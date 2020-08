Lucía Topolansky: “Los argentinos parece que se quieren poco”

La senadora Lucía Topolansky junto a su esposo, el ex presidente José "Pepe" Mujica.

La senadora del Frente Amplio y ex vicepresidenta de Uruguay, Lucía Topolansky, dio su propia interpretación de por qué la cuarentena fue efectiva en el país vecino, a pesar de haber sido voluntaria. “La gente cumplió porque hay una presión social. Nuestras 37 muertes tuvieron rostro, eso hace que se sienta una responsabilidad y la cumpla”, indicó.

En una entrevista en diálogo por radio La Red, con Luis Novaresio, Topolansky se refirió a la actualidad política argentina, y dio su visión sobre los motivos de que Uruguay mantiene una cultura política “sin grieta”, en alusión al diálogo abierto que establecen el presidente Luis Lacalle Pou con su predecesor, Tabaré Vázquez.

“Los presidentes siempre se han saludado y conversado en Uruguay, eso no es ninguna sorpresa. A nosotros nos sorprende lo que pasa en otros lados del mundo”, señaló la dirigente, quien coincidió con una frase de su esposo, el ex presidente José “Pepe” Mujica, que había dicho hace meses que “los argentinos parece que se quieren poco”.

En ese sentido, Topolansky consideró que “está en las antípodas del presidente Lacalle”, pero que eso no impide, por ejemplo, debatir y votar proyectos de ley impulsados por el presidente en funciones, aunque esté en desacuerdo. “ Finalmente me voy a matar por mejorar todos los proyectos, porque -para bien o para mal- los van a padecer el pueblo uruguayo. Al pueblo uruguayo no se lo voy a regalar a nadie ”, definió la ex vicepresidenta.

En esa línea, agregó que la metodología del Frente Amplio es “dar la batalla” por los artículos de una ley “vale la pena”, cuando “hubiese sido mas sencillo colocarse en una oposición dura, votar en contra y predicar lo que ustedes llaman ‘la grieta'”. “Nosotros optamos por otro camino. Por la mecánica legislativa, hay leyes que van a salir. Si van a salir, tratemos que salgan lo mejor posible y ayudamos a la discusión”, indicó.

La histórica dirigente del movimiento Tupamaros marcó la distinta tradición política con Argentina porque Uruguay “tiene una historia diferente”. “Nosotros tuvimos a José Batlle y Ordoñez, con su impronta social de derechos, como en Argentina fue Juan Perón. Esos personajes son distintos y muestran las historias, las lógicas de los países. Brasil no tuvo guerras de independencia. Todo eso marca una idiosincracia”, reflexionó.

“Todos tenemos virtudes y defectos. Lo que admiro de los argentinos es que tienen una capacidad de movilización social impresionante, es lo que le falta a Brasil. Nosotros tenemos algo, pero estamos en un segundo lugar, y Chile, Ecuador y Perú están mucho mas atrás. Tenemos que ver lo positivo que tiene cada pueblo. Esta pandemia dejó a las sociedades en blanco y negro, con cosas que no se puede disimular mas”, afirmó Topolansky.

Esa misma cultura local, indicó Topolansky, es lo que permitió a Uruguay otro tipo de medidas de prevención ante el coronavirus. “La cuarentena es voluntaria y la gente decidió cumplirla, estuvimos unos 90 días sin salir de nuestras casas. Después pasamos por ese bendito temas de las curvas y la transmisión comunitaria”, consideró, y agregó que ese aislamiento optativo fue exitoso porque “nuestra sociedad es una sociedad más aldeana, donde todos nos conocemos”.

“Raúl Sendic padre decía que las ciudades del interior son como bosquecitos raros. Uruguay es un poco así, y el país de latinoamérica con menos población. Alguien que no hubiera cumplido la cuarentena socialmente hubiera sido castigado. La gente cumplió porque hay una presión social, nuestros 37 muertos tuvieron nombre y apellido. La muerte tuvo rostro. La comunidad es pequeña y eso hace que la gente sienta responsabilidad y la cumpla”, concluyó.

Al ser consultada por la política argentina, la dirigente del Frente Amplio elogió al presidente Alberto Fernández por su “empatía para hablar” y a la vicepresidenta Cristina Kirchner, por su habilidad al conformar el Frente de Todos.

“Tuvo una genial habilidad política cuando fue a buscar a Alberto y logró unir. Nosotros siempre pensamos que los que nos movemos por ideas tenemos más dificultades para unirnos, porque tenemos que dar una discusión más profunda. Los que se unen por intereses, que es la imagen que da Cambiemos, es mucho más fácil”, sostuvo.

Pero sobre todo, Topolansky marcó la actitud de colaboración del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta con las autoridades nacionales y bonaerenses, en el marco de la pandemia.

“Me cayó muy bien la actitud de Rodríguez Larreta”, puntualizó. “ Ese tipo de trabajo es para el bien de los argentinos, más allá de las diferencias políticas que hay y que las tienen. Para mí hay un quiebre en la conducta de Rodríguez Larreta ”, opinó.

Al finalizar, Topolansky ratificó su pertenencia política, al afirmar que “la lucha por la igualdad continúa siendo el centro de la izquierda”.

“En un mundo donde vemos que hay una concentración mayor de la riqueza, los países como los nuestros si no tenemos solidaridad internacional y nacional lo vamos a pasar muy feo, esa desigualdad se va a profundizar. La explotación del hombre por el hombre sigue siendo infame”.

