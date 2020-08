Juan Grabois: “El sistema capitalista lleva en sí mismo una lógica depredatoria y de desigualdad”

Juan Grabois participó de un encuentro en el que dialogó sobre la pobreza

Juan Grabois, líder de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), participó esta tarde de un encuentro que tuvo como eje de discusión la pobreza. El dirigente social inició la charla con una frase contundente: “La situación que atravesamos como sociedad y como país viene abrumadora”.

Grabois preguntó: “¿Cuáles son los problemas centrales para mí? Lo que el papa Francisco llama la idolatría del dinero, que no es otra cosa que el sistema capitalista, que lleva en sí mismo una lógica depredatoria y de desigualdad. Nosotros creemos que el capitalismo no crea la demanda necesaria para cubrir la oferta de trabajo. Y que no es un problema de capacitación de las personas. Las personas podrían estar mucho más capacitadas y podría seguir este problema, que se reproduce mundialmente con los migrantes y los jóvenes. Con una excepción que es la de China. Lo que nosotros preparamos en el programa de desarrollo humano integral”.

La convocatoria la realizó La Mesa, un espacio de discusión sobre derechos humanos, democracia y sociedad integrada, entre otros, por Sergio Bufano, Rubén Chababo, Emilio de Ípola, Graciela Fernández Meijide, Claudia Hilb, Alejandro Katz y Hugo Vezzetti.

Grabois dialogó virtualmente junto a docentes, investigadores y profesionales

El dirigente afín al papa Francisco reafirmó su propuesta expresada en los últimos días, la cual definió como el “Plan Marshall criollo, para poblar y dar trabajo”. “Planteamos un proyecto para la post pandemia. Lo mediato tiene que ver con esa consigna de Juan Bautista Alberdi, un liberal serio, que decía gobernar es poblar. Y el otro aspecto es propia del peronismo: gobernar es crear trabajo”, indicó.

Y continuó: “Son problemas de la Argentina que se puedan resolver en el campo de lo posible. Un tema que surge, para mí inevitablemente de la pandemia, que veníamos planteando desde hace muchos años. Tiene que ver con la sobreurbanización, que es un caso bastante único en el mundo. Argentina posee un 93% de población urbana. Son números de países pequeñitos de Europa. Eso produce, a su vez, una situación de hacinamiento en nuestro conurbano”.

Grabois detalló que en el país hay “más de cinco millones de personas viviendo sin agua, luz, cloacas y veredas. Si uno ve el mapa laboral en la Argentina hay nueve millones de trabajadores asalariados. Gran parte de ellos precarizados, sin registración incluso”.

“Hicimos una propuesta que desde luego tiene como corolario una inversión pública muy fuerte, de dos puntos del PBI. Una parte significativa de la cual creemos que tiene que ser cubierta por más impuestos. Pareciera ser una especie de pecado que hay que hacer un plan quinquenal, y gobierno a gobierno, pueden tener metas fiscales, pero no hay metas de vivienda. No hay metas de polos textiles, huertas orgánicas, lotes con servicio, no hay metas de nada que no sea financiero. ¿Por qué? Porque es una de las herramientas o armas que perdió el sector público”, destacó.

“ Este plan lo presento a sabiendas de que no va a pasar, para tratar de elevar el nivel de la discusión. Las políticas que hay, salvo la AUH y la ampliación de las jubilaciones, el pueblo las sacó a patadas. ¿Cuáles son las expectativas que tengo? Que se pueda constituir un órgano rector nacional. La economía social no es algo que hace el Estado, es lo que hace la gente -espontáneamente- para sobrevivir”, explicó Grabois.

“Empecé a militar en 2001. Hay que ver cuáles son las expectativas y las funcionalidades de las propuestas que se hacen. Si uno busca las buenas experiencias de los programas, hay pautas para reproducir. Y creo que hay que trabajar en eso”, destacó.

El dirigente social propuso un plan para "poblar el país y generar trabajo"

La iniciativa surgió de Grabois, líder de Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), y fue conversada en los últimos meses con gremialistas como Gerardo Martínez (UOCRA), Pablo Moyano (Camioneros), Ricardo Pignanelli (SMATA), Sergio Sasia (Unión Ferroviaria) y Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento), quienes se sumaron a la iniciativa que también incluye la creación de “un fondo de ahorro en moneda nacional orientado a los trabajadores y clase media que a tasa de interés del mercado financiero y permita descontar de Ganancias un porcentaje del monto invertido para aumentar la rentabilidad al ahorrista”.

Ayer, el líder del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) declaró: “Hay tomas de tierra en todos lados. En la provincia de Buenos Aires hay cualquier cantidad. También en Chaco y Corrientes, y se va a profundizar”. Su análisis generó una fuerte reacción del Gobierno, que a través de la ministra de Tierra y Hábitat, María Eugenia Bielsa, le respondió: “Lo que está sucediendo respecto de las tomas, en muchos casos, tiene que ver con situaciones más delictivas”.

“Me gusta más el término reconstruir que reactivar, aunque los dos tienen el problema de que hay que volver a algo previo. Y lo previo es muy malo. Lo previo en 2019 era muy malo. Y lo previo en 2015 era bastante malo también ”, completó esta tarde Grabois.

En el debate sobre la pobreza en la Argentina también participaron Gabriel Kessler (sociólogo e investigador del CONICET), Daniela Soldano (politóloga e investigadora) y Jorge Ossona (historiador, docente e investigador).

Kessler presentó un trabajo llamado “Pobreza crónica”, en donde expuso mapas, datos y proyecciones como “metas estratégicas para transformar la Argentina”. Soldano también analizó esta situación adversa, en donde concluyó que las políticas sociales deben combinar estrategias, con mayor protagonismo a los gobiernos locales para lograr “Estados de bienestar de proximidad de calidad”.

