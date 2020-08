Graciana Peñafort: “La marcha me dio mucha pena y tuvo un nivel de convocatoria menor al esperado”

Graciana Peñafort

Graciana Peñafort se convirtió este martes en una de las primeras dirigentes del oficialismo en analizar la contundente protesta realizada ayer contra el gobierno nacional en todo el país. Según señaló en diálogo con Fabián Doman en diálogo La Red, la convocatoria fue “irresponsable” y le provocó mucha “pena” porque sus participantes se expusieron a un posible contagio de coronavirus.

“ Me dio mucha pena porque muchas de esas personas quizás se enfermen y esa situación me angustia. Hay muchas formas de protestar, podés hacer un cacerolazo, pero sacar a toda la gente a la calle con medidas que no se cumplieron, me pareció irresponsable ”, planteó.

Miles de personas salieron ayer a la calle para protestar contra el Poder Ejecutivo. El lema principal del banderazo giró en torno al rechazo a la reforma judicial que impulsa el presidente Alberto Fernández. Sin embargo hubo otra consignas como, por ejemplo, críticas a la extensa cuarentena que se inició el 20 de marzo por la pandemia de coronavirus.

La manifestación incluyó concentraciones en el Obelisco, la Quinta Presidencial de Olivos, la Plaza de Mayo y hasta en el domicilio particular de la vicepresidenta Cristina Kirchner. También hubo caravanas y conglomeraciones en distintas ciudades.

La movilización provocó una doble lectura política. Golpea al oficialismo a escasos 8 meses de haber tomado el poder e interpela a la propia oposición, que hoy parece mostrar fracturas entre sus líderes.

Responsable de Asuntos Jurídicos del Senado, designada por Cristina Kirchner, Peñafort aseguró que la movilización no tuvo una consigna clara. “ No hay consigna unificadora porque no la pueden enunciar; la verdadera consigna es llevarse puesto al gobierno de Alberto Fernández ”, dijo.

La funcionaria rechazó además las críticas de quienes creen que el peronismo perdió la calle en virtud de las últimas manifestaciones multitudinarias realizadas por la oposición este año y en la campaña presidencial de 2019, que incluyó caravanas de Juntos por el Cambio en todo el país. “El peronismo cuida a su militancia”, respondió.

Esta mañana, el ex funcionario -y promotor de la marcha- Hernán Lombardi, le pidió al gobierno nacional que retire la reforma judicial. Sin embargo, la Casa Rosada ratificó sus planes. Este martes se reunirá por primera vez la comisión de juristas que analizará cambios en la Corte e incluye en su composición a Carlos Beraldi, abogado de Cristina Kirchner. Además, le imprimirá velocidad al trámite parlamentario de la reforma judicial.

Ayer, una vez terminada la movilización, el jefe de Gabinete Santiago Cafiero se disculpó con los médicos por no haber. El presidente Alberto Fernández todavía no se expresó en público sobre la convocatoria opositora.