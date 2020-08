Ernesto Sanz opinó sobre discusión en Diputados de la reforma judicial: “¿Qué opositor va a cambiar el proyecto, si vuelve al Senado y aprueban el original? Es una trampa”

El dirigente radical Ernesto Sanz

El dirigente de la Unión Cívica Radical Ernesto Sanz se refirió este domingo al polémico proyecto de reforma judicial que recibió media sanción en al Cámara de Senadores y que ahora deben tratar los diputados. Además, también se refirió a la interna de Juntos por el Cambio.

“La media sanción del Senado pasa a Diputados. (Sergio) Massa, que es mas dialoguista, dice que invitaa la oposición a efectuarle reformas al proyecto. ¿Qué oposición se va a sentar, de buena fe, a reformular el proyecto, si sabe que si se cambia una coma, vuelve al Senado y ahí el oficialismo tiene mayoría y puede insistir con el proyecto original? Es una trampa” , afirmó.

En Juntos por el Cambio consideran que el oficialismo debe retirar el proyeco y volver a empezar una negociación de consenso real. Para ellos no es una opción la modificación de artículos en la Cámara baja porque en esta oportunidad Diputados es una cámara revisora, lo que implica que el proyecto, al volver al Senado, corre el riesgo de ser aprobado tal cual estaba al principio y sin que el oficialismo convalide los cambios. A eso se refería Sanz.

El cofundador de Cambiemos apuntó contra el kirchnerismo por no tener "voluntad de diálogo" (LUCIANO INGARAMO / COMUNICACION SENADO)

“Juntos por el Cambio esta proclive a cualquier diálogo y cualquier mesa de construcción de políticas de estado. Lo ha hecho con la deuda externa y con el tema sanitario. El problema es que te sentas con el Gobierno a discutir, pero cuando pasan por el tamiz del sector más duro, las cosas se complican porque no hay vocación de diálogo”, expresó en una entrevista con Graciela Fernández Meijide en la radio Once Diez.

Sanz apuntó contra el kirchnerismo y los acusó de no tener intenciones de llegar a acuerdos. Hizo hincapié en la vicepresidenta Cristina Kirchner. “La nota que subió a su blog respecto a la reforma judicial fue una marcada de cancha”, sostuvo, al tiempo que señaló que de esa forma “marcó su territorio y que la ley iba a salir como ella quería en el Senado”. “Con ese tipo de señales es muy difícil el diálogo ”, razonó.

El dirigente radical cuestionó también los cambios que tuvo el proyecto durante la sesión en la Cámara alta. “Se terminó votando algo que nadie conocía. En los últimos 15 minutos se iban agregando cosas y cambiando. Cuando al día siguiente los senadores leyeron lo que había quedado, era una cosa de locos”, indicó, para luego agregar: “La reforma de la justicia entró creando 300 cargos y salió creando más de 1000. En el medio nadie se explicó lo que había pasado”.

Sanz se refirió también a las diferencias dentro de Juntos por el Cambio (NA)

Pese a las críticas hacia el Frente de Todos, Sanz dijo que es el “mejor momento de la política argentina para transitar un camino de acuerdos y de diálogo” porque “construimos un sistema político donde coexisten un oficialismo fuerte y una sola oposición que representa al 41%”.

“Las democracias sólidas del mundo tienen ese tipo de sistema político donde hay dos fuerzas que se equilibran y tienen capacidad de alternarse. Hoy existe en Argentina y sería una lástima desaprovecharlo”, explicó.

En otro tramo de la entrevista, se refirió a las diferencias que hay dentro de Juntos por el Cambio. Sostuvo que “esa unanimidad del Partido Comunista pareciera que se le exige también ahora a una coalición”, mientras que “la palabra coalición indica que es una conformación de un espacio de gente que viene de distintos lugares, distintas tradiciones, distintas culturas, pero que tiene muchas cosas en común”.

Acerca de la distinción entre “halcones y palomas” dentro de Juntos por el Cambio, el ex precandidato presidencial en 2015 sostuvo que “a raíz de algunos mensajes que me han hecho llegar desde el Gobierno, incluso el propio Presidente, el Gobierno me coloca dentro de los halcones”.

