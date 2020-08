A un mes del video donde Mario Ishii asegura proteger a los que venden “falopa en las ambulancias”, la causa judicial en su contra está paralizada

El intendente de José C. Paz, Mario Ishii (NA)

A un mes de la difusión del video en el que se ve al intendente de José C. Paz, Mario Ishii afirmarle a un grupo de choferes de ambulancias que los protege cuando “se mandan unas cagadas y venden falopa”, la causa judicial que se inició en su contra está casi parada.

Según pudo saber Infobae, hasta el momento la fiscalía tomó declaraciones testimoniales a ambulancieros y a personal relevante del municipio bonaerense pero ninguno de esos testimonios brindó datos que pudieran corroborar los dichos de Ishii. Además, se libraron oficios a los juzgados federales dependientes de la Cámara Federal de San Martín y a la fiscalía especializada en estupefacientes, a los fines de que informen si en alguna de esas dependencias está tramitando alguna causa que pudiera tener algún tipo de relación con las afirmaciones del mandatario comunal. En la fiscalía N°9 de San Martín, a cargo de Miguel Angel Vieira Miño, aún esperan la respuesta a esos pedidos de informes.

Oscar Paoletti, abogado de Ishii, se presentó ante la fiscalía para notificarse de la formación de la causa y afirmó que el jefe comunal “tuvo una mala expresión”. Ante este estado de situación y frente a la orfandad probatoria de una conducta ilícita parece que el destino inexorable que tiene esta causa es el archivo.

Las imágenes que generaron un escándalo cuando se conocieron a través de las redes sociales fueron registradas con un teléfono celular en momentos en que el jefe comunal mantenía una discusión con un grupo de empleados públicos del sector de la salud del municipio, quienes reclamaban mejores condiciones laborales.

“Así te lo digo. Yo quiero laburar con los que quieren laburar y tengan ganas de laburar. Los que no quieren laburar, muchachos, tienen libertad de acción. Porque cuando se cagan de hambre, vienen a pedir laburo y yo se los doy. O se mandan una cagada, venden falopa, yo los tengo que cubrir, no los rajé todavía, cuando me están vendiendo falopa con las ambulancias”, intervino Ishii durante la protesta.

Video completo de Mario Ishii "Vendiendo falopa en las ambulancias"

Como era de esperar, la polémica estalló y el intendente apeló a un argumento que, quizás, de tan trillado se ha hecho poco efectivo: “Me sacaron de contexto”. “Yo no encubro la venta de falopa. Tomaron una sola parte de lo que dije con una intención maliciosa”, aseveró el intendente. Después, en una entrevista con Infobae, el funcionario dijo que utilizó la palabra “falopa” para referirse a “medicamentos”, y aclaró “yo estaba hablando de Rivotril, Alplax, y esas cosas que se utilizan para dormir”.

Luego de la difusión del video, el municipio de José C. Paz emitió un comunicado en el que se aseguró que “los conceptos fueron dichos en el marco de una fuerte discusión ocurrida el sábado 4 de julio, cerca de la medianoche, con choferes de las ambulancias del sistema de emergencias del municipio, que habían abandonado sus tareas en medio de la pandemia de COVID-19”.

En la grabación, los ambulancieros se quejan por un cambio en las condiciones laborales, ya que el municipio les exige trabajar los siete días de la semana, en turnos de 12 horas diarias, a cambio de 30 mil pesos mensuales. Según la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales Bonaerenses, José C. Paz es uno de los municipios que tiene condiciones laborales más precarizadas donde un trabajador con 20 años de antigüedad puede ganar 20 mil pesos mensuales.

El uso de las ambulancias para transportar droga no es nuevo pero ha adquirido nueva vigencia en la pandemia por el COVID-19 ya que al no tener limitaciones de circulación facilita la tarea de los narcos al momento de eludir los controles tránsito y no despertar sospechas.

En abril, una enfermera fue detenida en el municipio chaqueño de General San Martín cuando transportaba cocaína escondida en envases de medicamentos dentro de una ambulancia. En otro caso, efectivos de la DDI de Morón de la Policía Bonaerense detuvieron a cuatro sujetos que utilizaban una ambulancia y, fingiendo acudir a una situación de emergencia, distribuían cocaína. En los operativos se secuestraron un kilo de cocaína, decenas de envoltorios con la misma droga listos para la venta, elementos de corte y balanzas de precisión. Métodos similares son utilizados por los narcotraficantes en Colombia, donde hace unos meses las fuerzas de seguridad interceptaron una ambulancia que transportaba 156 kilos de cocaína en el departamento de Magdalena, en el centro del país.

