El ministro de Salud bonaerense volvió a culpar a la Ciudad por el aumento de casos de coronavirus: “Los contagios van de CABA a la provincia”

El ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, planteó este lunes que mientras los contagios de coronavirus sigan creciendo en la ciudad de Buenos Aires también aumentarán en el conurbano “por la lógica misma de la enfermedad”.

Pocos días antes de que los gobiernos nacional, porteño y bonaerense deban anunciar cómo continuará la cuarentena en el AMBA -zona que concentra el 90% de los casos-, el funcionario no descartó la posibilidad de “hacer un cierre más estricto” en el aislamiento siempre que la “sociedad lo acompañe”.

Ayer, el gobernador Axel Kicillof había pedido “no politizar” la pandemia y dijo que “es ridículo hacer comparaciones con la ciudad de Buenos Aires”. En esa línea, insistió nuevamente en la importancia de coordinar la política sanitaria con el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta.

Sin embargo, en un tono más confrontativo, Gollán remarcó que la capital ya tiene 2.200 casos cada 100 mil habitantes. “En la Ciudad sigue creciendo, y nosotros en el primero, el segundo y el tercer cordón del conurbano, en forma de oleadas, vamos detrás de ese número. Ya estamos por 1.200 en el primer cordón, 1.000 en el segundo y 600 en el tercero” , detalló el sanitarista. Aunque luego también pidió “no politizar” el análisis

Ante este panorama, el ministro no descartó la posibilidad de dar marcha atrás con la flexibilización del aislamiento social preventivo y obligatorio. “Si esto sigue así hay que pensar en hacer un cierre más estricto, pero también hay que ver si la sociedad luego lo acompaña” , dijo en El Destape Radio.

El sanitarista explicó que su intención “no es polemizar” con el gobierno porteño, pero insistió en que “ los contagios van de CABA a la provincia, porque la mayor concentración de gente que llegó enferma, llegó a la Ciudad ”.

“La mayor concentración claramente empezó en la Ciudad, cuando uno ve la animación del mapa de los contagios es como una mancha de aceite con un epicentro que empezó en la Ciudad de Buenos Aires . Empieza donde hay más concentración y empieza a dispersarse y luego va tomando el total del conglomerado urbano, uno tiende a hacer acciones para frenar esto”, agregó.

Estas declaraciones fueron hechas casi al mismo tiempo que el ministro de Salud porteño, Fernan Quirós, asegurara que la curva de contagios de coronavirus “está madura” y que en base a diferentes elementos técnicos esperan que empiece a bajar en las próximas semanas .

“Es una cuestión de pocas semanas que empiece a descender”, aseguró en su conferencia matutina.

Por su parte, Gollán también contestó a las críticas de quienes aseguran que se están violando las libertades individuales: “Es como si tengo un auto, no puedo ir a 180 kilómetros por hora porque puedo hacerme y hacer daño, hay que restringir ese deseo, eso es vivir en sociedad, implica que uno no puede hacer lo que quiere, pero hay gente que no lo entiende”.

En relación a los testeos, el ministro dijo que la Ciudad todos los días hace entre 2.200 y 2.900 testeos de los residentes, mientras que la provincia más de 10.000, y que es por eso que “se encuentran más casos”.

"En la Ciudad de Buenos Aires hacen los mismos testeos y nosotros multiplicamos por casi cuatro en el último mes, no es una crítica, es otra modalidad", señaló al tiempo que explicó que por cada caso que descubre un test de PCR hay otros casos sin síntomas y que por eso, es necesario tomar un indicador real que es "el impacto sobre las camas de las terapias, que es el el dato más fidedigno de cuánta gente se está enfermando".

Esta tarde, el presidente Alberto Fernández y el alcalde Horacio Rodríguez Larreta se reunirán en Olivos para discutir los pasos a seguir de cara al anuncio del fin de semana.

Según trascendió, el jefe de Gobierno porteño se inclina por avanzar con su cronograma de apertura gradual mientras que la Casa Rosada mira con preocupación los datos epidemiológicos de la provincia de Buenos Aires.

