Axel Kicillof, sobre la temporada de verano en la costa bonaerense: “Esperemos que estemos listos”

Axel Kicillof

Axel Kicillof se refirió a las declaraciones de su ministro de Salud, Daniel Gollan, quien advirtió que ante este escenario epidemiológico “es inimaginable” que se realice la temporada de verano en la costa bonaerense. En ese sentido, el Gobernador dijo que dependerá de las medidas que se vayan tomando los próximos meses y del comportamiento social.

“Quiero que mañana aparezca la vacuna y se de por terminado esto, vine para reactivar la industria de la provincia y tuve que cerrarla porque sino la gente se moría” , manifestó su anhelo Kicillof. En diálogo con A24, dijo que el sistema sanitario “está tenso, pero con capacidad de atención” y advirtió que estos meses de aislamiento social sirvieron para reforzar hospitales y centros de salud: “Si me pasaba como en Italia, Madrid, Nueva York, que en un mes te explota el coronavirus, yo no hubiese podido atender a los pacientes que tenemos hoy; indudablemente la cuarentena funcionó”.

Ante la posibilidad de avanzar en más flexibilizaciones, pese a las jornadas récord de casos de COVID-19, el mandatario provincial sostuvo que “no dependemos solo de esta enfermedad maldita, sino también de la conducta de cada uno de nosotros y de las decisiones colectivas que vayamos tomando. No es mágico”.

Días atrás, el titular de la cartera de Salud provincial, Daniel Gollan dijo que “es inimaginable que si no tenemos vacuna vayan cientos de miles de porteños y bonaerenses a la Costa” ya que “llevarían la enfermedad de manera masiva”. Sin el mismo nivel de crudeza de su funcionario, pero en la misma línea, Kicillof explicó que además de la falta de precisión sobre cuándo estará lista la vacuna, “puede haber un rebrote” de casos. “Esperemos que estemos listos en el verano, pero no es una cuestión de fe, voluntad, sueño o anhelo, son medidas que tenemos que ir tomando para poder llegar mejor” , declaró.

“Si hay vacuna el escenario seguro es distinto, mientras tanto todo lo que hagamos tiene riesgo”, agregó dejando abierta la posibilidad a nuevamente “dar marcha atrás” en la cuarentena. “Si algo falla hay que tomar medidas restrictivas de nuevo” , advirtió reconociendo que “son medidas impopulares”. Consultado por quienes lo critican por una supuesta falta de libertad, Kicillof aclaró “el Estado no es el papá de nadie, quiero explicarlo de la mejor manera; es una situación incómoda, me gustaría no prohibirle nada a nadie”.

Daniel Gollan, ministro de Salud bonaerense (EFE/Raúl Martínez/Archivo)

Más allá de las declaraciones de Gollan, los municipios de la costa piensan en el diseño de protocolos sanitarios para poder llevar a cabo la temporada 20/21. En la primera reunión virtual entre las autoridades de la Subsecretaría de Turismo bonaerense y representantes de Mar del Plata, Partido de la Costa, Pinamar, Villa Gesell, Mar Chiquita, Necochea y Patagones, entre otros, acordaron en avanzar para la búsqueda de estrategia que posibiliten la llegada de turistas y reactivar la actividad económica de sus distritos.

“Entiendo al Ministro respecto al turismo, pero es una posición. No quiero polemizar nada porque entiendo que no es ni debe ser su prioridad el turismo, nosotros trabajamos con los Ministros @CostaAugusto9 y @MatiasLammens para tener temporada”, escribió el jefe comunal de Pinamar, Martín Yeza.

En tanto, el intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, explicó que está “esperando ver cómo se desarrolla la pandemia, los indicadores sanitarios y sobre todo cómo es la situación en la Ciudad de Buenos Aires, que es el mayor afluente que tenemos en el verano”.

El más cauto fue el jefe comunal de Villa Gesell, Gustavo Barrera, quien en sintonía con Gollan, dijo que “no se puede estar pensando en la temporada si tenés municipios al lado que están explotados de contagios”.

Kicillof insiste en lograr acciones coordinadas con la Ciudad para la continuidad de la cuarentena

Más allá de las preocupaciones de cara al verano, Kicillof está focalizado en cómo continuar con la cuarentena a partir de la semana que viene. Para ello, dependerá nuevamente de lo que acuerde con el Gobierno de la Ciudad. “Estoy en contacto permanente con Larreta”.

Si bien dejó en claro que “con el macrismo no tengo nada que ver”, sostuvo que “con esta pandemia las acciones hay que coordinarlas y en lo posible armonizarlas”.

Consultado por los roces con el Poder Ejecutivo porteño, manifestó que “es ridículo hacer comparaciones con la Capital, la provincia es seis veces más grande, es inmensa y es la más poblada del país”. También se refirió al estilo confrontativo que demuestra en cada anuncio de prórroga de la cuarentena: “No estoy enojado, a veces estoy cansado”.

