Sergio Massa: “Macri da instrucciones desde una reposera en Saint-Tropez”

Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados de la Nación (Gustavo Gavotti)

Sergio Massa se refirió a la manifestación contra el Gobierno Nacional que convocó parte de la oposición y cuestionó la actitud de Juntos por el Cambio, mientras Mauricio Macri les da “instrucciones desde una reposera en Saint-Tropez”, aunque diferenció a Horacio Rodríguez Larreta, al que calificó como el “dirigente más valorado” del frente opositor.

Así, luego del banderazo del 17 de agosto, el presidente de la Cámara de Diputados llamó a la oposición a “no faltarnos el respeto, no descalificarnos y resolver los problemas de los argentinos”.

Si bien la manifestación concentró diversos reclamos, el principal fue el proyecto de reforma judicial que impulsó el Poder Ejecutivo. La iniciativa obtuvo dictamen en el Senado y el oficialismo buscará la media sanción la próxima semana, pero Massa aseguró que “no hay apuro” para su aprobación. “No hay apuro con la reforma judicial, tenemos todo el año legislativo para debatirlo y discutirlo” , remarcó en declaraciones al programa de Viviana Canosa en Canal 9.

Massa dijo que desde la coalición gobernante “vamos a escuchar a todos”, pero reclamó “una oposición que proponga, que no descalifique”. Al respecto habló de llegar a un consenso sobre que “la Justicia anda mal” y ejemplificó: “Una adopción demora 5 años, un juez suelta a un violador y lo manda a la casa de la violada. Demorar 5 años en absolver o condenar a alguien no es una actitud de servicio. A los jueces no los elegimos y son para toda la vida, no hay mecanismo de control”.

Desde Juntos por el Cambio le exigieron al oficialismo que retire el proyecto de reforma judicial. Por eso Massa cuestionó la actitud del principal espacio opositor por poner “condiciones” cuando “el Presidente los convoca al diálogo”.

“Es tiempo de sumar, no de restar o dividir”, agregó el legislador, quien cargó también contra la oposición por no querer sesionar de manera virtual en plena pandemia de coronavirus. “Para recibir instrucciones desde una reposera en Saint-Tropez el Zoom vale, pero no pueden sesionar por Zoom” , ironizó aludiendo al ex presidente Mauricio Macri.

Desde Zurich, Macri tuiteó sobre la marcha contra el Gobierno Nacional

El ex jefe de Gabinete agregó que en la oposición “hay un doble estándar”, ya que “venden como valiosas” determinadas reuniones virtuales, pero “te dicen que otras no vale discutir por Zoom”. En ese sentido reclamó que “la democracia tiene que adaptarse a la era digital” y destacó que por el Congreso de la Nación pasaron vía teleconferencia 21 ministros y 48 funcionarios en los últimos 5 meses. “Este año llevamos más sesiones y más leyes aprobadas que en los primeros seis meses del gobierno de Macri”.

Consultado por el ex presidente, que desde Zurich tuiteó sobre la marcha contra el Gobierno Nacional y se mostró “orgulloso” de los argentinos que acudieron, Massa opinó que “debería llamarse a silencio por la herencia que dejó” .

Sin embargo, más allá de las críticas a la oposición y al ex líder del PRO, el diputado nacional “valora” a Horacio Rodríguez Larreta, Gerardo Morales y Gustavo Valdés, quienes “están gobernando y saben del esfuerzo”.

Alberto Fernández, Axel Kicillof y Horacio Rodríguez Larreta en la previa de uno de los últimos anuncios

Puntualmente, sobre el jefe de Gobierno porteño, Massa destacó que cada 15 días se reúne con Alberto Fernández y con Axel Kicillof para gestionar en conjunto como transitar la pandemia, pese a las diferencias partidarias: “Chapeau por estar buscando puntos de acuerdo, a pesar de las muchas diferencias que tuvieron en algún momento Horacio y Axel”.

“Larreta es el dirigente más valorado de la oposición, es el mas profesional a la hora de gestionar y discutir los temas”, lo diferenció del resto de Juntos por el Cambio.

No obstante, Massa sostuvo que “no es tiempo de andar con discusiones estériles electorales” y que hay que “ponerle el hombro al país, al Presidente y a los médicos que están expuestos al contagio todo el tiempo”. En ese sentido, declaró que hay que apuntar a “salir de la pandemia y mostrarle a los argentinos que hay un camino, que no hay incertidumbre”.

