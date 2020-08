La cúpula de Juntos por el Cambio se reunirá hoy para terminar de delinear su estrategia ante la reforma judicial

Mesa Nacional de Juntos por el Cambio

Los integrantes de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio se reunirán hoy nuevamente a partir de las 9 para terminar de definir la estrategia de la coalición opositora ante la reforma judicial. El ex presidente Mauricio Macri fue último en confirmar su participación debido a que se encuentra en Francia desde el pasado 31 de julio.

Según revelaron sus allegados, aprovechará su estadía en la Costa Azul para jugar un poco al golf -uno de sus pasatiempos preferidos- antes de instalarse en Suiza donde asumirá como presidente de la Fundación FIFA.

También estarán presentes el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal; el ex senador y ex candidato a vicepresidente Miguel Ángel Pichetto; la presidenta del PRO, Patricia Bullrich; y el titular de la UCR, Alfredo Cornejo; y los diputados Cristian Ritondo, Maximiliano Ferraro y Mario Negri.

Todos coincidieron en la importancia de mantener encuentros periódicos para analizar la coyuntura política y consensuar posiciones para fortalecer así la unidad de la coalición.

En un encuentro similar, que tuvo lugar hace dos semanas, las máximas autoridades del PRO, la UCR y la CC ya habían coincidido en rechazar de plano la posibilidad de ampliar la cantidad de miembros de la Corte Suprema y señalaron que el contexto de emergencia sanitaria no es el indicado para avanzar con una reforma institucional de este tipo.

“No es una prioridad para la ciudadanía preocupada por angustias y carencias evidentes en materia económica, social y de seguridad”, señalaron en un comunicado que lleva la firma de sus principales figuras.

Según plantearon, el objetivo político del gobierno nacional es “crear una instancia más en el sistema de justicia penal federal, para seguir prolongando causas, para dictar nulidades, sobreseimientos, impunidad o cualquier otra resolución judicial que necesite la Vicepresidenta de la Nación y su abogado defensor”.

La propuesta del oficialismo también fue analizada por los equipos técnicos de los tres partidos que advirtieron, entre otras cosas, que la reforma costará más de $3.000 millones solo el primer año.

Sin embargo, el proyecto también avivó las tensiones internas de la coalición. Días después de la difusión del comunicado, desde el Gobierno porteño dejaron trascender el malestar de Horacio Rodríguez Larreta ya que -según explicaron- se había acordado que la declaración pública sería difundida sin nombres propios.

Este no fue el primer cruce entre “duros” y “dialoguistas”. El alcalde porteño y Patricia Bullrich ya habían chocado por anteriores comunicados , como el emitido tras el asesinato de Fabián Gutiérrez, el ex secretario de Cristina Kirchner -que forzó la creación de una mesa ejecutiva en el PRO para compartir las decisiones-, y el de la ampliación de la moratoria aprobada recientemente por el Congreso.

Por eso, en la reunión virtual de hoy también se abordará el funcionamiento y el proceso de toma de decisiones al interior de la coalición tras los episodios que generaron cierto clima de tensión.

No obstante, el principal punto a definir será si avalan o rechazan la continuidad de las sesiones virtuales en Diputados , cámara donde el oficialismo no tiene mayoría automática.

Los recientes cruces entre Cristina Kirchner y varios senadores opositores fueron aprovechados para plantear dudas sobre el funcionamiento de la Cámara.

“Así no podemos seguir”, aseguró Estaban Bullrich y reclamó el retorno a los debates presenciales.

