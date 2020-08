La Cámara Electoral y el Gobierno comenzaron a analizar la organización de las elecciones del año próximo en el contexto de la pandemia

Los camaristas Alberto Dalla Via y Santiago Corcuera (en la cabecera) recibieron hoy a la secretaria de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior, Patricia García Blanco, a la directora nacional electoral, Diana Quiodo y a la directora de Servicios Electorales del Correo Oficial, Mariana Aballay.

La Cámara Nacional Electoral avanzó hoy con funcionarios del Gobierno nacional en la organización de las elecciones legislativas del año próximo, teniendo en cuenta las medidas de prevención que exige el Covid-19 y la necesidad de mantener la distancia social, si se mantiene la situación actual de la pandemia.

Con este objetivo, los camaristas Alberto Dalla Via y Santiago Corcuera recibieron hoy en la sala de acuerdos a la secretaria de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior, Patricia García Blanco, a la directora nacional electoral, Diana Quiodo y a la directora de Servicios Electorales del Correo Oficial, Mariana Aballay, a fin de acordar cómo será el relevamiento de los lugares de votación que van a utilizarse para las elecciones del 2021, teniendo en cuenta la necesidad de asegurar las pautas de distanciamiento social para prevenir contagios por coronavirus.

La reunión ya estaba programada, pero se dio justo el día en el que generaron una fuerte polémica las declaraciones del ex presidente Eduardo Duhalde. “Es ridículo que piensen que el año que viene va a haber elecciones” y “no va a haber elecciones porque la Argentina es la campeona de los golpes militares”, afirmó el ex jefe de Estado.

En medio del cimbronazo que provocaron esas declaraciones de Duhalde y en medio de algunas versiones que indicaban que habría una modificación de la ley electoral, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, ratificó la realización de las internas abiertas y obligatorias.

La reunión de la Cámara Electoral con el Gobierno se enmarcó en una serie de actividades que el máximo tribunal electoral del país desarrolla para la organización de todo proceso electoral, pero con la particularidad de que, en esta ocasión, la Cámara quiere prever condiciones especiales para la realización de comicios en situación de pandemia o bien, de postpandemia.

“Hoy puntualmente se analizó el relevamiento de escuelas o locales de votación, disponibilidad y condiciones en que se encuentran, pensando con la foto actual de la epidemia. Hay que resolver el tema del distanciamiento social para que no se junte la gente en un día donde va a haber muchas confluencia de personas en las escuelas y lugares de votación. Donde antes había diez mesas y ahora quizás haya cinco, hay que ver como resolverlo”, le explicó Hernán Gonçalves Figueiredo, secretario de Actuación Judicial de la Cámara, a Infobae.

“En algunos casos, se podrán agregar más mesas de votación en escuelas, y en otros, habrá que habilitar nuevas escuelas o centros de votación para poder mantener la distancia requerida. El objetivo es pensar cómo poder separar las autoridades de mesas y fiscales, y que los electores mantengan una distancia obligatoria entre sí de, al menos, un metro y medio”, se explayó el funcionario judicial.

De la reunión también participó Hernán Gonçalves Figueiredo, secretario de Actuación Judicial de la Cámara.

Los camaristas Dalla Via y Corcuera- ya se habían reunido la semana pasada de forma virtual con los 24 jueces federales con competencia electoral de todo el país, con quienes conversaron sobre la diversidad de situaciones que tienen as distintas provincias de cara a los próximos comicios, y los modos de llevar adelante las elecciones, con las medidas necesarias para la protección de la salud de los votantes, las autoridades de las mesas de votación y demás personas intervinientes en el proceso.

