Gisela Marziotta tiene coronavirus

La diputada nacional Gisela Marziotta confirmó que tiene coronavirus y se convirtió en la sexta integrante del Frente de Todos en contagiarse la enfermedad (Crédito: Santiago Saferstein)

La diputada nacional Gisela Marziotta confirmó que tiene coronavirus y se convirtió en la sexta integrante del Frente de Todos en contagiarse la enfermedad. La noticia la comunicó ella misma, a través de una publicación en las redes sociales. “Hace unos días empecé a sentirme muy mal y con mucho dolor de cuerpo, estaba muy cansada, pero especialmente sentía mucho dolor de pecho. Lo atribuí a situaciones personales y pensé que estaba angustiada y esas cosas que pasan cuando algunas cosas no andan bien en la vida de una”, comenzó Marziotta en un extenso posteo en su cuenta de Instagram.

Por las dudas, explicó, se hizo un análisis de sangre que le dio negativo. “Me quedé tranquila. Claramente estaba angustiada y cansada, como la mayoría de las personas”, apuntó.

El domingo, al dolor de pecho se le sumó la pérdida del olfato y el gusto. “ Antes de tener el resultado del hisopado me dijeron que era positivo porque la tomografía de pulmones mostró que tenía una filtración de COVID-19 ”, precisó Marziotta. Inmediatamente, la periodista comenzó con un tratamiento de antibióticos y debió aislarse en su domicilio, donde vive junto a sus hijos de 10 y 6 años.

Gisela Marziotta confirmó que tiene COVID-19 desde su cuenta de instagram.

Además de la anosmia y la disgeusia (pérdida del olfato y del gusto), Marziotta detalló que tuvo fiebre y que sigue con mucho dolor en el pecho. A pesar de la difícil situación, compartió el gesto de amor de sus hijos. “ Cada vez que abro la puerta de la habitación me espera la bandeja con la comida y estas cosas ”, escribió en referencia a las cartitas que le hacen los niños que, además, la llaman por videollamada para saber cómo se siente.

Según Marziotta sus hijos están pendientes de su salud y quieren ayudar. “Cuando nos vamos a dormir me dicen que dejan la computadora prendida para que les avise si necesito algo y venir a ayudarme con barbijo y distancia social. Son lo más hermoso y son mis mejores compañeros y mis mejores cuidadores. Estos días pienso llenar mi Instagram de cosas de ellos que son los que me hacen más divertido todo este tiempo y me ayudan a conectar con lo importante. Quédate en casa”, cerró.

Al caso de Gisela Marziotta se suman sus compañeros de bloque Federico Fagioli, Walter Correa y Carlos Selva y a los del radical Miguel Bazze y del macrista Julio Sahad, todos ellos ya recuperados (Crédito: Santiago Saferstein)

El caso de Gisela Marziotta no es el único dentro del Frente de Todos. Al COVID-19 positivo de la diputada y Coordinadora del observatorio Gente en Movimiento (GM), se suman sus compañeros de bloque Federico Fagioli, Walter Correa y Carlos Selva y a los del radical Miguel Bazze y del macrista Julio Sahad, todos ellos ya recuperados.

Hubo también otros funcionarios públicos que contrajeron el virus, entre ellos Mayra Mendoza, intendenta de Quilmes; Néstor Grindetti, intendente de Lanús; Martín Insaurralde, intendente de Lomas de Zamora; Gustavo Menéndez, intendente de Merlo y Martín Yesa, intendente de Pinamar. La semana pasada, Francisco Cafiero, primo del actual jefe de Gabinete nacional y Secretario de Asuntos Internacionales del Ministerio de Defensa, también dio positivo por coronavirus.

El Ministerio de Salud de la Nación informó este miércoles que durante las últimas 24 horas se registraron 209 muertes y 7.663 nuevos casos positivos por coronavirus. Con estos datos, el total de infectados en todo el país asciende a 268.574 y las víctimas fatales suman 5.213.

Del total de esos casos, 1.142 (0,4%) son importados, 70.280 (26,1%) son contactos estrechos de casos confirmados, 156.764 (58,3%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.

