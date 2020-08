Alberto Fernández recibirá a la mamá de Facundo Castro mientras Berni sostiene que no fue la Bonaerense

La reunión de Alberto Fernández y Cristina Castro, mamá de Facundo, se realizará este mediodía en Olivos

“¿Realmente el ministro Berni piensa que hoy el Presidente va a recibir a la madre de un pibe que se patinó en un puente?”. La pregunta retórica la hizo Luciano Peretto, uno de los abogados de la mamá de Facundo Astudillo Castro. Y en esa inquietud de alto contenido irónico se concentra toda la tensión de un caso que tiene al país pendiente.

Peretto lanzó la frase apenas unas horas antes de que Alberto Fernández reciba en la Quinta de Olivos a Cristina Castro, la mamá del joven que ayer cumplió 23 años y que desde hace más de 100 días está desaparecido, presuntamente, según la denuncia de la familia, por obra de la mano oscura de la Policía Bonaerense. Es que sus agentes fueron los últimos en verlo con vida el 30 de abril pasado mientras Facundo intentaba llegar a dedo hasta Bahía Blanca por la ruta nacional 3 en medio del aislamiento obligatorio.

El gesto de Alberto Fernández es un hecho casi inédito en la historia reciente del país: un Jefe de Estado que se reúne en su propia residencia con una persona que denuncia al propio Estado por la desaparición forzada de su hijo. Más allá del intento de reparación histórica post dictadura del kirchnerismo, casi no pasó con ningún presidente o presidenta antes, a excepción de Néstor y Cristina Kirchner con la familia de Julio López (reuniones en las que estuvo Fernández, como Jefe de Gabinete). Macri no lo hizo ni con la madre ni con los hermanos de Santiago Maldonado, Menem tampoco se reunió con Rosa, la mamá de Miguel Bru, y la propia Cristina no tuvo encuentros, al menos públicos, con la familia de Luciano Arruga, algunos de los casos emblemáticos de desapariciones en democracia.

Facundo Castro cumplió el último domingo 23 años: está desaparecido desde el 30 de abril

El Presidente de la Nación llamó personalmente a Cristina Castro el miércoles de la semana pasada para invitarla a Olivos, enterado de que la mujer viajaría desde su humilde casa construida sobre la vía del pueblo Pedro Luro (120 kilómetros al sur de Bahía Blanca) hasta Buenos Aires para estar cerca de la autopsia que se le realizará al cadáver de un hombre joven encontrado el sábado 15 en el estuario de Bahía Blanca, un salitral lleno de cangrejales a 34 kilómetros de Teniente Origone, el lugar donde el oficial Alberto González le labró la segunda acta de violación al ASPO a Facundo.

Según comentaron fuentes cercanas al Presidente, Fernández quiere llevarle tranquilidad a Castro. El Presidente le remarcará a Cristina que no tiene intenciones de proteger a nadie ni hacer una defensa corporativa de la fuerza de seguridad de la Provincia.

Cristina Castro habla frecuentemente con Alberto Fernández y con el gobernador bonaerense Axel Kicillof. Lo hace sin intermediarios. Algo que marca todavía más la distancia que hay entre ella y el ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, e incluso con el fiscal federal de Bahía Blanca, Santiago Ulpiano Martínez, quienes abonan menos a la hipótesis de desaparición forzada que a un eventual accidente que pudo haber sufrido Facundo mientras caminaba por unas vías abandonadas que cruzan el estuario, muy cerca de donde apareció el cuerpo nueve días atrás. Ni Berni ni Ulpiano Martínez se juntaron con Cristina Castro. Eso no pasó desapercibido para Alberto Fernández .

“Facundo era militante por Jóvenes por la Memoria. Estaba en un semillero cultural. Era peronista como él solo. Estoy segura de que Facu ha reclamado sus derechos, porque él se los conocía de memoria. Y estoy segura de que Facu al reclamar sus derechos a alguien no le gustó. Y ahí se excedieron. Sentí que él reclamó sus derechos en Mayor Buratovich. Y fue ahí donde empezó su tortura”, le dijo Cristina Castro a Infobae en una entrevista publicada días atrás.

"Con una calidez humana, con humildad, me dijo que no le gustaría estar en mis zapatos, que estaba rogando a Dios que no sea Facundo", contó Cristina Castro que le dijo el Presidente (Lihueel Althabe)

Fernández estará mano a mano con Cristina Castro, quien entrará a Olivos acompañada exclusivamente por sus abogados, Luciano Peretto y Leandro Aparicio. Los tres son muy duros cada vez que se refieren a Berni, porque el ministro ha sido cada día más firme con su posición respecto de las hipótesis del caso.

“Si la policía quería hacer desaparecer el cuerpo de Facundo porque, como sostiene la querella, quiso defender sus derechos, discutió, le pegaron un palazo y lo mataron, es mucho más fácil cargarlo en un auto particular, hacen diez cuadras en dirección al mar, agarrar una pala de punta y enterrarlo en un médano o en cualquier lugar”, dijeron a este medio desde el entorno del ministro Berni.

Difícilmente sea ingenua la diferencia que marca Alberto Fernández al reunirse con la mujer que acusa al Estado que él administra de desaparecer a su hijo. “Berni nunca estuvo cara a cara como estuvo conmigo. Quiero agradecerle al Presidente y al Gobernador por el hecho de estar. El Presidente demostró que tuvo una enorme calidez humana. Y que realmente se está poniendo en mis zapatos” , le dijo Cristina Castro a este medio apenas unos días después del hallazgo del cuerpo en estado esquelético en el cangrejal de Villarino Viejo.

La última vez que Cristina Castro recibió un llamado del Presidente, antes de la invitación a Olivos, fue el sábado a la noche cuando encontraron el cuerpo que podría ser de Facundo. Fernández le dijo que rezaba a Dios que no fuera el joven.

Alberto Fernández y Axel Kicillof se comunican personalmente con la mamá de Facundo, quien no tiene diálogo con Sergio Berni (Aglaplata)

“Mientras el intendente de Villarino (por Carlos José Ceferino Bevilacqua) se paseaba por todos los canales a mí me llamaba el Presidente de la República Argentina. Con una calidez humana, con humildad, me dijo que no le gustaría estar en mis zapatos, que estaba rogando a Dios que no sea Facundo, porque él quiere que vuelva con vida, porque no va a encubrir ni proteger a nadie ”, comentó Cristina Castro a este medio.

Los abogados Peretto y Aparicio aprovecharán para manifestarle al Presidente la necesidad de que la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN) tenga un rol activo en el acompañamiento de la causa que lleva Ulpiano Martínez “para encaminar la investigación”. También le solicitarán que se les dé protección a algunos testigos que ellos consideran clave para sostener la hipótesis de la desaparición forzada.

Además, reclamarán que se pueda instruir la causa con fuerzas federales “no locales”, es decir, que sea la Policía Federal , como hasta ahora, pero con agentes de la Ciudad de Buenos Aires, ya que no confían en los federales de Bahía Blanca, por la proximidad y camaradería lógica que puede haber con sus “colegas” de la Bonaerense de la zona. “Y básicamente destacamos la importancia de gesto”, dijo Peretto a Infobae.

El cadáver que podría ser de Facundo fue hallado en un cangrejal en el estuario de Bahía Blanca, una zona inhóspita (Lihueel Althabe)

Para Peretto, Aparicio y Castro, hay sobradas evidencias de la responsabilidad de la Bonaerense. El rol de los policías Mario Sosa y Jana Curuhinca, que lo detuvieron en Mayor Buratovich; el de la policía y media hermana de Curuhincha, Siomara Flores, que dijo que luego de esa infracción lo llevó en su auto particular hasta Teniente Origone, y la actitud del policía González, que en Origone le labró una segunda acta y supuestamente lo dejó seguir, aunque en el destacamento de este pueblo se encontró un souvenir que, según Cristina, era de su hijo.

Ulpiano Martínez no descarta ninguna hipótesis, pero le da validez al testimonio de “H”, una mujer que aseguró haber llevado a Facundo desde Origone hasta el cruce de la ruta 3 con la vía del ferrocarril, lo que habilita a pensar que Facundo caminó por allí ya entrada la tarde del 30, desde donde mandó mensajes de texto a un amigo y a su ex novia, antes de perderse, sufrir un accidente o morir por alguna razón, como caerse de las vías.

“Cristina se volvió una referente de gente que le pide ayuda por los abusos de autoridad policial durante la cuarntena. Lo que está haciendo Berni es increíble. Está mintiendo. Porque la Policía Bonaerense estuvo descontrolada en la cuarentena. Los amigos de Facundo relataron una cacería escalofriante durante los primeros días de cuarentena. El dice que la Policía no cometió ninguna irregularidad: yo puedo mencionar 50″, comentó Peretto.

Eso escuchará el presidente Fernández. Será un día antes de que comience la autopsia del cuerpo encontrado en el estuario, que se llevará a cabo en la ex ESMA, donde el Equipo Argentino de Antropología Forense tiene su laboratorio.

Desde allí, probablemente, manden una muestra ósea a Córdoba, donde harán el análisis genético y compararán el ADN del hueso con los de Cristina Castro y el padre de Facundo. Se estima que ese resultado pueda estar para el final de la primera semana de septiembre . El resultado marcará el nuevo rumbo de la causa. Faltará saber las circunstancias de la muerte de ese cadáver: cómo, cuándo y por qué murió. El estado avanzado de descomposición del cuerpo será un escollo más, advierten los forenses consultado, para lo que busca Cristina Castro: llegar a la verdad.

