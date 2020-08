Juan Grabois le preguntó a Maximo Kirchner por el impuesto a las grandes fortunas: “De este lado de la grieta nos estamos poniendo nerviosos”

Juan Grabois, líder de CTEP

El referente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Juan Grabois, criticó hoy al Gobierno por la demora en el avance parlamentario del proyecto a las grandes fortunas y reveló una charla que mantuvo con el diputado Máximo Kirchner.

“Le pregunté qué pasaba con el impuesto a las grandes fortunas. Viene demorado y de este lado de la grieta socioeconómica nos estamos poniendo nerviosos de que no se avance con eso, porque es una de las medidas que nos entusiasmó como un acto de justicia social”, señaló el dirigente social en declaraciones radiales, y agregó: “ Van pasando los meses y las cosas no se hacen, y hay que tirar una para este lado ”.

Según Grabois, la iniciativa, que impulsa el oficialismo, no debe ser considerada “un castigo para quienes tienen determinada cantidad de plata, así es el sistema capitalista, y lo otro es que el carácter extraordinario del impuesto me hace ruido”. “Hemos logrado poner un impuesto que es progresivo, que quien más tiene más tiene que pagar, y no entiendo por qué debería ser extraordinario”, indicó en diálogo con radio Futurock.

Además, consideró que la recaudación de ese impuesto a las grandes fortunas debe ir a “encender la economía pero al estilo fogata, empezar por los que menos tienen, de abajo hacia arriba”. “Los impuestos corrigen las desigualdades sociales del mercado. En los países subdesarrollados como el nuestro, los impuestos no son progresivos y los ricos no pagan más”, recordó y criticó: “Cuando el establishment lloriquea por la carga de impuestos es mentira, eso pasa porque somos un país del subdesarrollo”.

El diputado nacional Máximo Kirchner

“Lo que se está discutiendo en todo el mundo no es cómo aliviarle la carga fiscal a los que más tienen sino en cómo hacer que ellos pongan un poco más”, planteó Grabois, al tiempo que advirtió que las organizaciones sociales se podrían movilizar “y presionar” para apurar el tratamiento parlamentario, y agregó: “También podría haber un impuesto a los 1200 countries que tienen declaradas las casas de dos palos como baldíos”.

Según la iniciativa del Gobierno, el aporte planificado sería por única vez y alcanzaría a 11.000 personas que hayan declarado tener bienes por más de 200 millones de pesos. Representan el 0.24% de los argentinos que pagarían entre un 2% y un 3,5% de alícuota por única vez. En un principio, cuando se empezó a analizar en los pasillos del Congreso, se pensaba que ese monto podía ser destinado a recursos sanitarios para combatir al coronavirus, pero luego pensó en reformas estructurales y apoyo a sectores que ayuden a reactivar la economía en la salida de la pandemia.

Por otro lado, otras declaraciones de Grabois alertaron a los funcionarios de Casa Rosada, sobre todo cuando la ministra de ministra de Tierra y Hábitat, María Eugenia Bielsa, salió a su cruce luego de que aseguró que “ hay una oleada de tomas de tierras que se va a profundizar ” porque “la gente no va a querer seguir viviendo hacinada con el coronavirus dando vueltas”.

“Lo que está sucediendo respecto de las tomas, en muchos casos, tiene que ver con situaciones más delictivas”, señaló la funcionaria nacional. “Cada vez que esto sucede en alguna provincia aconsejamos que busquen una salida consensuada”, indicó Bielsa.

