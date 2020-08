Otro juez de Comodoro Py le pidió a la Justicia que frene la jugada del oficialismo para desplazarlo

Los tribunales de Comodoro Py Vacíos (Foto: Franco Fafasuli)

Germán Castelli, juez del Tribunal Oral Federal 7, presentó hoy un amparo en el que pidió que se declare la inconstitucionalidad de la resolución del Consejo de la Magistratura que revisó y consideró irregular su traslado y el de otros nueve magistrados que ya se encuentran en el Senado para su análisis.

El magistrado en su presentación solicitó también que se dicte una medida precautelar y cautelar que suspenda el trámite en el Senado hasta tanto se resuelva su amparo. La causa quedó a cargo de la jueza en lo contencioso administrativo federal Macarena Marra Giménez, informaron a Infobae fuentes judiciales.

Castelli es el tercer juez de los 10 objetados por el oficialismo que acude a la justicia. Los primeros fueron Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, de la Cámara Federal porteña, quiénes hoy consiguieron una resolución que le ordenó al Senado suspender momentáneamente el trámite sobre sus traslados.

Bruglia, Bertuzzi y Castelli tienen algo en común. Además de ser jueces de Comodoro Py intervinieron en la causa de los cuadernos de la corrupción en la que está acusada la vicepresidenta Cristina Kirchner. Bruglia y Bertuzzi desde la Cámara Federal confirmaron su procesamiento y cuando el caso fue elevado a juicio le tocó por sorteo al Tribunal Oral Federal 7, donde Castelli es uno de los jueces. Los tres lugares son clave para la política y el poder porque es donde se tramitan las causas de corrupción. Los tres llegaron a esos cargos desde otros tribunales en 2018 con el aval del gobierno de Mauricio Macri.

El Senado de la Nación donde están los pliegos de los jueces objetados (Foto: CELESTE SALGUERO / COMUNICACIÓN SENADO).

El gobierno revisó los traslados de jueces -el pase de un magistrado de su tribunal a otro- que se hicieron en los últimos años y sostuvo que 10 de ellos se hicieron con irregularidades. Puntualmente que no tuvieron el acuerdo del Senado de la Nación. Además, según los casos, objetó otros puntos.

Por mayoría, con el apoyo del oficialismo y el rechazo de la oposición, el Consejo aprobó una resolución en la que envió al Poder Ejecutivo esos traslados. Esta semana el gobierno los remitió al Senado para que les de acuerdo o no. Si no lo hace, los jueces deberán volver a sus cargos anteriores. En el caso de Castelli a un Tribunal Oral Federal de San Martín.

Los magistrados defienden sus traslados. Sostienen que se hicieron cumpliendo la normativa vigente en ese momento, que ya tienen derechos adquiridos, que contaron con el aval de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en una acordada de 2018 y que solo pueden ser sacados de sus cargos con una resolución judicial. El oficialismo sostiene la contrario: que se violaron normas y que la Corte Suprema consideró que el nombramiento de un juez debe tener el trámite que fija la Constitución Nacional que incluye la intervención del Senado.

Con esos argumentos, Castelli presentó hoy un amparo de 78 páginas en el que pidió que se mantenga su traslado. “Acudo al Poder Judicial de la Nación como último garante de los derechos humanos e intérprete y custodio de la Constitución Nacional y pactos con igual jerarquía”, sostuvo el juez que calificó de “maniobra ilegal” el intento de anular su traslado y de quitarlo de “como juez natural” de las causas que tiene, entre ellas la de los cuadernos de la corrupción.

Castelli relató en su presentación que tiene siete causas para hacer los juicios vinculadas a funcionarios del gobierno de Cristina Kirchner. Cuatro son de la causa de los cuadernos. Pero también el presunto enriquecimiento ilícito al ex jefe del Ejército César Milani, el caso Río Turbio en el que está acusado el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido y otro al senador nacional Oscar Parrilli y a la ex titular de la Casa de la Moneda Katya Daura.

La sesión del Consejo de la Magistratura en la que se revisaron los traslados

En su amparo, el magistrado sostuvo que su traslado a Comodoro Py se cumplió con los requisitos que fijaba el reglamento en ese momento, que ya había hecho dos pedidos de cambio cinco años antes y que en el Tribunal Oral Federal 7 fue subrogante dos años. También que la Corte Suprema en sus acordadas 4 y 7 estableció que entre tribunales federales no se requería la aprobación del Senado y que en los dos años que lleva en el tribunal 7 no recibió la objeción de ninguna parte por el traslado.

“El sistema no debe tolerar el proceder manifiestamente ilegal, arbitrario y discriminatorio del Consejo de la Magistratura y de extrema gravedad institucional que implicaría que jueces federales puedan ser removidos de sus actuales cargos mediante un procedimiento ajeno al expresamente establecido en la Constitución Nacional”, sostuvo en la presentación.

El juez pidió la inconstitucionalidad de la resolución del Consejo. Pero antes de eso solicitó que se dicte primero una medida cautelar y después una cautelar que suspenda el trámite en el Senado de la revisión de su traslado hasta que se define si se acepta o no el planteo de la constitucionalidad.

Junto a Castelli, Bruglia y Bertuzzi los otros jueces objetados en sus traslados son Zunilda Niremberger, Juan Manuel Iglesias, Eduardo Farah, Esteban Hansen, Federico Villena, Enrique Velázquez y María Verónica Skanata.