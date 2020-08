Los gráficos que usó el Presidente para explicar la nueva fase de la cuarentena

El Presidente en la presentación de los gráficos

El presidente Alberto Fernández anunció que la cuarentena por el coronavirus en el Área Metropolitana continuará sin mayores cambios hasta el próximo 30 de agosto. En un mensaje junto al jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, brindado en la Quinta de Olivos, explicó los datos que lo llevaron a extender el aislamiento social obligatorio.

Como es habitual cada dos semanas, en su presentación utilizó una serie de gráficos para argumentar la decisión. El mandatario comenzó con una animación que refleja la acumulación de muertes por COVID-19 en toda América. Con esos números intentó reflejar la baja tasa de mortalidad que tiene le país por cada millón de habitantes. “Todo esto lo muestro para decir que todo lo que hicimos no fue en vano. Tiene sentido. Esto nos permite estar acá. Somos uno de los países con menor cantidad de muertes por millón de habitantes”, resaltó el mandatario.

El segundo cuadro mostró la tasa de incidencia acumulada al 12 de agosto también en comparación con los otros países del continente. En este punto el Presidente destacó que la Argentina ha superado a Ecuador, aunque atribuyó este incremento a la cantidad de testeos que se hacen el país: “Nos ha permitido detectar mucha gente que se enferma, por eso hemos pasado a Ecuador. Muchos de ellos son leves”, señaló.

Continuó con la tasa de mortalidad acumulada. En este punto, destacó que el país está muy bien ubicado y apenas supera a Paraguay y Uruguay. “En estos países obedeció, seguramente, a las políticas de sus gobiernos”, reconoció.

Inmediatamente después volvió a mostrar una animación con la progresión de contagios de coronavirus en el país en los últimos cinco meses. Allí destacó cómo la Argentina pasó de estar prácticamente blanco a estar con muchas provincias con contagios. “Hoy tenemos un problema muy serio y es que se ha expandido en todo el territorio el virus”, resaltó Fernández. En este apartado, remarcó sus conversaciones con todos los gobernadores con quienes coincidió en que la principal causa de la expansión es la circulación.

Luego mostró dos placas. Una con la tasa de incidencia al 12 de agosto en cada una de las jurisdicciones. Al respecto, destacó el control que ha tenido la Capital Federal sobre la pandemia aunque alertó de que, si bien hay una meseta, el nivel sigue siendo alto: “En la Ciudad de Buenos Aires tenemos un número elevado de casos. Justo también es decir que han logrado amesetar los contagios en un número alto, pero hay una meseta. Confiamos con el jefe de Gobierno en que esa meseta empiece a bajar”. En ese sentido dijo que espera que en el GBA ocurra lo mismo en las próximas semanas. “Por lo que me dicen los expertos, el Gran Buenos Aires está siguiendo lo mismo, lo que pasa es que el GBA tiene una densidad demográfica más elevada. Está creciendo como en algún momento la Ciudad de Buenos Aires pero en el algún momento se va a amesetar. Por los datos que van llegando, esto comenzaría a verse en dos o tres semanas. En la segunda placa, reflejó la tasa de mortalidad en todas las jurisdicciones y nuevamente destacó el alto nivel que presenta la Ciudad de Buenos Aires y el crecimiento en otras provincias que antes prácticamente no tenían casos.

El Presidente concluyó su presentación con la curva de los casos confirmados acumulados en todo el país. Ahí nuevamente se refirió al crecimiento en la provincia de Jujuy. “Tiene el 93% de ocupación de camas, el resto está controlado. Estamos ayudando a los hermanos jujeños. Es un caso paradigmático, ya que estuvo mas de 100 días sin ningún caso y ahora está así”, lamentó. “Estamos muy lejos de tener el tema resuelto”, alertó.

La última de las filminas correspondió a la ocupación de camas de terapia intensiva. “Ciudad Autónoma de Buenos Aires hoy tiene el 75% de camas ocupadas. AMBA tiene el 68% y el Gran Buenos Aires el 64%”, señaló el Presidente. “ Acá está el cuello de botella. Si los contagios se aceleran, estos números van a tender a crecer. (...) Para que no crezca, les pido, que esto no es autoritarismo ni un acto de prepotencia: el riesgo de aumentar la circulación es un problema. No tengo otra forma de resolverlo ”, dijo.

