de las urgencias y las penurias económicas y con un Congreso que no funciona de la manera más adecuada para tratar este caso. La reforma crea un montón de cargos de jueces en vez de pensar en capacitar a fiscales cuando tenemos por delante un sistema acusatorio. Mas jueces designados a las apuradas sin repensar al país para mi es un enorme error” , sostuvo Carrió.

En su rol de titular de Transparencia Internacional, Ferreira Rubio dijo que ante la pandemia y las urgencias que impone la crisis algunos países relajaron los controles sobre los gobiernos. “En algunos países los organismos de control han colgado el cartelito de no entendemos porque estamos en cuarentena y la emergencia requiere respuestas rápidas. Las emergencias tienen estándares internacionales, no es un viva la pepa. En algunas provincias de Argentina los protocolos están por encima de la Constitución, de las leyes y nadie le pone coto. Eso plantea a futuro que aquellos países que no tengan previstas las regulaciones para las emergencias deberían prever un régimen en el que haya respuestas urgentes, pero respetando los controles. La emergencia no es un cheque en blanco”, sostuvo.

Delia Ferreira Rubio

Cassagne profundizó la metáfora del cheque en blanco. “Ese cheque en blanco no es para permitir el avasallamiento de los derechos fundamentales”. “La emergencia que debe ser transitoria se está convirtiendo en todo el mundo en permanente. Y aparece un nuevo derecho, que es el derecho de excepción y que es anormal en la situación jurídica en el estado de derecho en la Argentina. El principal limite a la emergencia es el respeto del estado de derecho. Eso supone separación de poderes y mantener el funcionamiento de los parlamentos”, sostuvo el abogado.

El cierre de la conferencia estuvo a cargo de Sanguinetti, que habló sobre los “impactos económicos, sociales e institucionales” de la pandemia. “Los económicos tienen reposiciones enormes. Se está hablando de una caída del PBI en Latinoamérica del orden del 9 por ciento. Es un retroceso muy impresionante. Nos va a costar tal vez dos años recuperarnos. Eso genera repercusiones sociales muy fuertes. La consecuencia más importante es en el trabajo. El teletrabajo se ha incorporado a nuestras vidas. Era marginal y hoy protagónico. En cinco semanas nos salteamos cinco años”, describió.

Julio María Sanguinetti

También que la desocupación se va a consolidar. “Pero con un problema mayor porque estamos en un cambio de las condiciones de trabajo y eso va a llevar a una caída del trabajo convencional para pasar a empleos que veían creciendo en el ámbito de las digitalizaciones. Eso nos lleva el desafío a la educación, formar nueva gente para esta nueva economía”, sostuvo.