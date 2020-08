Los privados, entre el miedo y la expectativa por el futuro de la Hidrovía

El Presidente encabezó la firma del Acuerdo Federal de la Hidrovía Paraguay-Paraná (Presidencia)

Todavía no se sabe lo crucial: si el próximo concesionario de la Hidrovía será el que cobre a los usuarios por los servicios de peaje y dragado para luego pagar el canon a la nueva sociedad apenas anticipada ayer, una Administradora Federal de Hidrovías Sociedad del Estado (AFHSE). O si será esa nueva sociedad del Estado la encargada de cobrar por los servicios para luego pagarle al concesionario. Es el quid de la cuestión, lo que definirá si lo que viene hará más competitivas a las exportaciones argentinas o, por el contrario, si habrá más sueldos pagados por el Estado, más burocracia, más “peajes” ilegales.

Los privados aseguran que fueron consultados varias veces, tanto por el ministro de Transporte, Mario Meoni, como por el ministro de Agricultura, Luis Basterra. Y cuentan que fueron escuchados con atención, que los funcionarios buscaron comprender la compleja operación logística. Sin embargo, desde el comienzo pidieron ser parte de la nueva sociedad administradora para poder controlar las actividades, cuando ahora todo indicaría que apenas podrán expresar sus reclamos al Consejo Federal de la Hidrovía.

“Podremos estar en un ente consultivo, pero no emitirá opiniones vinculantes, es decir, no tomará decisiones”, trascendió de parte de un empresario que habló con Infobae. Y agregó: “Es cierto que es una potestad del Gobierno nacional definir la participación de los privados en este proceso, pero en realidad son lo privados con sus peajes abonados al concesionario los que financian el dragado y el balizamiento”.

Dada la “envergadura, extensión y mecanismo de gestión” la Hidrovía sobre el río Paraguay-Paraná tiene características únicas a nivel mundial reconocen en un estudio realizado por los privados. Su importancia es estratégica, no solo porque a través de ese Vía Navegable Troncal sale el 80 por ciento de las exportaciones argentinas, sino por las implicancias en materia de política exterior (interés de potencias mundiales sobre este recurso natural que necesita más inversión), seguridad (facilidades para la narcocriminalidad si no existen controles estrictos) y -por supuesto- desarrollo regional y equitativo.

En el Instituto Patria hace tiempo que pusieron la mira sobre esta vía navegable operada por una concesión que vence en abril del año próximo, que necesita un plan de inversiones y obras a mediano plazo para ser más eficiente en la prestación del servicio y en el costo del transporte, dos elementos cruciales para ganar competitividad en las industrias exportadoras argentinas, muchas de las cuales mueven altísimos volúmenes con rentabilidad marginidad, que en la mayoría de los casos está por debajo del 1%.

El Presidente firmó ayer con los gobernadores de Buenos Aires, Chaco, Corrientes, Formosa, Misiones y Entre Ríos y la expectativa es qué va a decir la licitación por la que se renovará la concesión que actualmente está en manos de la empresa argentina Emepa y la belga Jan de Nul, en abril. Pero se trata de un asunto que es básicamente interés de la provincia de Santa Fe, por eso Omar Perotti fue el único gobernador que habló en el acto, justo antes que Alberto Fernández, y Rosario será la sede del próximo.

“Tenemos 31 puertos en la zona del gran Rosario, trabajando con mucha variedad granos, aceites, combustibles y un puerto de minerales. Y una perspectiva de dragado permanente que permita navegar todo el año configura un impulso enorme al desarrollo”, dijo Perotti, visiblemente eufórico.

Originalmente, el contrato era por diez años, pero a los tres se lo extendió a 18. Más tarde, en 2013, se extendió ocho años más, se amplió también en 654 kilómetros el área en la que operaba, y la concesionaria se comprometió a invertir 37,5 millones de dólares por año durante el siguiente trienio, lo que es motivo de discusión.

Como sea, el objetivo del Gobierno es que la próxima licitación sea convocada por la nueva Administradora Federal, que tendrá una participación del 51% de participación del Estado nacional (divididos en 21% del Ministerio de Transporte, 15% del Ministerio de Desarrollo Productivo y 15% del Ministerio del Interior) y 49% restante distribuido entre las siete provincias que asistieron. Meoni, Matías Kulfas y Eduardo “Wado” de Pedro acompañaron ayer al Presidente en el acto realizado junto al río.

Mientras tanto, la Cámara de Puertos Privados Comerciales (CPPC), la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), la Cámara de Actividades Portuarias y Marítimas (CaPyM), la Cámara Argentina del Acero (CAA) y la Unión Industrial Argentina (UIA), es decir, los usuarios de la Hidrovía, ya invirtieron en la contratación de un estudio independiente de un “estudio de factibilidad técnico económica del próximo período de concesión del sistema de navegación troncal”, que ganó -y ya entregó- Latinoconsult .

Ya se lo dieron también al Gobierno y esperan que los pueda ayudar a acelerar la presentación del pliego de licitación y, sobre todo, realizar un proyecto que no frene la capacidad exportadora argentina. Miedo no les falta, pero quieren creer que la ideología no meterá la cola esta vez.

