El oficialismo busca apurar la reforma judicial en el Senado y hoy pone fin a las disertaciones con un maratón de 16 expositores

Reunión remota conjunta de las Comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales, del Senado de la Nación, donde se trata el Proyecto de Reforma Judicial

La convocatoria a sesión para el jueves próximo obligó a un cambio de planes en las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales que desde las 10 de la mañana tendrán su cuarta audiencia. Evidentemente el oficialismo tiene apuro por avanzar con la reforma judicial que busca duplicar el número de jueces y diluir el poder de los doce que se desempeñan en Comodoro Py. Para cerrar las disertaciones, la presidenta del debate, la santafesina María de los Angeles Sacnun, convocó a 16 expertos para hoy, la cuarta sesión plenaria.

En la versión oficial el cambio de agenda finalmente dejó fuera del debate al ex juez de la Corte y amigo de la vicepresidenta Raúl Eugenio Zaffaroni, que va más allá y pide una reforma de la Constitución. En cambio sí expondrán la fundadora de Justicia Legítima, Blanca Garrigós de Rébori; el titular de los Judiciales, Julio Piumato y el ex Procurador del Tesoro Carlos Balbín quien supo dictaminar tanto en contra de Cristina Kirchner como de Mauricio Macri.

El plan original del Frente de Todos era cerrar esta semana con las figuras consultadas. Y pretenden cumplirlo aún cuando se fueron agregando invitados hasta engrosar tanto la lista como para que hoy, a un promedio de 20 minutos por expositor entre disertación y preguntas, la audiencia se extienda como mínimo durante unas cinco horas y media, casi el límite de tiempo que por la virtualidad se acordó para las sesiones remotas. De todos modos se bajaron varios nombre de los propuestos por el peronismo para llegar con los tiempos y se reemplazó a otros. De los 16 expositores de hoy, hay mayoría propuestos por el Frente de Todos.

Por el oficialismo entre los invitados estará María Laura Garrigós de Rébori, ex jueza correccional y ex presidenta de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal y también presidenta de la Cámara Nacional de Casación Penal. Actualmente se desempeña como Subsecretaria de Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Justicia de la Nación y fue designada Interventora del Servicio Penitenciario Federal. Además es la fundadora de la agrupación Justicia Legítima. También Ariel Ariza, presidente de la Federación Argentina de la Magistratura (FAM) y juez de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Rosario Doct

Nuevamente el Frente de Todos invitó a una fiscal federal, en este caso a Mariela Labozzeta, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) del Ministerio Público Fiscal y titular de la Fiscalía Criminal y Correccional Federal N°2 de Morón. Y a José Luis Lasalle, de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA).

Otros especialistas convocados por el oficialismo son Omar Florencio Minatta, abogado del fuero penal y constitucional y ex integrante como juez de Cámara del fuero penal del Poder Judicial de Chubut. Además fue miembro de la comisión redactora del Código Procesal Penal, primer código acusatorio y de la comisión que redactó las leyes orgánicas del MINISTERIO FISCAL en el marco del nuevo sistema acusatorio. Y el abogado Sebastián Pil, co-Director de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).

Por su parte Juntos por el Cambio, que intentará hacer valer su peso en Diputados para evitar el tratamiento de la reforma judicial en forma remota, propuso el nombre de Carlos Balbín, juez de la Cámara Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de la Ciudad de Buenos Aires y ex Procurador del Tesoro de la Nación que falló en contra de la familia Macri en la causa del Correo Argentino y también contra Cristina Kirchner para evitar el cobro de dos pensiones en simultáneo.

Julio Piumato, Secretario General de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) y actualmente Secretario de Derechos Humanos de la CGT, también fue convocado por la oposición. Para contrarrestar con la que seguramente será su postura, el Gobierno convocó a Juan Manuel Rotta Escalante, Secretario General del Sindicato de Trabajadores Judiciales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. (SITRAJU RA) y a María del Tránsito Urueña Russo, Secretaria General de SITRAJU República Argentina y relatora de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán. SITRAJU es el gremio que ‘compite’ con Piumato y en el Congreso lo representa la diputada nacional Vanesa Siley, una figura que crece políticamente como referente de Cristina Kirchner.

Otros disertantes serán Magdalena Laiño Dondiz, jueza de la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal y Alejandro Anibal Segura, juez subrogante en la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca, Juzgado Federal de Zapala -Provincia del Neuquén- y Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº 41. Las subrogancias fueron uno de los temas más discutidos en las tres jornadas de debate.

Entre los constitucionalistas de peso mediático estará Daniel Sabsay, crítico con la obligatoriedad del aislamiento decretado por el Presidente y cuestionador de la reforma. Sabsay fue quien puso en duda que la actual Vicepresidenta se haya recibido de abogada y también alertó antes de las elecciones que si ganaba las elecciones el peronismo habría indultos para los ex funcionarios presos. Entre los cargos que tiene, es presidente de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional y Vicepresidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional.

También participarán María Gattinoni de Mujía, abogada y quien fuera coordinadora del Programa de transferencia de la Justicia Nacional de la Ciudad de Buenos Aires y Alberto Lugones, actual Presidente del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación (desde el 13/02/20, por el período de un año), además de consejero en representación de los Jueces del Poder Judicial de la Nación desde el 2018 y hasta el 2022. Es juez de la Sala II de la Cámara Federal de San Martín.

Finalmente disertará Carlos Fel Rolero Santurain Fiscal Penal de Primera Instancia y Presidente del Colegio de Magistrados, Integrantes del Ministerio Público y Funcionarios del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. En el 2014 tuvo un cruce con el entonces secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, quien lo acusó de dormir mientras ocurría la toma de Villa Soldati donde hubo un muerto.

Andrés Gil Domínguez tuvo un intercambio con Oscar Parrilli ( Fotos: DELFINA LINARES / Comunicación Senado).

Ayer tuvo lugar la tercera jornada de tratamiento en comisión de la reforma judicial. En general hubo críticas y pedidos de cambios, incluso entre los expositores propuestos por el peronismo, aún de aquellos que elogiaron y expresaron la necesidad de avanzar con el proyecto. Incluso hubo un cruce entre Oscar Parrilli, presidente de la comisión de Justicia y Asuntos Penales y Andrés Gil Domínguez, uno de los elegidos por el propio presidente Alberto Fernández para conformar el selecto grupo de doce asesores sobre el futuro de la Corte.

En la agenda de las comisiones, Sacnun ya anunció que el viernes habrá una reunión también remota de asesores para la semana próxima mantener encuentros de senadores que debatirán sobre las exposiciones y las propuestas que cada disertante les remitió. La santafesina, y otros oficialistas, habilitaron la posibilidad de introducir modificaciones pero las condicionan al apoyo (o no) de la oposición al proyecto. Y Juntos por el Cambio ya planteó que no darán apoyo a la renovación del protocolo de sesiones remotas en Diputados porque no consideran posible discutir esta iniciativa si no es de manera presencial.